10% - моя цель.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 01 кві, 2021 00:00
10% - моя цель.
Додано: Чет 01 кві, 2021 07:21
Зчем биток если КРЖН за март сделал "За 1 месяц цена в долл выросла на 2.4%", и это с локдаунами, демографией, без рынка земли и без особой ипотеки по 5-7% и без МВФ.
Додано: Чет 01 кві, 2021 08:02
У Киева хотят забрать основной источник доходов - пилорамы.
Это масонский Заговор.
Додано: Чет 01 кві, 2021 08:23
Это в пределах стат-погрешности, пока тренда нет.
А вот биток сделал за прошлый год 700%, почувствуйте разницу
Додано: Чет 01 кві, 2021 08:29
Чому підзабуті традиційні українські цінності: не треба скіг
Додано: Чет 01 кві, 2021 08:48
Киев превратится в захолустный Вашингтон, Харьков станет Нью Йорком ? Одесса Лос-Анжелесом, Днепр Детройтом ? )
Додано: Чет 01 кві, 2021 08:53
alex_dvornichenko
Каждый день лям из села в город и обратно, рассадник ковида. с 5 ёпреля полный локдаун с блокировкой транспорта, замаячил долгожданный обвал киевских метров.
Додано: Чет 01 кві, 2021 09:03
Вообще решение давно созрело и перезрело.
Киев не справляеться как по транспорту так и по экологии.
Есть много небольших городков которые без проблем для экологии и транспорта примут всякие министерства и ведомства.
Напомню, в Германии нет такой суперконцентрации всего и вся в одном городе.
Банки во Франкфурте, статистика в Нюрнберге, верховный суд в Карлсруэ и т.д. и т.п.
Карантин уже показал что вспышка болезни у Кийови может парализовать все государство.
Про военную ситуацию я вобще молчу.
Будут лендлорды плакать крокодильими слезами
Додано: Чет 01 кві, 2021 09:26
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
2,4% по хотелкам это белый шум. Может свидетельствовать о том, что выставляется много новых объектов, которые для начала ставят по максимальной цене.
Мой прогноз на полгода на основании общих впечатлений - чуйки. Рост цен выдохся. Сейчас начнется стагнация и медленная коррекция. Сделок будет мало и они будут идти с большим дисконтом от "индексов", чем обычно. Летом будет полный застой и время что-то купить, но нужно быть готовым побегать, так как на фоне хотелок адекватного предложения будет мало.
У меня сейчас освободилась квартира, которую я давно хотел оптимизировать, и я долго думал, дать объявление об аренде, или о продаже. Решил придерживаться своего принципа - если не знаешь что делать, ничего не делай. Коррекция если будет, то будет небольшой, а сидеть в нале без кэшфлоу не уютно. Продать хорошее трудно, а чтобы купить хорошее, придется не одни кеды стереть. Беготня не окупится.
Что будет осенью прогнозировать невозможно. Может сыграть множество факторов как за дорожай, так и за дешевей. Если не будет ни белых, ни черных лебедей, то цены зафиксируются на плюс-минус текущем уровне.
Додано: Чет 01 кві, 2021 09:30
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Недвига это физический актив. Он первичен. Цена определяет больше стоимость денег, чем востребованность квартиры.
Биткойн может как резко расти, так и падать. Его на хлеб не намажешь. Все понимают, что когда-нибудь этот ажиотаж закончится, но надеются вовремя выпрыгнуть. Вполне может случиться как крах доткомов 20 лет назад, так и крах криптовалют.
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