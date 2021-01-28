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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 30 січ, 2021 08:02
zРадио написав:
Даже хрущевки стоит уже 70 лет. И большинство из них - неаварийные
Не 70, меньше 60 років. Меньше половини ресурсу, закладеного ГОСТами.
Масова радянська забудова - з середини 1960-х.
Зверніть увагу - більшість місцевої публіки ненавидить радянське житло (((
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Додано: Суб 30 січ, 2021 08:07
zРадио написав: Vlad442 написав:
1 Я выше писал, что делиться личной информацией это тут дурной тон. Заклюют.
2 Я всегда думал, что решение пойти в бизнес, а не в аспирантуру в 90-ых было единственно правильным. Сейчас, видя доходы топовых айтишников, некоторые из которых были середнячками в мое время, ваш пример умного, но не суперумного человека, который исходя из этого поста зарабатывает около 200 тыс в год (я надеюсь после налогов) я начинаю сомневаться, правильно ли я сделал.
Сделаю вид, что принял это за комплимент, а не укол, хотя понятно, что это было на самом деле. Хочу прояснить другое - реальных суперумных людей в топ-менеджменте корпораций я не встречал (а я работал в 4-х и с десятками других сотрудничал). А вот на среднем и экспертном уровне таких хватает. Я разделяю понятия ума, навыков коммуникации и лидерских задатков. Имея первое, совсем необязательно, что будешь силен во втором и третьем. К слову, вырос в карьере я именно на умении общаться с собственниками. А графики они как любят - вам не передать
И признаюсь, будь на тех графиках разгромные прогнозы, а не то, что их пользователи хотели бы (и привыкли) видеть, мои карьерные успехи могли быть скромнее - повторюсь, и умных, и суперумных среди рядовых в корпорациях много, а вот лидеров и умелых коммуникаторов - единицы. К чему я это? Вот, что заставляет вас язвить в мой адрес! Вот, что ваш мозг не хочет принимать! Я проявил смелость, дал шокирующий прогноз и обосновал его реальность. Стопперов никаких нет, ведь здесь его пользователи - никто. Уж простите, но как есть. Для вас я тоже никто. А вы спрятались в домик и боитесь собственных мыслей. Является ли это признаком суперума - нет. Конечно, нет )) Рекомендую отбросить предрассудки и смотреть на рынок так, будто его падение не сулит вам убытков, а рост - прибылей. Только из этой позиции можно рассмотреть будущую реальность. Ваша, конечно, выгоднее, ее просто нет
Может упадет, может вырастет, а может и на месте постоит... Вы в любом сценарии, в отличие от меня, сможете сказать, что были правы. Только что такое порицание на форуме против упущенных возможностей в бизнесе (а вы сами подчеркивали, что это бизнес. Задумайтесь...
Можна коротше висловитись:"Май сміливість користуватись своїм розумом!" І. Кант
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Додано: Суб 30 січ, 2021 08:23
Sidus написав: Первый написав: Автор77 написав:Первый
На кой фиг мне твой Варшавский, пусть там не 2800 челов, а пол-Киева мечтает поселиться.
Я в киевских районах не сильно ориентируюсь, но зато,я вижу,что товрится на РН аренды Львова.
Вот если есть в Киеве какой-то самый крутой офисник в центре.
То можно сравнить - самый центр прямо напротив офисника "Риус" (но не о нем речь) 100 метровый магазин с огромным панорамной входной группой и витринами, который еще недавно по 30-50 долларов за 1 кв.м. шел,магазин все-таки,а не офис, сейчас с сентября по 15 дол. за 1 кв.м.,стоит глухо, скоро будет почти полугодичный простой.
Все центровые улицы города, на которых даже вы 2008-м ни одного свободного не было, сейчас - многие десятки пустых стритов висит месяцами.
Не орієнтуєтесь, не знаєте, але висновок написали. «Так жить нельзя.
Это депрессивный угнетающий треш, а не новые квартиры.»
По аренді теж не в курсі, якщо порівнюєте центр туристичного Львову і спальник з тисячами нових квартир Києва.
Пийте вітамін д.
А я вот согласен с Автор77, Варшавский, как и многие человейники в спальниках комфорт/эконом класса - сплошной треш и угар, жить там без стресса проблематично будет.
Коммерция в таких местах спросом пользоваться будет, но естестенно арендные ставки будут как и везде на окраине Киева в спальнике, то есть никаких 20$ за м2 и близко не будет. И то это будет лет через 5, когда заселятся все, а пока большинство помещений будет пустые
тут інше:
ККЦ завіряє, що центр тільки, Сєрміля рулєз,
а Первий, що Варшавський ...
І той і той праві, бо мають там нерухомість.
А я пишу, що тре орієнтуватися на ШРТ і пригород.
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flyman
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2
Додано: Суб 30 січ, 2021 08:41
flyman написав:
я пишу, що тре орієнтуватися на ШРТ і пригород
Пиши, Флаймен, пиши!
Будемо разом сміятись!
П.С. Ти коли працевлаштуєшся?
В найближчому АТБ - є вакансії вантажника чи касира? Там колеги тебе з задоволенням вислухають і дадуть цінні поради.
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Додано: Суб 30 січ, 2021 09:16
flyman написав:
А я пишу, що тре орієнтуватися на ШРТ і пригород.
Рельсовый городской и пригородный транспорт - фича государств с сильной экономикой и возможностью финансировать и поддерживать серьезные инфраструктурные системы и социальную сферу. Украина движется в противоположном направлении.
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artlife
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Додано: Суб 30 січ, 2021 09:22
artlife написав: flyman написав:
А я пишу, що тре орієнтуватися на ШРТ і пригород.
Рельсовый городской и пригородный транспорт - фича государств с сильной экономикой и возможностью финансировать и поддерживать серьезные инфраструктурные системы и социальную сферу. Украина движется в противоположном направлении.
Таки да, в цьому плані Київ не Берлін, і не Мюнхен, і не Копенгаген чи Амстердам, а Україна не ЄС
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flyman
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2
Додано: Суб 30 січ, 2021 09:36
Вчора тут про іпотеку 7% балакали і включали коменти банкіра про це...
Так от що я вам скажу - не того ви слухаєте!
От Охрименко чітко каже, що "всім дадуть у кого "біла" з/п."
Так що в Долярчика з "білим" прибутком - все буде добре!
А, взагалі, то є тематична гілка про іпотеку Іпотеку СПЛАЧУЮТЬ ЗА ВАС орендарі, а Ви - кайфуєте!
.
Востаннє редагувалось Долярчик
в Суб 30 січ, 2021 09:47, всього редагувалось 2 разів.
ДумайТЕ!ДійТЕ! БагатійТЕ!
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Долярчик
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Додано: Суб 30 січ, 2021 09:44
Так что, Трибекина рокета это была только первая ступень? Сейчас вторая включится?
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airmax78
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1
Додано: Суб 30 січ, 2021 09:54
airmax78
Передивляюсь час від часу стару переписку з брокерами, такий собі дайджест річної давнини. Варшавський плюс рік тому 2 к 67 м 11-й поверх, будинок 13.1. 732$ за квадрат. Скільки коштує сьогодні - можна знайти самостійно.
Думаю у кожного з основних дописувачів є подібна статистика, і я не відкрию Америку. Просто мене сьогодні зранку це торкнуло, тому й написав.
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gonchik74
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