Додано: Суб 30 січ, 2021 01:47

airmax78 написав: Автор77 написав: Твердо жду коррекции на РН, и медленной девальвации гривны. Твердо жду коррекции на РН, и медленной девальвации гривны.



Здесь многие ждут. Уже много лет. Присоединяйтесь. Здесь многие ждут. Уже много лет. Присоединяйтесь.

Ждать столько лет не надо,удачные моментя для инвестирования были до 2003-го, 2009-2015,потом до осени 2019-го, после этого пошла ракета,полетит ли она дальше,или упадет на адекватные цены,будем наблюдать.Вот ту вроде как не желтая пресса:1...."В 2021 году в Киеве может быть установлен рекорд по объему введенной недвижимости."...А со спросом могут быть и проблемы...2...."В 2021 году увеличится число сделок с покупкой квартир в новостройках"...Ну-ну,на фоне экономического бардака, посмотрим.3...."Предложение в Киеве многократно превышает спрос с 2016 года, но это не мешает цене расти"...А вот это уже интересно, не может так бесконечно продолжаться, надо,чтобы или доходы стали соответствующими, чего не будет,либо ,чтобы ипотека была реальная,чего также не будет, так как "бумаги" слаще4....."Среди причин собеседники LIGA.net выделяют рост себестоимости строительства.."А это да, еще и раб сила -вверх, выход в девальвации,она многое расставит на свои места и кризиса поможет избежать на РН, в валюте-падение,в гривне-рост - это нормальное разруление ситуации5...."Дома эконом- и комфорт-класса больше остальных подвержены влиянию экономики — подорожают в пределах 25%. Жилье элит и бизнес-класса — в пределах 10-15%"...А вот это вряд ли,уже почти уперлись в цены многих европейских столиц.6...."Первый виток роста жилья может произойти в феврале-марте, следующее повышение следует ожидать в июле-августе 2021 года"....Хотеть не вредно.7......"Хотя в случае укрепления гривни, подорожания удастся избежать. В интервью LIGA.net гендиректор инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала прогнозировал, что весной 2021-го доллар может подешеветь до 26 грн."Тут -без комментов,чревато8...."Вторичный рынок жилья в новом году будет традиционно стабильным.Предложений на столичном рынке много, простаивает около 60 000 квартир, поэтому ожидать роста цен не стоит.Единственный фактор влияния – курс доллара.Сейчас жилье в самых популярных районах — Печерском, Шевченковском и Подольском, стоит $1250-$1800 за квадратный метр.В спальных районах столицы — около $1000-$1100."......Огромный навес квартир на вторичке они подтверждают, как и подтверждают огромный навес на первичке ввиду неплатежеспособности населения. Ипотека- смешная.Перспектив экономического прыжка на моменте не предвидится.Базы для нормального развития РН-нет.А рентабельность,окупаемость на рынке аренды,падающего во всех сегментах- на рынке продаж еще не отыграла в силу инертности рынка.