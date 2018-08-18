Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Успіх я думаю, якщо і буде ріст цін, то зі звуженням кола потенційних покупців і стагнацією. Надвисокі ціни відсікають багатьох хомяків з матрасами та викидає їх на узбіччя КРЖН. Це видно навіть по картині цього форуму - єдиний покупець хто лишився, і в того не вистачає суми на хотелки рил.
Прошу прощения что перебиваю высокие философские материи, но таки спрошу еще раз о более приземленных вещах:
несколько раз упоминали что есть сайт где можно посмотреть оценку дома - что это за сайт такой? Оценка домов на Домике это что-то такое несуразное. И что вроде можно где-то можно посмотреть размер коммунальных платежей - можно ли?
zРадио написав: Владелец крупнейшего столичного ТРЦ "Lavina Mall" – ООО "ТРЦ Лавина" – в январе-октябре 2020 года получил убыток в 248 млн грн. Об этом свидетельствует отчет компании, размещенный в реестре Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. За аналогичный период прошлого года чистая прибыль компании составила 116 млн грн. Чистый доход ТРЦ Лавина за январь-октябрь сократился на 17,8% – с 633 млн грн до 520 млн грн. Долгосрочные обязательства ТРЦ Лавина увеличились с 1,61 млрд грн до 2,37 млрд грн
[/quote] Была прибыль 116, потеряли доход в сумме 113. Ну , проели прибыль прошлого года...если проели... Потому что доллар подрос за год на 4 грн, потому и выросли долгосрочные обязательства, пересчёт курсовых разниц и отражение их в расходах. в общем-ничего критичного.
zРадио написав: Владелец крупнейшего столичного ТРЦ "Lavina Mall" – ООО "ТРЦ Лавина" – в январе-октябре 2020 года получил убыток в 248 млн грн. Об этом свидетельствует отчет компании, размещенный в реестре Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. За аналогичный период прошлого года чистая прибыль компании составила 116 млн грн. Чистый доход ТРЦ Лавина за январь-октябрь сократился на 17,8% – с 633 млн грн до 520 млн грн. Долгосрочные обязательства ТРЦ Лавина увеличились с 1,61 млрд грн до 2,37 млрд грн
Была прибыль 116, потеряли доход в сумме 113. Ну , проели прибыль прошлого года...если проели... Потому что доллар подрос за год на 4 грн, потому и выросли долгосрочные обязательства, пересчёт курсовых разниц и отражение их в расходах. в общем-ничего критичного.[/quote] У мафии и монополиста впринципе убытков не может быть:
– В прошлом году Lavina показывала убытки…
– Lavina никогда не была убыточной. За ее счет строятся другие объекты. Все деньги от нее реинвестируются, может, поэтому говорят, что она убыточна.
Постулаты растишек
– А ничего что две IKEA будут находиться рядом? – Ничего. Город с каждым годом растет, люди сюда едут на учебу, на работу. На каждый магазин будет свой покупатель.
И смешное
– Во всем мире сотни торговых центров закрываются, сотни тысяч марок лопаются, вы не увидите, чтоб где-то что-то открывалось. Открывается только у нас в Киеве. Карантины приходят и уходят, если бы мы обращали внимание на все кризисы и карантины, мы бы не работали.
Serg-ik написав:Была прибыль 116, потеряли доход в сумме 113. Ну , проели прибыль прошлого года...если проели... Потому что доллар подрос за год на 4 грн, потому и выросли долгосрочные обязательства, пересчёт курсовых разниц и отражение их в расходах. в общем-ничего критичного.
У мафии и монополиста впринципе убытков не может быть:
– В прошлом году Lavina показывала убытки…
– Lavina никогда не была убыточной. За ее счет строятся другие объекты. Все деньги от нее реинвестируются, может, поэтому говорят, что она убыточна.
Постулаты растишек
– А ничего что две IKEA будут находиться рядом? – Ничего. Город с каждым годом растет, люди сюда едут на учебу, на работу. На каждый магазин будет свой покупатель.
И смешное
– Во всем мире сотни торговых центров закрываются, сотни тысяч марок лопаются, вы не увидите, чтоб где-то что-то открывалось. Открывается только у нас в Киеве. Карантины приходят и уходят, если бы мы обращали внимание на все кризисы и карантины, мы бы не работали.
Он все правильно говорит. И я об этом Зрадио писал: у нас очень низкая концентрация ТРЦ на 1000 чел. населения. А концентрация хороших, современных ТРЦ - вообще смешная. Люди не хотят Квадраты, Пирамиды и Глобусы с Метроградами. Люди хотят Ретровили, Лавины и Оушены. Поэтому место на рынке есть - надо строить. И строят. По поводу основных причин убытков Лавины в прошлом году - надо смотреть. Но, думаю, Серж прав - основная причина - переоценка валютных обязательств в результате девальвации гривны.
Libo написав:В четверг тьолка выставила на продажу дом в г. Вашингтон, DC за $275,000. В воскресенье у неё уже было 88 встречных предложения, 76 из которых предлагали свои деньги, т.е. без ипотеки и дополнительных формальностей. 15 предложений были сделаны вслепую, без посещения объекта. Продала за $460,000
Интересно. Места на планете разные, а приёмчик-один и тот же: выдёргиваем из огромного множества 1 объект и делаем по нему выводы про весь рынок.
167 метров за 275 000. Скромно. Дешевле квартирки, что вчера обсуждали. Собратья американцы не дали барышне лохануться. Купили по 2755 за метр. Что гораздо ниже Юнита без ремонта в промке на мотозаводе. Вот бы нам такой "рост" 8 годовых зарплат, а если точнее, 94 месячных зарплаты.
Та в Штатах там взагалі страшне відбувається...
The Wall Street Journal недавно сообщили, что в январе в США было больше агентов по недвижимости, чем выставленных на продажу домов. Это связано с сочетанием ограниченного количества домов и большого количества людей, которые становятся агентами по недвижимости.
Последнее является явным признаком стадного поведения, характерного для мании. Это очень похоже на пузырь рынка недвижимости 2005–2007 годов, о чём в то время предупреждали EWI.
ps. Короче кажучи, в 22 році багатьом буде дуже боляче ))))
халіф на час, точніше на 2019-2021рр, із піком 2021 дай людям покайфувати як у 2008, до того як...
ще можна "дешеву валютну іпотеку" для успішних долярчиків, бажано у швейцарських франках або фунтах Стерлінга, бо #баксухана і #розпадєврозони
Востаннє редагувалось flyman в Сер 31 бер, 2021 10:09, всього редагувалось 3 разів.
flyman написав:А смисл? Це тре працювати заради бетона? Ставати многопенісним лендлордом? Чи як?
а как же многопенисные кавалирки по дальнему периметру столицы? Смысл? Они не бетонные, из камыша? Или смысл был в слове "окружение"?
Одна козирна, сама перша з плану оточення, з документами і ремонтом, робоча, в прицентраллі, у пішій доступності біля 3х ШРТ: метро, електричка, трамвай.
Решта, побачим, як піде сюжет глоблальної і нашої зекономіки надалі. Та що зробить Вєталь і його посіпаки та наступники, з огляду на розвиток інфраструктури, ГТ, і зокрема ШРТ (напр. очікую ст. метро "Крейсер Аврора" на Жулянах).
Я зранку подумав "кавалірку" чи "цоколь" у уютному центрі Києва, але прогнав цю брєдову думку. Який "центр Києва"? Да нунах. Я що кінконговець? Який мені понт з "центрального центра"?