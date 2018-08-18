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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7028702970307031>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 145
1. Зросли більш, як на 30%
27%
39
2. Зросли на 20 - 30%
3%
4
3. Зросли на 10 - 20%
3%
5
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
2
5. Приблизно ті самі
19%
28
6. Впали менш ніж на 10%
6%
9
7. Впали на 10 - 20%
7%
10
8. Впали на 20 - 30%
6%
9
9. Впали більш, як на 30%
27%
39
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 10:10

flyman правильное решение, Флай. Жить в центре - это значит постоянно видеть все достопримечательности Киева вокруг себя. Приедается. Перестаешь их замечать. А так, живешь в Чабанах например, и каждый выезд в центр для тебя - событие. Свежие впечатления.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 10:14

  sequence написав:
  flyman написав:..
Ковідло обломало цінність плану "оточення кавалірками по лініями ШРТ".
..

Флай, мы вас теряем!
А че там, на сколько подвалов в Тернополе можно обменять ваш один? Как там рынок аренды - есть кому сдавать?

Арабам, африканцям, індусам та подібній братії, думаю можна.
Але спочатку "для себе, а не в оренду".
Ціни в Тернополі вже на рівні ближнього оКРЖН(Ірпінь,Буча...).

Щодо ШРТ, наразі електрички курсують як швейцарський годинник.
Наріда мало: демографія, євроблRхи, гастріки, ковідло, хз-що.
Ляпота.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 10:17

  airmax78 написав:flyman правильное решение, Флай. Жить в центре - это значит постоянно видеть все достопримечательности Киева вокруг себя. Приедается. Перестаешь их замечать. А так, живешь в Чабанах например, и каждый выезд в центр для тебя - событие. Свежие впечатления.


Зараз просто тре покрутитися в Києві, бо діла ...
З каваліркою в прицентраллі біля 3х ШРТ набагато простіше з логістикою.
Як тільки порішаю справи, Київ - досвідос.

Щодо ценра, так ти правий, думаю взяти кавалірку в центрі Тернополя з видом на озеро. Стас підтвердить, що це дуже файно і вдобно.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 10:29

  flyman написав:..взяти кавалірку в центрі Тернополя з видом на озеро. ..

думал вас нудыть от слова "центр", но нє. Да и смысл то не понял? - если обмен цоколя идет один к одному, то какие блага, помимо чудного вида на озеро вы рассчитываете получить в Тернополе? Там шо, цена киловата дешевле, из тех 30, что пользуете?
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 10:31

  sequence написав:
  flyman написав:..взяти кавалірку в центрі Тернополя з видом на озеро. ..

думал вас нудыть от слова "центр", но нє. Да и смысл то не понял? - если обмен цоколя идет один к одному, то какие блага, помимо чудного вида на озеро вы рассчитываете получить в Тернополе? Там шо, цена киловата дешевле, из тех 30, что пользуете?


этот поц не успокоится, пока все собачьи будки не скупит :mrgreen:
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 10:33

Вы заметили, как становится все комфортнее и комфортнее гулять по городу? по тротуарам не пройти уже практически - среди наставленных машин, бесчисленных мопедов и великов Глово и прочих Ракет, станет еще больше электросамокатов - в евро странах делают хотя бы выделенные дорожки для них на тротуарах.
А чтобы мопеды с доставкой еды ездили по тротуарам - это вообще нонсенс
Кличко вообще бывает хотя бы в европейских городах?

Bolt відкрив сезон електросамокатів в Києві і анонсував запуск в інших містах
https://nv.ua/ukr/biz/markets/prokat-elektrosamokat-bolt-vidkriv-noviy-sezon-v-kiyevi-novini-kiyeva-50151134.html
https://nv.ua/ukr/kyiv/prokat-elektrosamokativ-bolt-u-kiyevi-konflikt-klichko-i-bolt-novini-kiyeva-50105251.html
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 10:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Можливо, найближчий план буде облаштувати на дачі за 100 км від Києва швидкісний та надійний інтернет

Тут тебе Илон Маск кроме шуток через несколько лет сможет помочь своим спутниковым интернетом
foxluck
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 10:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

sequence написав:
  flyman написав:..взяти кавалірку в центрі Тернополя з видом на озеро. ..

думал вас нудыть от слова "центр", но нє. Да и смысл то не понял? - если обмен цоколя идет один к одному, то какие блага, помимо чудного вида на озеро вы рассчитываете получить в Тернополе? Там шо, цена киловата дешевле, из тех 30, что пользуете?
Думаю що вид з вікна цоколя шо в іпенях Ірпеня, шо в Тернополі однаковий. А от небезпека що хтось надзюрить у відкрите вікно напівпідвалу - все ж у центрі Тернополя вища.


Наявність квартири - зло. Комуналку тре платити, меблі купляти.

Зи. Вводять контроль за витратами. Знову починаю вірити у цю країну:-)
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 10:59

  foxluck написав:..
Тут тебе Илон Маск кроме шуток через несколько лет сможет помочь своим спутниковым интернетом

чуть со стула не упал. Для того чтобы старлинком пользовался флай, нужно чтобы он стоил дешевле тех 30 киловат в месяц, в чем я чо-та сомневаюсь.
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 11:00

  Первый написав:..
Зи. Вводять контроль за витратами. Знову починаю вірити у цю країну:-)

ну хз. Звонил недавно в автосалон, спросил по финмониторингу - сказали, "приезжайте, парешаем"
sequence
 
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