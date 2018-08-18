Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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flyman написав:думаю взяти кавалірку в центрі Тернополя з видом на озеро. Стас підтвердить, що це дуже файно і вдобно.
можу порадити хорошого забудовника зі стінами 2,5 цегли + шви. Такі в Києві - відсутні взагалі. Коло озера - бест. База олімпійського резерву з віндсерфингу і греблі на Циганці. Можу з директором познайомити. Сам колись під парусом ходив по озеру щодня за найменшого вітру. Краса і адреналін. Кавалірка в Тернополі - не дуже хороша ідея. Краще повноцінна, щоб дітям залишити. У тебе ж двійко спиногризів. Не будь жлобом - подаруй дітям радість.
hxbbgaf Шо значит конфискуют автомобиль. ПАрешают за 5 процентов или сколько там в амнистию. Пусть покупают и катаются -жизнь коротка. По поводу авто. Приятель заказал себе крузак в феврале. Раньше мая не обещают. Спрашивал как платить думаешь? Ответил из пяти банков по 399кгрн. Занавес!
Востаннє редагувалось dir в Сер 31 бер, 2021 11:26, всього редагувалось 1 раз.
sequence написав:какие блага, помимо чудного вида на озеро вы рассчитываете получить в Тернополе?
Дозволю собі трішки офтопу і процитую свій пост за червень минулого року, якщо хто забув чи не бачив.
Коротко розповім про Тернопіль для тих, хто його бачив на картинках ... чорно-білих. Місто молоді, яка переважно живе на зароблені батьками гроші у Європі. Чотири національних університети - для корочки, окрім одного - Медичного, який дає дуже хороші знання при бажанні вчитись. Місто парків і прекрасного екологічного стану - багато років - 1 місце по екології через відсутність промисловості. Місто малого підприємницва і середнього-великого бізнесу в АПК. Місто для дуже хорошого життя за наявності доходу в 1К ує на сім"ю. Місто максимально комфортного сполучення транспортом, де з одного району в інший на різних кінцях міста можна заїхати на маршрутці за 45 хв. через "пробки" в центрі Ногами з будь-якого віддаленого району - максимум година до Центру. Місто з парками і прекрасним озером в самому Центрі. Місто за 120 км. від Львова і 220 км. до Польщі. Місто - хаб на Європу у найближчій перспективі завдяки транспортному сполученню. Місто, де багато вільнолюдей, але з великим прошарком місцевої інтелігенції без львівських понтів і київського мажорства. Далі на ваше вподобання, інші можуть ще багато написати, хто не так давно звідти. у кожного свої життєві пріоритети, однак після спілкування з тернопільськими друзями вчора-позавчора зрозумів одне: хто хоче жити у спокої (без шаленого темпу бізнесактивності) і на 14-15К гривень (це доволі активні чоловіки, які самі шукають собі роботу у вільному польоті і не привязані до держструктур і відкатів-схем), то тому Тернопіль або аналог. Хто ж хоче чесно заробляти кваліфікованою справою 1-2К долл, - тому у Київ. Однак, мінуси: час в дорозі, екологія, аренда житла, відсутність соціальних зв'язків і т.п. Я сам пройшов ці злами свідомості 13 років тому, то пишу з досвіду і усіх врахованих за і проти.
Соррі за тему не по темі. Повторюю як приклад іншого способу життя. А поки що альтернативи Києву для заробітку нема.
flyman написав:думаю взяти кавалірку в центрі Тернополя з видом на озеро. Стас підтвердить, що це дуже файно і вдобно.
можу порадити хорошого забудовника зі стінами 2,5 цегли + шви. Такі в Києві - відсутні взагалі. Коло озера - бест. База олімпійського резерву з віндсерфингу і греблі на Циганці. Можу з директором познайомити. Сам колись під парусом ходив по озеру щодня за найменшого вітру. Краса і адреналін. Кавалірка в Тернополі - не дуже хороша ідея. Краще повноцінна, щоб дітям залишити. У тебе ж двійко спиногризів. Не будь жлобом - подаруй дітям радість.