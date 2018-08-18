Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Пипл тарится не только дорогим жильем, но и дорогими тачками. Нам тоже пора обновить наш парк и выкинуть на помойку эти позорные евробляхи и прочий б/у мусор. Sales of Bentleys and Lamborghinis are booming because rich people are bored https://www.cnn.com/2021/04/01/success/ ... index.html
Libo написав:Пипл тарится не только дорогим жильем, но и дорогими тачками. Нам тоже пора обновить наш парк и выкинуть на помойку эти позорные евробляхи и прочий б/у мусор. Sales of Bentleys and Lamborghinis are booming because rich people are bored https://www.cnn.com/2021/04/01/success/ ... index.html
в Черновцах уже начали с лимузинов картошку продавать.
Libo написав:Пипл тарится не только дорогим жильем, но и дорогими тачками. Нам тоже пора обновить наш парк и выкинуть на помойку эти позорные евробляхи и прочий б/у мусор. Sales of Bentleys and Lamborghinis are booming because rich people are bored https://www.cnn.com/2021/04/01/success/ ... index.html
Багаті стають багатше, бідні - бідніше. Середній клас зникає.
Востаннє редагувалось flyman в Чет 01 кві, 2021 19:16, всього редагувалось 1 раз.
sequence написав:случайно наткнулся на обычную (для них) новость про открытие очередных двух станций метро в Москве и как-то не по себе стало. Это поди у москвичей "квартира у метро" не является какой-то диковинкой, а норма жизни
Тут любят сравнивать Киев с Европейскими городами, метро Парижа - 304 станции. метро Киева - 52 станции.
Вы бы ещё сравнили киевское метро с метро Лондона. Когда англичане начали его строить у нас еще было крепостное право. Сейчас стоимость 1-й поездки 4.90-5.90 фунтов (в зависимости от зоны). Это около 190-225грн. в одну сторону. По смарт-карте (Oyster)дешевле на 35-50%, в зависимости от пиковой загрузки (времени суток). То есть, проехать какой-то минимум в пару станций, дешевле чем за 90 грн. никак не получится. Если без смарт-карты, то будут все 180-200грн.
sequence написав:случайно наткнулся на обычную (для них) новость про открытие очередных двух станций метро в Москве и как-то не по себе стало. Это поди у москвичей "квартира у метро" не является какой-то диковинкой, а норма жизни
Тут любят сравнивать Киев с Европейскими городами, метро Парижа - 304 станции. метро Киева - 52 станции.
Вы бы ещё сравнили киевское метро с метро Лондона. Когда англичане начали его строить у нас еще было крепостное право. Сейчас стоимость 1-й поездки 4.90-5.90 фунтов (в зависимости от зоны). Это около 190-225грн. в одну сторону. По смарт-карте (Oyster)дешевле на 35-50%, в зависимости от пиковой загрузки (времени суток). То есть, проехать какой-то минимум в пару станций, дешевле чем за 90 грн. никак не получится. Если без смарт-карты, то будут все 180-200грн.
И? Что Вы этим хотели сказать? Лондонцы (в том числе Ахметов) много зарабатывают, поэтому у них метро дорогое? Или цена нормальная, но для Вас это дорого?
RTC12 написав:Вы бы ещё сравнили киевское метро с метро Лондона. Когда англичане начали его строить у нас еще было крепостное право.
BIGor написав:И? Что Вы этим хотели сказать? Лондонцы (в том числе Ахметов) много зарабатывают, поэтому у них метро дорогое? Или цена нормальная, но для Вас это дорого?
Уровень жизни нужно сравнивать не по зарплатам в разных странах, и не по количеству станций метро, а по количеству тех денег, которые остались в кармане после всех обязательных платежей. Можно жить в дорогих европейских столицах, и ходить с полупустыми карманами, а можно жить в Киеве и ни в чем себе не отказывать. И это при аналогичных работах. Ахметова и К* в расчёт не берем, так как в космосе мы не летаем....
Libo написав:Пипл тарится не только дорогим жильем, но и дорогими тачками. Нам тоже пора обновить наш парк и выкинуть на помойку эти позорные евробляхи и прочий б/у мусор. Sales of Bentleys and Lamborghinis are booming because rich people are bored https://www.cnn.com/2021/04/01/success/ ... index.html
Багаті стають багатше, бідні - бідніше. Середній клас зникає.
А кто мешает среднему классу расти и богатеть? Только жаловаться умеете? Начни с себя и стань успешным! Берите пример с Порошенко. Он сумел и вы сумеете. Нужно только много работать.
Востаннє редагувалось artlife в Чет 01 кві, 2021 22:21, всього редагувалось 1 раз.