Власти Киева посчитали, что дороги столицы не готовы к возобновлению передвижения по ним транспорта со скоростью до 80 километров в час. Таким образом введенное осенью ограничение до 50 км/час на семи улицах решили не отменять с 1 апреля.



Об этом сообщается на сайте КГГА. Сообщение появилось в 16:16 - менее, чем за 8 часов до наступления 1 апреля.



"Провели комиссионное обследование улиц, где с 1 апреля до 1 ноября предусмотрена возможность повышения скорости до 80 км/час. Ни одна из семи улиц не соответствует полностью необходимым критериям, а также действующим государственным нормам и стандартам", - сказал директор "Центра организации дорожного движения" Виктор Черний.



По его словам, на этих улицах сейчас наблюдается высокий уровень аварийности, кроме того, на них разрешено велосипедное движение. Также вдоль этих улиц размещены заведения массового посещения граждан и остановки общественного транспорта без карманов.



"На эти улицы приходится треть всех погибших и пятая часть всех травмированных в ДТП в Киеве за 3,5 года. Это 182 смерти и 1789 травмированных", - добавил Черний.