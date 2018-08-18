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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 31 бер, 2021 21:45
Libo написав:
Вот пользуясь случаем надо 75% из них разогнать. Наехала глухая провинция, города и потоков не знают вообще, машины с помойки, грязь, гадко даже садиться, культура обслуживания на дне. В машинах нет кондиционеров. И еще удивляются, а зачем, окно же открыто?! Уже достойнее в метро ездить, чем с этими чертылами.
Uber даже не рекомендует американцам пользоваться своими услугами в Украине. Отпадет челюсть.
Есть несколько компаний с высокими стандартами. Остальных нах, до дому, животноводство поднимать.
Так это как раз благодаря Уберу. Они же никакого контроля не делают, меня как-то вез араб который ни украинского ни русского не знал.
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Додано: Сер 31 бер, 2021 22:05
Kostia написав: airmax78 написав: Kostia написав:
Это было написано сегодня? На сколько вырасли цены с того времени?
По теме вопроса есть что сказать? Спасибо
Ну, не так уж давно. Мой ремонт был в самом разгаре. По теме - надо фиксить. +50% - приятный бонус. Жирная синица в руке.
Согласен, есть правда "но", куда переложиться не вижу,ещё смущает что на переуступке деньги будут не отбелены. Если есть у кого то мысли, делитесь
Биткоин - не вариант?
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Додано: Сер 31 бер, 2021 23:30
airmax78 написав: Kostia написав: airmax78 написав:
Ну, не так уж давно. Мой ремонт был в самом разгаре. По теме - надо фиксить. +50% - приятный бонус. Жирная синица в руке.
Согласен, есть правда "но", куда переложиться не вижу,ещё смущает что на переуступке деньги будут не отбелены. Если есть у кого то мысли, делитесь
Биткоин - не вариант?
Как в него безопасно войти и главное выйти?
Сколько % портфеля у вас в битке?
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