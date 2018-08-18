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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7037703870397040>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 145
1. Зросли більш, як на 30%
27%
39
2. Зросли на 20 - 30%
3%
4
3. Зросли на 10 - 20%
3%
5
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
2
5. Приблизно ті самі
19%
28
6. Впали менш ніж на 10%
6%
9
7. Впали на 10 - 20%
7%
10
8. Впали на 20 - 30%
6%
9
9. Впали більш, як на 30%
27%
39
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 00:00

  Kostia написав:
  airmax78 написав:
  Kostia написав:Согласен, есть правда "но", куда переложиться не вижу,ещё смущает что на переуступке деньги будут не отбелены. Если есть у кого то мысли, делитесь

Биткоин - не вариант?

Как в него безопасно войти и главное выйти?
Сколько % портфеля у вас в битке?

10% - моя цель.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 07:21

  airmax78 написав:
  Kostia написав:Как в него безопасно войти и главное выйти?
Сколько % портфеля у вас в битке?

10% - моя цель.

Зчем биток если КРЖН за март сделал "За 1 месяц цена в долл выросла на 2.4%", и это с локдаунами, демографией, без рынка земли и без особой ипотеки по 5-7% и без МВФ.
https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 08:02

У Киева хотят забрать основной источник доходов - пилорамы.
Это масонский Заговор.
https://bykvu.com/ua/bukvy/zelenskij-za ... v-regioni/
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 08:23

  BIGor написав:
  airmax78 написав:
  Kostia написав:Как в него безопасно войти и главное выйти?
Сколько % портфеля у вас в битке?

10% - моя цель.

Зчем биток если КРЖН за март сделал "За 1 месяц цена в долл выросла на 2.4%", и это с локдаунами, демографией, без рынка земли и без особой ипотеки по 5-7% и без МВФ.
https://ua.m2bomber.com/stat/421866/vie ... =flat-sell

Это в пределах стат-погрешности, пока тренда нет.
А вот биток сделал за прошлый год 700%, почувствуйте разницу
Sidus
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 08:29

Чому підзабуті традиційні українські цінності: не треба скіг

  Libo написав:
  Sidus написав:Ну шо господа, лохдаун снова, который что нам несет: хрень одну...
Лендлордам (как жилой, так и нежилой) приготовиться к затягиванию поясов, аренда еще больше вниз, а большинство арендаторов на время лохдауна попросит -50% (я к этом готов и нормально отнесусь).
Отток из Киева продолжиться, многие разьедуться снова.


Снова особую актуальность приобретают дачи и хаты в селе. На этот раз многие уже скажут, всё, хватит, решено, покупаю свою! :idea:
Переключаем наше внимание на коттеджи и землицу за городом. 8)


flyman
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2
Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 08:48

  UA написав:У Киева хотят забрать основной источник доходов - пилорамы.
Это масонский Заговор.
https://bykvu.com/ua/bukvy/zelenskij-za ... v-regioni/

Киев превратится в захолустный Вашингтон, Харьков станет Нью Йорком ? Одесса Лос-Анжелесом, Днепр Детройтом ? )
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 08:53

alex_dvornichenko

Каждый день лям из села в город и обратно, рассадник ковида. с 5 ёпреля полный локдаун с блокировкой транспорта, замаячил долгожданный обвал киевских метров.
finuser428
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 09:03

  alex_dvornichenko написав:
  UA написав:У Киева хотят забрать основной источник доходов - пилорамы.
Это масонский Заговор.
https://bykvu.com/ua/bukvy/zelenskij-za ... v-regioni/

Киев превратится в захолустный Вашингтон, Харьков станет Нью Йорком ? Одесса Сан-Франциско ? )


Вообще решение давно созрело и перезрело.
Киев не справляеться как по транспорту так и по экологии.
Есть много небольших городков которые без проблем для экологии и транспорта примут всякие министерства и ведомства.
Напомню, в Германии нет такой суперконцентрации всего и вся в одном городе.
Банки во Франкфурте, статистика в Нюрнберге, верховный суд в Карлсруэ и т.д. и т.п.
Карантин уже показал что вспышка болезни у Кийови может парализовать все государство.
Про военную ситуацию я вобще молчу.

Будут лендлорды плакать крокодильими слезами :mrgreen:
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 09:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зчем биток если КРЖН за март сделал "За 1 месяц цена в долл выросла на 2.4%", и это с локдаунами, демографией, без рынка земли и без особой ипотеки по 5-7% и без МВФ.

2,4% по хотелкам это белый шум. Может свидетельствовать о том, что выставляется много новых объектов, которые для начала ставят по максимальной цене.

Мой прогноз на полгода на основании общих впечатлений - чуйки. Рост цен выдохся. Сейчас начнется стагнация и медленная коррекция. Сделок будет мало и они будут идти с большим дисконтом от "индексов", чем обычно. Летом будет полный застой и время что-то купить, но нужно быть готовым побегать, так как на фоне хотелок адекватного предложения будет мало.
У меня сейчас освободилась квартира, которую я давно хотел оптимизировать, и я долго думал, дать объявление об аренде, или о продаже. Решил придерживаться своего принципа - если не знаешь что делать, ничего не делай. Коррекция если будет, то будет небольшой, а сидеть в нале без кэшфлоу не уютно. Продать хорошее трудно, а чтобы купить хорошее, придется не одни кеды стереть. Беготня не окупится.

Что будет осенью прогнозировать невозможно. Может сыграть множество факторов как за дорожай, так и за дешевей. Если не будет ни белых, ни черных лебедей, то цены зафиксируются на плюс-минус текущем уровне.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 09:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Это в пределах стат-погрешности, пока тренда нет.
А вот биток сделал за прошлый год 700%, почувствуйте разницу

Недвига это физический актив. Он первичен. Цена определяет больше стоимость денег, чем востребованность квартиры.
Биткойн может как резко расти, так и падать. Его на хлеб не намажешь. Все понимают, что когда-нибудь этот ажиотаж закончится, но надеются вовремя выпрыгнуть. Вполне может случиться как крах доткомов 20 лет назад, так и крах криптовалют.
Vlad442
 
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