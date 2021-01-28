zРадио написав:

Vlad442 написав: 1 Я выше писал, что делиться личной информацией это тут дурной тон. Заклюют.

2 Я всегда думал, что решение пойти в бизнес, а не в аспирантуру в 90-ых было единственно правильным. Сейчас, видя доходы топовых айтишников, некоторые из которых были середнячками в мое время, ваш пример умного, но не суперумного человека, который исходя из этого поста зарабатывает около 200 тыс в год (я надеюсь после налогов) я начинаю сомневаться, правильно ли я сделал. 1 Я выше писал, что делиться личной информацией это тут дурной тон. Заклюют.2 Я всегда думал, что решение пойти в бизнес, а не в аспирантуру в 90-ых было единственно правильным. Сейчас, видя доходы топовых айтишников, некоторые из которых были середнячками в мое время, ваш пример умного, но не суперумного человека, который исходя из этого поста зарабатывает около 200 тыс в год (я надеюсь после налогов) я начинаю сомневаться, правильно ли я сделал.

Сделаю вид, что принял это за комплимент, а не укол, хотя понятно, что это было на самом деле. Хочу прояснить другое - реальных суперумных людей в топ-менеджменте корпораций я не встречал (а я работал в 4-х и с десятками других сотрудничал). А вот на среднем и экспертном уровне таких хватает. Я разделяю понятия ума, навыков коммуникации и лидерских задатков. Имея первое, совсем необязательно, что будешь силен во втором и третьем. К слову, вырос в карьере я именно на умении общаться с собственниками. А графики они как любят - вам не передатьИ признаюсь, будь на тех графиках разгромные прогнозы, а не то, что их пользователи хотели бы (и привыкли) видеть, мои карьерные успехи могли быть скромнее - повторюсь, и умных, и суперумных среди рядовых в корпорациях много, а вот лидеров и умелых коммуникаторов - единицы. К чему я это? Вот, что заставляет вас язвить в мой адрес! Вот, что ваш мозг не хочет принимать! Я проявил смелость, дал шокирующий прогноз и обосновал его реальность. Стопперов никаких нет, ведь здесь его пользователи - никто. Уж простите, но как есть. Для вас я тоже никто. А вы спрятались в домик и боитесь собственных мыслей. Является ли это признаком суперума - нет. Конечно, нет )) Рекомендую отбросить предрассудки и смотреть на рынок так, будто его падение не сулит вам убытков, а рост - прибылей. Только из этой позиции можно рассмотреть будущую реальность. Ваша, конечно, выгоднее, ее просто нетМожет упадет, может вырастет, а может и на месте постоит... Вы в любом сценарии, в отличие от меня, сможете сказать, что были правы. Только что такое порицание на форуме против упущенных возможностей в бизнесе (а вы сами подчеркивали, что это бизнес. Задумайтесь...