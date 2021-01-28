Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:На самом деле если "подивись на графіки по крипіті за 10 років і по КРЖН, перший має висхідний канал, другий спадаючий" одни делают вывод что недвига будет падать еще 10 лет, другие что настала 10-летняя фаза роста.
вспомнилось любимое: "отрыжка прерывает самые возвышенные человеческие размышления. из этого, если угодно, можно сделать вывод, но, если угодно, можно никаких выводов и не делать"
Vlad442 написав:ОК. Но и бебибумерам, и миленалам, и зумерам нужно будет где-то жить. И чем далее жить, тем комфортней жить (минус гостинкам, плюс двушкам, если понимаете о чем я). Даже если появятся роботы, которые будут строить дом под ключ за сутки, останется актуальным цена локации в черте города. Может когда-нибудь утопия Саймака Город станет реальностью, но к этому времени никто не будет знать ни Теслы, ни биткойна. В общем на наш век хватит.
Такую компанию, как Форд, вы ведь знаете? Ей больше лет, чем 99% недвижимости Киева! А ранние ее инвесторы - миллионеры, или миллиардеры. Поэтому не набрасывайте на Теслу, все равно к ней не прилипнет, а вы в силу предрассудков (опять они за вами ходят ) упустите кучу возможностей.
Насчет биткоина - тоже мимо. У него до 2100-го только эмиссия будет продолжаться.
Что касается вопроса, где жить - поколения меняются намного быстрее, чем амортизируется недвижимость. Даже хрущевки стоит уже 70 лет. И большинство из них - неаварийные
Форд это семейная компания, поэтому там нет ранних инвесторов. Кроме этого советую почитать про "ошибку выжившего". На один Форд приходится минимум сто гаражных "стартаперов" тех годов, которые прогорели вместе со своими инвесторами. Если мы берем Форд, то посмотрите тогда, сколько принесла в аренде недвига с тех годов и на ее капитализацию, учитывая что то, что тогда было пригородом, сейчас стало прицентральным районом. Если бы 100 лет назад мне предложили купить акции одного из автопроизводителей в надежде что он станет Фордом, или недвигу/участок в прицентралье или центре Нью-Йорка, уверен, что последнее принесло бы больше денег.
zРадио написав:Удивительная логика у короля обезьян - проблемы бедных могут колыхать только самих бедных? А как же тогда Черняк, Корогодский... Да что там они - а Билл Гейтс, Уоррен Баффетт?
Возвращаясь ко мне - я на Панамере не езжу, это правда. Но на одну турбированную с полным фаршем в год с зарплаты и бонусов зарабатываю. А езжу на корпоративной Камри - телка Никонова даже не посмотрит. Такая вот печаль
Радио, панама turbo 4.0 со всякими там керамическими тормозами стоит порядка 250к. Т.е. в среднегодовом исчислении ежемесячно у вас ровно 20куе ? Я правильно посчитал ? Сложно представить человека с таким доходом и вашей активностью на форуме вместе с вашими графиками.
В понимании строителя графиков Панамерой "на турбе" может считаться авто не только 2021г.в., но и 2011. Которое минимум раз в десять дешевле и надраенное полиролью с диодной оптикой под рестайл, поставленной после лобового, на 21х дисках тоже будет выглядеть на мильЁн возле офиса "Проктор&Гембл" А по поводу бонусов-хуёносов и зарплаты под полляма в мес - так п*** - не мішки ворочать. Влад хоть фотки с Мальдив раз выкладывал, со своими ногами. Пусть топ4 тоже что то такое конфиденциальное тут покажет.
1...."В 2021 году в Киеве может быть установлен рекорд по объему введенной недвижимости."...
А со спросом могут быть и проблемы...
2...."В 2021 году увеличится число сделок с покупкой квартир в новостройках"...
Ну-ну,на фоне экономического бардака, посмотрим.
3...."Предложение в Киеве многократно превышает спрос с 2016 года, но это не мешает цене расти"...
А вот это уже интересно, не может так бесконечно продолжаться, надо,чтобы или доходы стали соответствующими, чего не будет, либо ,чтобы ипотека была реальная,чего также не будет, так как "бумаги" слаще
4....."Среди причин собеседники LIGA.net выделяют рост себестоимости строительства.."
А это да, еще и раб сила -вверх, выход в девальвации,она многое расставит на свои места и кризиса поможет избежать на РН, в валюте-падение,в гривне-рост - это нормальное разруление ситуации
5...."Дома эконом- и комфорт-класса больше остальных подвержены влиянию экономики — подорожают в пределах 25%. Жилье элит и бизнес-класса — в пределах 10-15%"...
