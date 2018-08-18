шо за народ пошёл? авно с кровью путает
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 02 кві, 2021 09:22
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: П'ят 02 кві, 2021 10:04
Додано: П'ят 02 кві, 2021 10:09
вот да, главное он сумел. 1 из тех, кто способствовал тому, что киевлянам и их детям перекрыт доступ к рекреационной зоне в Конче Заспе, которая была десятилетиями доступна до него, главное он сумел, да...
Додано: П'ят 02 кві, 2021 10:20
Рубрика: " А якого ви ще знаєте хитрошпеканого забудовника?)
Так більше, завжди краще, ніж менше!
От мені в першій квартирі "врізали" 40см2 (але зразу, після обміру - мені доплатили/компенсували це! ) Але то відрізали від 53м2+, а ти уяви, якщо б тобі відрізали від твоїх 15м2? Так що, коли мала площа, то краще нехай метраж буде в +, чим в - !
Доречі, а от Ріел, якраз таки може підсунути свиню, так як в нього "хитрозроблений" Попередній договір!
Я читав це в договорі і охренівав(але ж договір, нажаль, змінити не можна - його, або підписуєш, або йдеш нах шукати інші варіанти) - так от, в договорі чітко пише, якщо буде більший метраж до 1м2 - я їм нічого не доплачую, але якщо буде аналогічно МЕНШИЙ метраж до 1м2 - то вони мені нікуя не компенсують!
Компенсація, або доплата можлива лише після перевищення 1м2!
А тепер уяви, що вони можуть мені і так не великого смарта зменшити на 90-95см2 і весело посміхатись, нікуя не компенсовуючи!
Тобто, трохи дико це - ще б розумів там до 20-30см2, а то аж до 1 метра квадратного!
Перший забудовника, то навіть, мені 40см2 компенсував, а ті су#ари, зазіхають на цілий мій метр!!!
От такий хитрошпеканий ріелівський договір!
А там і так все з овноблока, навіть, зовнішні стіни! (дивно тільки, що відкриті балкони мурують з цегли)
Доречі, і тут хитрошпеканий Ріел себе проявив!
Теж дали на добровільно/примусовий підпис договір, що після здачі, я погоджуюсь, щоб 1 рік з мене здирала гроші їхня УК!
(тобто, тариф можуть поставити конячий)
Востаннє редагувалось Успіх в П'ят 02 кві, 2021 10:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 02 кві, 2021 10:21
Re:
вот к примеру еще, в прошлом году были в Афинах,
площадь Афин в 2 раза меньше Киева, как говорит Википедия,
кол-во населения несравнимо)
кол-во станций метро в Киеве - 52, в Афинах - 65
Додано: П'ят 02 кві, 2021 10:28
а Ленинградской площади, Софиевским/Петропавловским Борщагам, аэропорту Жуляны, Харьковскому шоссе, ДВРЗ, Перова и Братиславской - страдать? ))
не будет метро - там же ничего не подорожает, о чем вообще на ветке писать? ))
Додано: П'ят 02 кві, 2021 10:53
если что, я не против)) только за.
Насчет Севастопольской - не шутка, там еще в 2000х коллапс был с утра до ночи, очень много продолжают строить, местонахождение жк Медовый вообще за гранью добра и зла. Там могут жить только айтишники на фрилансе
Востаннє редагувалось Genie в П'ят 02 кві, 2021 10:55, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 02 кві, 2021 10:53
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Этому есть простое объяснение: метро выкопали древние греки, более 2-х тысяч лет назад. Частично это было метро, частично- винные погреба. Современники только реставрировали его
Додано: П'ят 02 кві, 2021 10:55
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
То что происходит с ценами квартир в киеве -
Додано: П'ят 02 кві, 2021 10:58
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