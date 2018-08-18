RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7028702970307031

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 145
1. Зросли більш, як на 30%
27%
39
2. Зросли на 20 - 30%
3%
4
3. Зросли на 10 - 20%
3%
5
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
2
5. Приблизно ті самі
19%
28
6. Впали менш ніж на 10%
6%
9
7. Впали на 10 - 20%
7%
10
8. Впали на 20 - 30%
6%
9
9. Впали більш, як на 30%
27%
39
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 11:11

  flyman написав:думаю взяти кавалірку в центрі Тернополя з видом на озеро. Стас підтвердить, що це дуже файно і вдобно.

можу порадити хорошого забудовника зі стінами 2,5 цегли + шви. Такі в Києві - відсутні взагалі.
Коло озера - бест. База олімпійського резерву з віндсерфингу і греблі на Циганці. Можу з директором познайомити. Сам колись під парусом ходив по озеру щодня за найменшого вітру. Краса і адреналін.
Кавалірка в Тернополі - не дуже хороша ідея. Краще повноцінна, щоб дітям залишити. У тебе ж двійко спиногризів. Не будь жлобом - подаруй дітям радість.
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1261
З нами з: 27.02.19
Подякував: 479 раз.
Подякували: 247 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 11:20

hxbbgaf Шо значит конфискуют автомобиль. ПАрешают за 5 процентов или сколько там в амнистию. Пусть покупают и катаются -жизнь коротка. :D По поводу авто. Приятель заказал себе крузак в феврале. Раньше мая не обещают. Спрашивал как платить думаешь? Ответил из пяти банков по 399кгрн. Занавес!
Востаннє редагувалось dir в Сер 31 бер, 2021 11:26, всього редагувалось 1 раз.
dir
 
Повідомлень: 495
З нами з: 06.01.17
Подякував: 20 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 11:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  sequence написав:какие блага, помимо чудного вида на озеро вы рассчитываете получить в Тернополе?

Дозволю собі трішки офтопу і процитую свій пост за червень минулого року, якщо хто забув чи не бачив.

Коротко розповім про Тернопіль для тих, хто його бачив на картинках ... чорно-білих.
Місто молоді, яка переважно живе на зароблені батьками гроші у Європі.
Чотири національних університети - для корочки, окрім одного - Медичного, який дає дуже хороші знання при бажанні вчитись.
Місто парків і прекрасного екологічного стану - багато років - 1 місце по екології через відсутність промисловості.
Місто малого підприємницва і середнього-великого бізнесу в АПК.
Місто для дуже хорошого життя за наявності доходу в 1К ує на сім"ю.
Місто максимально комфортного сполучення транспортом, де з одного району в інший на різних кінцях міста можна заїхати на маршрутці за 45 хв. через "пробки" в центрі :) Ногами з будь-якого віддаленого району - максимум година до Центру.
Місто з парками і прекрасним озером в самому Центрі.
Місто за 120 км. від Львова і 220 км. до Польщі.
Місто - хаб на Європу у найближчій перспективі завдяки транспортному сполученню.
Місто, де багато вільнолюдей, але з великим прошарком місцевої інтелігенції без львівських понтів і київського мажорства.
Далі на ваше вподобання, інші можуть ще багато написати, хто не так давно звідти.
у кожного свої життєві пріоритети, однак після спілкування з тернопільськими друзями вчора-позавчора зрозумів одне: хто хоче жити у спокої (без шаленого темпу бізнесактивності) і на 14-15К гривень (це доволі активні чоловіки, які самі шукають собі роботу у вільному польоті і не привязані до держструктур і відкатів-схем), то тому Тернопіль або аналог.
Хто ж хоче чесно заробляти кваліфікованою справою 1-2К долл, - тому у Київ. Однак, мінуси: час в дорозі, екологія, аренда житла, відсутність соціальних зв'язків і т.п.
Я сам пройшов ці злами свідомості 13 років тому, то пишу з досвіду і усіх врахованих за і проти.

Соррі за тему не по темі. Повторюю як приклад іншого способу життя.
А поки що альтернативи Києву для заробітку нема.
stas_rst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1261
З нами з: 27.02.19
Подякував: 479 раз.
Подякували: 247 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 7028702970307031
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, Хомякоид і 7 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2012, 2013, 2014
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
20136 3460719
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 бер, 2021 21:51
budmix_org
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 47, 48, 49
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
488 214776
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 бер, 2021 16:53
Ірина_
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 21130
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.