А вот это вряд ли,уже почти уперлись в цены многих европейских столиц.
6...."Первый виток роста жилья может произойти в феврале-марте, следующее повышение следует ожидать в июле-августе 2021 года"....
Хотеть не вредно.
7......"Хотя в случае укрепления гривни, подорожания удастся избежать. В интервью LIGA.net гендиректор инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала прогнозировал, что весной 2021-го доллар может подешеветь до 26 грн."
Тут -без комментов,чревато
8...."Вторичный рынок жилья в новом году будет традиционно стабильным.Предложений на столичном рынке много, простаивает около 60 000 квартир, поэтому ожидать роста цен не стоит.Единственный фактор влияния – курс доллара.Сейчас жилье в самых популярных районах — Печерском, Шевченковском и Подольском, стоит $1250-$1800 за квадратный метр.В спальных районах столицы — около $1000-$1100."......
Огромный навес квартир на вторичке они подтверждают, как и подтверждают огромный навес на первичке ввиду неплатежеспособности населения. Ипотека- смешная.Перспектив экономического прыжка на моменте не предвидится.Базы для нормального развития РН-нет. А рентабельность,окупаемость на рынке аренды,падающего во всех сегментах- на рынке продаж еще не отыграла в силу инертности рынка.
Пишу только для тех кому интересно, остальных просьба найти соответсвующий функцию,позволяющую не читать эти сообщения. ПРОХАННЯ ДО ТРОЛІВ п і ш л и ...
барабашов написав:В понимании строителя графиков Панамерой "на турбе" может считаться авто не только 2021г.в., но и 2011. Которое минимум раз в десять дешевле и надраенное полиролью с диодной оптикой под рестайл, поставленной после лобового, на 21х дисках тоже будет выглядеть на мильЁн возле офиса "Проктор&Гембл"
М-даааааа. А ты, я смотрю - опытный любитель бросить пыль в глаза. Я же езжу на скромной служебной Камри. 2019-го. Прикинь, как я мучаюсь
барабашов написав:Пусть топ4 тоже что то такое конфиденциальное тут покажет.
Средний палец подойдет?
PS: ПроктОр. Ухахаха. Изучи для начала названия брендов, мастер колхозного тюнинга ))
Vlad442 написав:ОК. Но и бебибумерам, и миленалам, и зумерам нужно будет где-то жить. И чем далее жить, тем комфортней жить (минус гостинкам, плюс двушкам, если понимаете о чем я). Даже если появятся роботы, которые будут строить дом под ключ за сутки, останется актуальным цена локации в черте города. Может когда-нибудь утопия Саймака Город станет реальностью, но к этому времени никто не будет знать ни Теслы, ни биткойна. В общем на наш век хватит.
Такую компанию, как Форд, вы ведь знаете? Ей больше лет, чем 99% недвижимости Киева! А ранние ее инвесторы - миллионеры, или миллиардеры. Поэтому не набрасывайте на Теслу, все равно к ней не прилипнет, а вы в силу предрассудков (опять они за вами ходят ) упустите кучу возможностей.
Насчет биткоина - тоже мимо. У него до 2100-го только эмиссия будет продолжаться.
Что касается вопроса, где жить - поколения меняются намного быстрее, чем амортизируется недвижимость. Даже хрущевки стоит уже 70 лет. И большинство из них - неаварийные
Форд это семейная компания, поэтому там нет ранних инвесторов. Кроме этого советую почитать про "ошибку выжившего". На один Форд приходится минимум сто гаражных "стартаперов" тех годов, которые прогорели вместе со своими инвесторами. Если мы берем Форд, то посмотрите тогда, сколько принесла в аренде недвига с тех годов и на ее капитализацию, учитывая что то, что тогда было пригородом, сейчас стало прицентральным районом. Если бы 100 лет назад мне предложили купить акции одного из автопроизводителей в надежде что он станет Фордом, или недвигу/участок в прицентралье или центре Нью-Йорка, уверен, что последнее принесло бы больше денег.
Оце і є "помилка вижившого". Влад442 не розуміє елементарних, очевидних речей.
За 100 років населення Америки збільшилось в 5-7 разів, її індустрія і ВВП - виросли в десятки і сотні разів.
Тут ми маємо 30 років іншу картину. Депопуляція населення , деградація інфраструктури та індустрії.
Крім того, клоуни при владі.
Тому я не бачу перспектив для розширення орендного бізнесу.
Ну, має людина пару- десяток "хавірок", як сказав місцевий їнтелехтуал з лісового масиву. Немає сенсу розширяти цей бізнес.
П.С. В позитивні переміни на цій території я не вірю, не той нарот і не та їліта.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців