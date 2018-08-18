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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7036703770387039

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 145
1. Зросли більш, як на 30%
27%
39
2. Зросли на 20 - 30%
3%
4
3. Зросли на 10 - 20%
3%
5
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
2
5. Приблизно ті самі
19%
28
6. Впали менш ніж на 10%
6%
9
7. Впали на 10 - 20%
7%
10
8. Впали на 20 - 30%
6%
9
9. Впали більш, як на 30%
27%
39
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 21:45

  Libo написав:Вот пользуясь случаем надо 75% из них разогнать. Наехала глухая провинция, города и потоков не знают вообще, машины с помойки, грязь, гадко даже садиться, культура обслуживания на дне. В машинах нет кондиционеров. И еще удивляются, а зачем, окно же открыто?! Уже достойнее в метро ездить, чем с этими чертылами.
Uber даже не рекомендует американцам пользоваться своими услугами в Украине. Отпадет челюсть. :o
Есть несколько компаний с высокими стандартами. Остальных нах, до дому, животноводство поднимать. :idea:

Так это как раз благодаря Уберу. Они же никакого контроля не делают, меня как-то вез араб который ни украинского ни русского не знал.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 22:05

  Kostia написав:
  airmax78 написав:
  Kostia написав:Это было написано сегодня? На сколько вырасли цены с того времени?
По теме вопроса есть что сказать? Спасибо

Ну, не так уж давно. Мой ремонт был в самом разгаре. По теме - надо фиксить. +50% - приятный бонус. Жирная синица в руке.

Согласен, есть правда "но", куда переложиться не вижу,ещё смущает что на переуступке деньги будут не отбелены. Если есть у кого то мысли, делитесь

Биткоин - не вариант?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 бер, 2021 23:30

  airmax78 написав:
  Kostia написав:
  airmax78 написав:Ну, не так уж давно. Мой ремонт был в самом разгаре. По теме - надо фиксить. +50% - приятный бонус. Жирная синица в руке.

Согласен, есть правда "но", куда переложиться не вижу,ещё смущает что на переуступке деньги будут не отбелены. Если есть у кого то мысли, делитесь

Биткоин - не вариант?

Как в него безопасно войти и главное выйти?
Сколько % портфеля у вас в битке?
Kostia
 
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  #<1 ... 7036703770387039
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