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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7042704370447045

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 145
1. Зросли більш, як на 30%
27%
39
2. Зросли на 20 - 30%
3%
4
3. Зросли на 10 - 20%
3%
5
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
2
5. Приблизно ті самі
19%
28
6. Впали менш ніж на 10%
6%
9
7. Впали на 10 - 20%
7%
10
8. Впали на 20 - 30%
6%
9
9. Впали більш, як на 30%
27%
39
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 14:21

  Прохожий написав:стоимость разовой поездки в метро Парижа подскажите?

1,90€ https://www.ratp.fr/en/titres-et-tarifs/t-tickets

Но зачем разовой поездки? Давайте месячный проездной сравним. Рабочий человек минимум 5 дней в неделю ездит, а не раз в год.

В Киеве месячный безлимитный проездной на все виды транспорта 1300 грн ~40€ http://metro.kiev.ua/node/106

В Париже месячный безлимитный проездной на все виды транспорта 65,20-68,60€ https://www.ratp.fr/titres-et-tarifs/fo ... et-semaine
С учетом 50% возмещения от работодателя https://www.ratp.fr/en/titres-et-tarifs ... reductions может выйти дешевле Киева.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 14:29

  ramzes4 написав:..
С учетом 50% возмещения от работодателя https://www.ratp.fr/en/titres-et-tarifs ... reductions может выйти дешевле Киева.

Вам же русским по белому написали: цена не имеет значения, Киеву метро не нужно - некуда ехать; нужны велодорожки и парк Наталка :D
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 14:44

  ramzes4 написав:
  Прохожий написав:стоимость разовой поездки в метро Парижа подскажите?

1,90€ https://www.ratp.fr/en/titres-et-tarifs/t-tickets

Но зачем разовой поездки? Давайте месячный проездной сравним. Рабочий человек минимум 5 дней в неделю ездит, а не раз в год.

В Киеве месячный безлимитный проездной на все виды транспорта 1300 грн ~40€ http://metro.kiev.ua/node/106

В Париже месячный безлимитный проездной на все виды транспорта 65,20-68,60€ https://www.ratp.fr/titres-et-tarifs/fo ... et-semaine
С учетом 50% возмещения от работодателя https://www.ratp.fr/en/titres-et-tarifs ... reductions может выйти дешевле Киева.

Справедливости ради там куча опций с ограничением количества поездок, удовлетворяющих 90% пользователей, по цене до 770 грн. (23 евро). Если еще работодатель что-то возместит - вообще копейки получаются.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 14:57

  airmax78 написав:
  ramzes4 написав:
  Прохожий написав:стоимость разовой поездки в метро Парижа подскажите?

1,90€ https://www.ratp.fr/en/titres-et-tarifs/t-tickets

Но зачем разовой поездки? Давайте месячный проездной сравним. Рабочий человек минимум 5 дней в неделю ездит, а не раз в год.

В Киеве месячный безлимитный проездной на все виды транспорта 1300 грн ~40€ http://metro.kiev.ua/node/106

В Париже месячный безлимитный проездной на все виды транспорта 65,20-68,60€ https://www.ratp.fr/titres-et-tarifs/fo ... et-semaine
С учетом 50% возмещения от работодателя https://www.ratp.fr/en/titres-et-tarifs ... reductions может выйти дешевле Киева.

Справедливости ради там куча опций с ограничением количества поездок, удовлетворяющих 90% пользователей, по цене до 770 грн. (23 евро). Если еще работодатель что-то возместит - вообще копейки получаются.

с 1го квітня в Києві вводять проїзний для всіх видів маршрутного таксі всього за 880 грн. в місяць
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 16:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:с 1го квітня в Києві вводять проїзний для всіх видів маршрутного таксі всього за 880 грн. в місяць

не слишком тонкий юмор для 1 апреля
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 16:10

  Serg-ik написав:
  flyman написав:с 1го квітня в Києві вводять проїзний для всіх видів маршрутного таксі всього за 880 грн. в місяць

не слишком тонкий юмор для 1 апреля

хаха, наверное долго гуглил! ))
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 16:13

  sequence написав:
  Serg-ik написав:
  flyman написав:с 1го квітня в Києві вводять проїзний для всіх видів маршрутного таксі всього за 880 грн. в місяць

не слишком тонкий юмор для 1 апреля

хаха, наверное долго гуглил! ))

Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 14:57
Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 16:02
===
Час і 5 мінут
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 16:23

sequence наверное был на совещании
Serg-ik
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  #<1 ... 7042704370447045
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