Додано: П'ят 02 кві, 2021 10:20

flyman написав: Внєзапно, після обміру БТІ кавалірка отримала площі на 1\3 більше Внєзапно, після обміру БТІ кавалірка отримала площі на 1\3 більше

flyman написав: да Долярчик, представ, що твій Ріел тобі підсуне свиню, і твоя кавалірка змінить геометрію на третину да Долярчик, представ, що твій Ріел тобі підсуне свиню, і твоя кавалірка змінить геометрію на третину

flyman написав: а замість цегли буде овноблок а замість цегли буде овноблок

flyman написав: А потім ОСББ А потім ОСББ

Так більше, завжди краще, ніж менше!От мені в першій квартирі "врізали" 40см2 (але зразу, після обміру - мені доплатили/компенсували це! ) Але то відрізали від 53м2+, а ти уяви, якщо б тобі відрізали від твоїх 15м2? Так що, коли мала площа, то краще нехай метраж буде в +, чим в - !Доречі, а от Ріел, якраз таки може підсунути свиню, так як в нього "хитрозроблений" Попередній договір!Я читав це в договорі і охренівав(але ж договір, нажаль, змінити не можна - його, або підписуєш, або йдеш нах шукати інші варіанти) - так от, в договорі чітко пише, якщо буде більший метраж до 1м2 - я їм нічого не доплачую, але якщо буде аналогічно МЕНШИЙ метраж до 1м2 - то вони мені нікуя не компенсують!Компенсація, або доплата можлива лише після перевищення 1м2!А тепер уяви, що вони можуть мені і так не великого смарта зменшити на 90-95см2 і весело посміхатись, нікуя не компенсовуючи!Тобто, трохи дико це - ще б розумів там до 20-30см2, а то аж до 1 метра квадратного!Перший забудовника, то навіть, мені 40см2 компенсував, а ті су#ари, зазіхають на цілий мій метр!!!От такий хитрошпеканий ріелівський договір!А там і так все з овноблока, навіть, зовнішні стіни!(дивно тільки, що відкриті балкони мурують з цегли)Доречі, і тут хитрошпеканий Ріел себе проявив!Теж дали на добровільно/примусовий підпис договір, що після здачі, я погоджуюсь, щоб 1 рік з мене здирала гроші їхня УК!(тобто, тариф можуть поставити конячий)