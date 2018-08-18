Додано: Чет 01 кві, 2021 09:26

Зчем биток если КРЖН за март сделал "За 1 месяц цена в долл выросла на 2.4%", и это с локдаунами, демографией, без рынка земли и без особой ипотеки по 5-7% и без МВФ.

2,4% по хотелкам это белый шум. Может свидетельствовать о том, что выставляется много новых объектов, которые для начала ставят по максимальной цене., но нужно быть готовым побегать, так как на фоне хотелок адекватного предложения будет мало.У меня сейчас освободилась квартира, которую я давно хотел оптимизировать, и я долго думал, дать объявление об аренде, или о продаже. Решил придерживаться своего принципа - если не знаешь что делать, ничего не делай. Коррекция если будет, то будет небольшой, а сидеть в нале без кэшфлоу не уютно. Продать хорошее трудно, а чтобы купить хорошее, придется не одни кеды стереть. Беготня не окупится.Что будет осенью прогнозировать невозможно. Может сыграть множество факторов как за дорожай, так и за дешевей. Если не будет ни белых, ни черных лебедей, то цены зафиксируются на плюс-минус текущем уровне.