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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6398639964006401

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.3 5 110
1. Зросли більш, як на 30%
25%
28
2. Зросли на 20 - 30%
3%
3
3. Зросли на 10 - 20%
5%
5
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
2
5. Приблизно ті самі
18%
20
6. Впали менш ніж на 10%
7%
8
7. Впали на 10 - 20%
7%
8
8. Впали на 20 - 30%
5%
6
9. Впали більш, як на 30%
27%
30
Всього голосів : 110
Повідомлення Додано: Суб 30 січ, 2021 08:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Даже хрущевки стоит уже 70 лет. И большинство из них - неаварийные

Не 70, меньше 60 років. Меньше половини ресурсу, закладеного ГОСТами.
Масова радянська забудова - з середини 1960-х.


Зверніть увагу - більшість місцевої публіки ненавидить радянське житло (((
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Повідомлення Додано: Суб 30 січ, 2021 08:07

  zРадио написав:
  Vlad442 написав:1 Я выше писал, что делиться личной информацией это тут дурной тон. Заклюют.
2 Я всегда думал, что решение пойти в бизнес, а не в аспирантуру в 90-ых было единственно правильным. Сейчас, видя доходы топовых айтишников, некоторые из которых были середнячками в мое время, ваш пример умного, но не суперумного человека, который исходя из этого поста зарабатывает около 200 тыс в год (я надеюсь после налогов) я начинаю сомневаться, правильно ли я сделал.


Сделаю вид, что принял это за комплимент, а не укол, хотя понятно, что это было на самом деле. Хочу прояснить другое - реальных суперумных людей в топ-менеджменте корпораций я не встречал (а я работал в 4-х и с десятками других сотрудничал). А вот на среднем и экспертном уровне таких хватает. Я разделяю понятия ума, навыков коммуникации и лидерских задатков. Имея первое, совсем необязательно, что будешь силен во втором и третьем. К слову, вырос в карьере я именно на умении общаться с собственниками. А графики они как любят - вам не передать :mrgreen: И признаюсь, будь на тех графиках разгромные прогнозы, а не то, что их пользователи хотели бы (и привыкли) видеть, мои карьерные успехи могли быть скромнее - повторюсь, и умных, и суперумных среди рядовых в корпорациях много, а вот лидеров и умелых коммуникаторов - единицы. К чему я это? Вот, что заставляет вас язвить в мой адрес! Вот, что ваш мозг не хочет принимать! Я проявил смелость, дал шокирующий прогноз и обосновал его реальность. Стопперов никаких нет, ведь здесь его пользователи - никто. Уж простите, но как есть. Для вас я тоже никто. А вы спрятались в домик и боитесь собственных мыслей. Является ли это признаком суперума - нет. Конечно, нет )) Рекомендую отбросить предрассудки и смотреть на рынок так, будто его падение не сулит вам убытков, а рост - прибылей. Только из этой позиции можно рассмотреть будущую реальность. Ваша, конечно, выгоднее, ее просто нет :lol: Может упадет, может вырастет, а может и на месте постоит... Вы в любом сценарии, в отличие от меня, сможете сказать, что были правы. Только что такое порицание на форуме против упущенных возможностей в бизнесе (а вы сами подчеркивали, что это бизнес. Задумайтесь...

Можна коротше висловитись:"Май сміливість користуватись своїм розумом!" І. Кант
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Повідомлення Додано: Суб 30 січ, 2021 08:23

  Sidus написав:
  Первый написав:
  Автор77 написав:Первый
На кой фиг мне твой Варшавский, пусть там не 2800 челов, а пол-Киева мечтает поселиться.
Я в киевских районах не сильно ориентируюсь, но зато,я вижу,что товрится на РН аренды Львова.
Вот если есть в Киеве какой-то самый крутой офисник в центре.
То можно сравнить - самый центр прямо напротив офисника "Риус" (но не о нем речь) 100 метровый магазин с огромным панорамной входной группой и витринами, который еще недавно по 30-50 долларов за 1 кв.м. шел,магазин все-таки,а не офис, сейчас с сентября по 15 дол. за 1 кв.м.,стоит глухо, скоро будет почти полугодичный простой.
Все центровые улицы города, на которых даже вы 2008-м ни одного свободного не было, сейчас - многие десятки пустых стритов висит месяцами.


Не орієнтуєтесь, не знаєте, але висновок написали. «Так жить нельзя.
Это депрессивный угнетающий треш, а не новые квартиры.»


По аренді теж не в курсі, якщо порівнюєте центр туристичного Львову і спальник з тисячами нових квартир Києва.

Пийте вітамін д.


А я вот согласен с Автор77, Варшавский, как и многие человейники в спальниках комфорт/эконом класса - сплошной треш и угар, жить там без стресса проблематично будет.
Коммерция в таких местах спросом пользоваться будет, но естестенно арендные ставки будут как и везде на окраине Киева в спальнике, то есть никаких 20$ за м2 и близко не будет. И то это будет лет через 5, когда заселятся все, а пока большинство помещений будет пустые

тут інше:

ККЦ завіряє, що центр тільки, Сєрміля рулєз,
а Первий, що Варшавський ...

І той і той праві, бо мають там нерухомість.

А я пишу, що тре орієнтуватися на ШРТ і пригород.
https://fi202x.blogspot.com/
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  #<1 ... 6398639964006401
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