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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7036703770387039>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 145
1. Зросли більш, як на 30%
27%
39
2. Зросли на 20 - 30%
3%
4
3. Зросли на 10 - 20%
3%
5
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
2
5. Приблизно ті самі
19%
28
6. Впали менш ніж на 10%
6%
9
7. Впали на 10 - 20%
7%
10
8. Впали на 20 - 30%
6%
9
9. Впали більш, як на 30%
27%
39
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 17:53

  Libo написав:
  Чукча2 написав:С 5 апреля Киев ужесточает карантин: транспорт только по спецпропускам, закрывают детсады и школы.


Я когда начал заниматься билетом на Киев, то сразу это предвидел. Ну неужели я могу приехать не в самый разгар карантина, локдауна и репрессий?! :shock:
Я это заранее предчувствовал. :!: 8)

Весна у нас,всё прекрасно.Родина ждёт.
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 17:54

  Елена8 написав:
  Мизантрóп написав:з/п таксистов х3

А куда ездить будут, когда все закрыто?

на анализы,похороны,в ОП и в гости.По делам все
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 17:56

  Мизантрóп написав:
  Чукча2 написав:С 5 апреля Киев ужесточает карантин: транспорт только по спецпропускам, закрывают детсады и школы.

https://censor.net/ru/news/3256775/s_5_ ... y_i_shkoly

з/п таксистов х3

В прошлый локдаун таксисты жаловались что доходы упали. Деловая активность уменьшилась.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 18:33

  BIGor написав:В прошлый локдаун таксисты жаловались что доходы упали. Деловая активность уменьшилась.


Вот пользуясь случаем надо 75% из них разогнать. Наехала глухая провинция, города и потоков не знают вообще, машины с помойки, грязь, гадко даже садиться, культура обслуживания на дне. В машинах нет кондиционеров. И еще удивляются, а зачем, окно же открыто?! Уже достойнее в метро ездить, чем с этими чертылами.
Uber даже не рекомендует американцам пользоваться своими услугами в Украине. Отпадет челюсть. :o
Есть несколько компаний с высокими стандартами. Остальных нах, до дому, животноводство поднимать. :idea:
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 18:38

  airmax78 написав:
  Kostia написав:
  airmax78 написав:Вы же писали, что 15ка на двуху и тяп-ляп - готово. Или уже в 15ку ремонт не помещается?

Это было написано сегодня? На сколько вырасли цены с того времени?
По теме вопроса есть что сказать? Спасибо

Ну, не так уж давно. Мой ремонт был в самом разгаре. По теме - надо фиксить. +50% - приятный бонус. Жирная синица в руке.

Согласен, есть правда "но", куда переложиться не вижу,ещё смущает что на переуступке деньги будут не отбелены. Если есть у кого то мысли, делитесь
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 19:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Власти Киева посчитали, что дороги столицы не готовы к возобновлению передвижения по ним транспорта со скоростью до 80 километров в час. Таким образом введенное осенью ограничение до 50 км/час на семи улицах решили не отменять с 1 апреля.

Об этом сообщается на сайте КГГА. Сообщение появилось в 16:16 - менее, чем за 8 часов до наступления 1 апреля.

"Провели комиссионное обследование улиц, где с 1 апреля до 1 ноября предусмотрена возможность повышения скорости до 80 км/час. Ни одна из семи улиц не соответствует полностью необходимым критериям, а также действующим государственным нормам и стандартам", - сказал директор "Центра организации дорожного движения" Виктор Черний.

По его словам, на этих улицах сейчас наблюдается высокий уровень аварийности, кроме того, на них разрешено велосипедное движение. Также вдоль этих улиц размещены заведения массового посещения граждан и остановки общественного транспорта без карманов.

"На эти улицы приходится треть всех погибших и пятая часть всех травмированных в ДТП в Киеве за 3,5 года. Это 182 смерти и 1789 травмированных", - добавил Черний.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 20:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ну шо господа, лохдаун снова, который что нам несет: хрень одну...
Лендлордам (как жилой, так и нежилой) приготовиться к затягиванию поясов, аренда еще больше вниз, а большинство арендаторов на время лохдауна попросит -50% (я к этом готов и нормально отнесусь).
Отток из Киева продолжиться, многие разьедуться снова.
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 21:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Sidus написав:Отток из Киева продолжиться, многие разьедуться снова.

Медиа сфотографировали, как депутат от «Слуги Народа» Анна Колесник в онлайн-переписке написала, что «нужно валить из этой страны». Это произошло во время выступления главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака в Раде. Сама депутат заявляет, что не планирует выезжать из страны.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 21:19

  Sidus написав:Ну шо господа, лохдаун снова, который что нам несет: хрень одну...
Лендлордам (как жилой, так и нежилой) приготовиться к затягиванию поясов, аренда еще больше вниз, а большинство арендаторов на время лохдауна попросит -50% (я к этом готов и нормально отнесусь).
Отток из Киева продолжиться, многие разьедуться снова.


Снова особую актуальность приобретают дачи и хаты в селе. На этот раз многие уже скажут, всё, хватит, решено, покупаю свою! :idea:
Переключаем наше внимание на коттеджи и землицу за городом. 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 21:41

  vitaliian написав:
Власти Киева посчитали, что дороги столицы не готовы к возобновлению передвижения по ним транспорта со скоростью до 80 километров в час. Таким образом введенное осенью ограничение до 50 км/час на семи улицах решили не отменять с 1 апреля.

Об этом сообщается на сайте КГГА. Сообщение появилось в 16:16 - менее, чем за 8 часов до наступления 1 апреля.

"Провели комиссионное обследование улиц, где с 1 апреля до 1 ноября предусмотрена возможность повышения скорости до 80 км/час. Ни одна из семи улиц не соответствует полностью необходимым критериям, а также действующим государственным нормам и стандартам", - сказал директор "Центра организации дорожного движения" Виктор Черний.

По его словам, на этих улицах сейчас наблюдается высокий уровень аварийности, кроме того, на них разрешено велосипедное движение. Также вдоль этих улиц размещены заведения массового посещения граждан и остановки общественного транспорта без карманов.

"На эти улицы приходится треть всех погибших и пятая часть всех травмированных в ДТП в Киеве за 3,5 года. Это 182 смерти и 1789 травмированных", - добавил Черний.

Благодаря этим мразям Киев на седьмом месте по пробкам в мире.
unicdima
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