Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 01 кві, 2021 14:21
Прохожий написав:
стоимость разовой поездки в метро Парижа подскажите?
1,90€
https://www.ratp.fr/en/titres-et-tarifs/t-tickets
Но зачем разовой поездки? Давайте месячный проездной сравним. Рабочий человек минимум 5 дней в неделю ездит, а не раз в год.
В Киеве месячный безлимитный проездной на все виды транспорта 1300 грн ~40€
http://metro.kiev.ua/node/106
В Париже месячный безлимитный проездной на все виды транспорта 65,20-68,60€
https://www.ratp.fr/titres-et-tarifs/fo ... et-semaine
С учетом 50% возмещения от работодателя
https://www.ratp.fr/en/titres-et-tarifs ... reductions
может выйти дешевле Киева.
ramzes4
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Додано: Чет 01 кві, 2021 14:29
Вам же русским по белому написали: цена не имеет значения, Киеву метро не нужно - некуда ехать; нужны велодорожки и парк Наталка
sequence
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Додано: Чет 01 кві, 2021 14:44
Справедливости ради там куча опций с ограничением количества поездок, удовлетворяющих 90% пользователей, по цене до 770 грн. (23 евро). Если еще работодатель что-то возместит - вообще копейки получаются.
airmax78
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Додано: Чет 01 кві, 2021 14:57
airmax78 написав:
Справедливости ради там куча опций с ограничением количества поездок, удовлетворяющих 90% пользователей, по цене до 770 грн. (23 евро). Если еще работодатель что-то возместит - вообще копейки получаются.
с 1го квітня в Києві вводять проїзний для всіх видів маршрутного таксі всього за 880 грн. в місяць
flyman
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Додано: Чет 01 кві, 2021 16:02
flyman написав:
с 1го квітня в Києві вводять проїзний для всіх видів маршрутного таксі всього за 880 грн. в місяць
не слишком тонкий юмор для 1 апреля
Serg-ik
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Додано: Чет 01 кві, 2021 16:10
Serg-ik написав: flyman написав:
с 1го квітня в Києві вводять проїзний для всіх видів маршрутного таксі всього за 880 грн. в місяць
не слишком тонкий юмор для 1 апреля
хаха, наверное долго гуглил! ))
sequence
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Додано: Чет 01 кві, 2021 16:13
sequence написав: Serg-ik написав: flyman написав:
с 1го квітня в Києві вводять проїзний для всіх видів маршрутного таксі всього за 880 грн. в місяць
не слишком тонкий юмор для 1 апреля
хаха, наверное долго гуглил! ))
Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 14:57
Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 16:02
===
Час і 5 мінут
flyman
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Додано: Чет 01 кві, 2021 16:23
sequence наверное был на совещании
Serg-ik
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