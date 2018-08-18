Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman правильное решение, Флай. Жить в центре - это значит постоянно видеть все достопримечательности Киева вокруг себя. Приедается. Перестаешь их замечать. А так, живешь в Чабанах например, и каждый выезд в центр для тебя - событие. Свежие впечатления.
airmax78 написав:flyman правильное решение, Флай. Жить в центре - это значит постоянно видеть все достопримечательности Киева вокруг себя. Приедается. Перестаешь их замечать. А так, живешь в Чабанах например, и каждый выезд в центр для тебя - событие. Свежие впечатления.
Зараз просто тре покрутитися в Києві, бо діла ... З каваліркою в прицентраллі біля 3х ШРТ набагато простіше з логістикою. Як тільки порішаю справи, Київ - досвідос.
Щодо ценра, так ти правий, думаю взяти кавалірку в центрі Тернополя з видом на озеро. Стас підтвердить, що це дуже файно і вдобно.
flyman написав:..взяти кавалірку в центрі Тернополя з видом на озеро. ..
думал вас нудыть от слова "центр", но нє. Да и смысл то не понял? - если обмен цоколя идет один к одному, то какие блага, помимо чудного вида на озеро вы рассчитываете получить в Тернополе? Там шо, цена киловата дешевле, из тех 30, что пользуете?
flyman написав:..взяти кавалірку в центрі Тернополя з видом на озеро. ..
думал вас нудыть от слова "центр", но нє. Да и смысл то не понял? - если обмен цоколя идет один к одному, то какие блага, помимо чудного вида на озеро вы рассчитываете получить в Тернополе? Там шо, цена киловата дешевле, из тех 30, что пользуете?
этот поц не успокоится, пока все собачьи будки не скупит
Вы заметили, как становится все комфортнее и комфортнее гулять по городу? по тротуарам не пройти уже практически - среди наставленных машин, бесчисленных мопедов и великов Глово и прочих Ракет, станет еще больше электросамокатов - в евро странах делают хотя бы выделенные дорожки для них на тротуарах. А чтобы мопеды с доставкой еды ездили по тротуарам - это вообще нонсенс Кличко вообще бывает хотя бы в европейских городах?
flyman написав:..взяти кавалірку в центрі Тернополя з видом на озеро. ..
думал вас нудыть от слова "центр", но нє. Да и смысл то не понял? - если обмен цоколя идет один к одному, то какие блага, помимо чудного вида на озеро вы рассчитываете получить в Тернополе? Там шо, цена киловата дешевле, из тех 30, что пользуете?
Думаю що вид з вікна цоколя шо в іпенях Ірпеня, шо в Тернополі однаковий. А от небезпека що хтось надзюрить у відкрите вікно напівпідвалу - все ж у центрі Тернополя вища.
Наявність квартири - зло. Комуналку тре платити, меблі купляти.
Зи. Вводять контроль за витратами. Знову починаю вірити у цю країну:-)