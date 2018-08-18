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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7044704570467047

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 145
1. Зросли більш, як на 30%
27%
39
2. Зросли на 20 - 30%
3%
4
3. Зросли на 10 - 20%
3%
5
4. Зросли менш, ніж на 10%
1%
2
5. Приблизно ті самі
19%
28
6. Впали менш ніж на 10%
6%
9
7. Впали на 10 - 20%
7%
10
8. Впали на 20 - 30%
6%
9
9. Впали більш, як на 30%
27%
39
Всього голосів : 145
Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 22:04

  Libo написав:Пипл тарится не только дорогим жильем, но и дорогими тачками. :!: Нам тоже пора обновить наш парк и выкинуть на помойку эти позорные евробляхи и прочий б/у мусор. :idea:
Sales of Bentleys and Lamborghinis are booming because rich people are bored
https://www.cnn.com/2021/04/01/success/ ... index.html

Нам тоже пора. Ура, товарищи! А то живут в хрущевках и панельках. Вас же масоны уже пустили в золотой миллиард. Пора начинать ездить на дорогих тачках и тариться дорогим жильем!
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Повідомлення Додано: Чет 01 кві, 2021 23:35

  airmax78 написав:В Барселоне 189 станций, но нужно в 2 раза больше - там слишком много есть чего посмотреть. А в Киеве, после открытия станций метро в Жулянах, на Рыбальском и Львовской площади - будет как раз оптимальное количество станций на следующие 30 лет.

А что смотреть на львовской площади?)
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