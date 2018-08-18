Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Libo написав:Пипл тарится не только дорогим жильем, но и дорогими тачками. Нам тоже пора обновить наш парк и выкинуть на помойку эти позорные евробляхи и прочий б/у мусор. Sales of Bentleys and Lamborghinis are booming because rich people are bored https://www.cnn.com/2021/04/01/success/ ... index.html
Нам тоже пора. Ура, товарищи! А то живут в хрущевках и панельках. Вас же масоны уже пустили в золотой миллиард. Пора начинать ездить на дорогих тачках и тариться дорогим жильем!
airmax78 написав:В Барселоне 189 станций, но нужно в 2 раза больше - там слишком много есть чего посмотреть. А в Киеве, после открытия станций метро в Жулянах, на Рыбальском и Львовской площади - будет как раз оптимальное количество станций на следующие 30 лет.