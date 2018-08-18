RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7044704570467047>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 145
1. Зросли більш, як на 30%
27%
39
2. Зросли на 20 - 30%
3%
4
3. Зросли на 10 - 20%
3%
5
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
2
5. Приблизно ті самі
19%
28
6. Впали менш ніж на 10%
6%
9
7. Впали на 10 - 20%
7%
10
8. Впали на 20 - 30%
6%
9
9. Впали більш, як на 30%
27%
39
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 18:11

Пипл тарится не только дорогим жильем, но и дорогими тачками. :!: Нам тоже пора обновить наш парк и выкинуть на помойку эти позорные евробляхи и прочий б/у мусор. :idea:
Sales of Bentleys and Lamborghinis are booming because rich people are bored
https://www.cnn.com/2021/04/01/success/ ... index.html
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 9529
З нами з: 14.11.11
Подякував: 380 раз.
Подякували: 4191 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 18:16

  Libo написав:Пипл тарится не только дорогим жильем, но и дорогими тачками. :!: Нам тоже пора обновить наш парк и выкинуть на помойку эти позорные евробляхи и прочий б/у мусор. :idea:
Sales of Bentleys and Lamborghinis are booming because rich people are bored
https://www.cnn.com/2021/04/01/success/ ... index.html

в Черновцах уже начали с лимузинов картошку продавать.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6462
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1304 раз.
Подякували: 1847 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 18:48

  Libo написав:Пипл тарится не только дорогим жильем, но и дорогими тачками. :!: Нам тоже пора обновить наш парк и выкинуть на помойку эти позорные евробляхи и прочий б/у мусор. :idea:
Sales of Bentleys and Lamborghinis are booming because rich people are bored
https://www.cnn.com/2021/04/01/success/ ... index.html

Багаті стають багатше, бідні - бідніше. Середній клас зникає.
Востаннє редагувалось flyman в Чет 01 кві, 2021 19:16, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23982
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1230 раз.
Подякували: 1836 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 18:50

  UA написав:
  Serg-ik написав:теперь всё стало на свои места: метро на Троещину не делают потому, чтоб туда туристы не добрались, ибо там есть что посмотреть, но всё совсем не так как в Барселоне

В современном Киеве метро будут делать исключительно в интересах отдельных застройщиков.
В ЖК Республика уже копают метро?

Так, через 7 років ст.м.Крейсер Аврора
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23982
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1230 раз.
Подякували: 1836 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 19:29

  BIGor написав:
  sequence написав:случайно наткнулся на обычную (для них) новость про открытие очередных двух станций метро в Москве и как-то не по себе стало. Это поди у москвичей "квартира у метро" не является какой-то диковинкой, а норма жизни

Тут любят сравнивать Киев с Европейскими городами, метро Парижа - 304 станции.
метро Киева - 52 станции.

Вы бы ещё сравнили киевское метро с метро Лондона.
Когда англичане начали его строить у нас еще было крепостное право.
Сейчас стоимость 1-й поездки 4.90-5.90 фунтов (в зависимости от зоны).
Это около 190-225грн. в одну сторону.
По смарт-карте (Oyster)дешевле на 35-50%, в зависимости от пиковой загрузки
(времени суток).
То есть, проехать какой-то минимум в пару станций,
дешевле чем за 90 грн. никак не получится.
Если без смарт-карты, то будут все 180-200грн.
RTC12
 
Повідомлень: 226
З нами з: 09.05.15
Подякував: 38 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 20:12

  RTC12 написав:
  BIGor написав:
  sequence написав:случайно наткнулся на обычную (для них) новость про открытие очередных двух станций метро в Москве и как-то не по себе стало. Это поди у москвичей "квартира у метро" не является какой-то диковинкой, а норма жизни

Тут любят сравнивать Киев с Европейскими городами, метро Парижа - 304 станции.
метро Киева - 52 станции.

Вы бы ещё сравнили киевское метро с метро Лондона.
Когда англичане начали его строить у нас еще было крепостное право.
Сейчас стоимость 1-й поездки 4.90-5.90 фунтов (в зависимости от зоны).
Это около 190-225грн. в одну сторону.
По смарт-карте (Oyster)дешевле на 35-50%, в зависимости от пиковой загрузки
(времени суток).
То есть, проехать какой-то минимум в пару станций,
дешевле чем за 90 грн. никак не получится.
Если без смарт-карты, то будут все 180-200грн.

И? Что Вы этим хотели сказать? Лондонцы (в том числе Ахметов) много зарабатывают, поэтому у них метро дорогое? Или цена нормальная, но для Вас это дорого?

  RTC12 написав:Вы бы ещё сравнили киевское метро с метро Лондона.
Когда англичане начали его строить у нас еще было крепостное право.

Далеко не надо ходить за примером, метрополитен Уханя https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1 ... 0%B5%D0%BD
199 станций, открыт в 2004 году.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4612
З нами з: 19.09.10
Подякував: 768 раз.
Подякували: 1021 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 20:29

BIGor
подскажите сколько станций метро в селе где вы обитаете?
Прохожий
 
Повідомлень: 12157
З нами з: 05.06.13
Подякував: 694 раз.
Подякували: 1321 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 20:51

  Прохожий написав:BIGor
подскажите сколько станций метро в селе где вы обитаете?

Прокурор, зачем это вам?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4612
З нами з: 19.09.10
Подякував: 768 раз.
Подякували: 1021 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 21:08

  BIGor написав:И? Что Вы этим хотели сказать? Лондонцы (в том числе Ахметов) много зарабатывают, поэтому у них метро дорогое? Или цена нормальная, но для Вас это дорого?

Уровень жизни нужно сравнивать не по зарплатам в разных странах, и не по количеству станций метро, а по количеству тех денег, которые остались
в кармане после всех обязательных платежей.
Можно жить в дорогих европейских столицах, и ходить с полупустыми карманами,
а можно жить в Киеве и ни в чем себе не отказывать.
И это при аналогичных работах.
Ахметова и К* в расчёт не берем, так как в космосе мы не летаем....
RTC12
 
Повідомлень: 226
З нами з: 09.05.15
Подякував: 38 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 22:01

  flyman написав:
  Libo написав:Пипл тарится не только дорогим жильем, но и дорогими тачками. :!: Нам тоже пора обновить наш парк и выкинуть на помойку эти позорные евробляхи и прочий б/у мусор. :idea:
Sales of Bentleys and Lamborghinis are booming because rich people are bored
https://www.cnn.com/2021/04/01/success/ ... index.html

Багаті стають багатше, бідні - бідніше. Середній клас зникає.


А кто мешает среднему классу расти и богатеть? Только жаловаться умеете? Начни с себя и стань успешным! Берите пример с Порошенко. Он сумел и вы сумеете. Нужно только много работать.
Востаннє редагувалось artlife в Чет 01 кві, 2021 22:21, всього редагувалось 1 раз.
artlife
 
Повідомлень: 582
З нами з: 07.10.19
Подякував: 71 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7044704570467047>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2012, 2013, 2014
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
20138 3462445
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 кві, 2021 11:31
dir
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 47, 48, 49
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
488 214837
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 бер, 2021 16:53
Ірина_
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 21160
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.