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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7046704770487049>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 146
1. Зросли більш, як на 30%
27%
39
2. Зросли на 20 - 30%
3%
4
3. Зросли на 10 - 20%
3%
5
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
3
5. Приблизно ті самі
19%
28
6. Впали менш ніж на 10%
6%
9
7. Впали на 10 - 20%
7%
10
8. Впали на 20 - 30%
6%
9
9. Впали більш, як на 30%
27%
39
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 09:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:На Троещине в метро нет необходимости - там работает ШРТ.
А Львовская площадь - истекает кровью.

шо за народ пошёл? авно с кровью путает
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 10:04

  Kostia написав:8)
  airmax78 написав:
  Kostia написав:После Трои, дарницы, соломы согласен


+1, Севастопольская, Борщаговка, Южная Борщаговка, Березняки как вариант

а на Дарнице разве нет метро?
Genie
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 10:09

  flyman написав:
  artlife написав:
  flyman написав:
А кто мешает среднему классу расти и богатеть? Только жаловаться умеете? Начни с себя и стань успешным! Берите пример с Порошенко. Он сумел и вы сумеете. Нужно только много работать.

тре правильного папу, або маму


вот да, главное он сумел. 1 из тех, кто способствовал тому, что киевлянам и их детям перекрыт доступ к рекреационной зоне в Конче Заспе, которая была десятилетиями доступна до него, главное он сумел, да...
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 10:20

Рубрика: " А якого ви ще знаєте хитрошпеканого забудовника?)

  flyman написав:Внєзапно, після обміру БТІ кавалірка отримала площі на 1\3 більше

Так більше, завжди краще, ніж менше! :)
От мені в першій квартирі "врізали" 40см2 (але зразу, після обміру - мені доплатили/компенсували це! ) Але то відрізали від 53м2+, а ти уяви, якщо б тобі відрізали від твоїх 15м2? Так що, коли мала площа, то краще нехай метраж буде в +, чим в - !
  flyman написав:да Долярчик, представ, що твій Ріел тобі підсуне свиню, і твоя кавалірка змінить геометрію на третину

Доречі, а от Ріел, якраз таки може підсунути свиню, так як в нього "хитрозроблений" Попередній договір!
Я читав це в договорі і охренівав(але ж договір, нажаль, змінити не можна - його, або підписуєш, або йдеш нах шукати інші варіанти) - так от, в договорі чітко пише, якщо буде більший метраж до 1м2 - я їм нічого не доплачую, але якщо буде аналогічно МЕНШИЙ метраж до 1м2 - то вони мені нікуя не компенсують! :shock:
Компенсація, або доплата можлива лише після перевищення 1м2!
А тепер уяви, що вони можуть мені і так не великого смарта зменшити на 90-95см2 і весело посміхатись, нікуя не компенсовуючи! :evil:
Тобто, трохи дико це - ще б розумів там до 20-30см2, а то аж до 1 метра квадратного!
Перший забудовника, то навіть, мені 40см2 компенсував, а ті су#ари, зазіхають на цілий мій метр!!!
От такий хитрошпеканий ріелівський договір!
  flyman написав:а замість цегли буде овноблок

А там і так все з овноблока, навіть, зовнішні стіни! :mrgreen: (дивно тільки, що відкриті балкони мурують з цегли)
  flyman написав:А потім ОСББ

Доречі, і тут хитрошпеканий Ріел себе проявив! :mrgreen:
Теж дали на добровільно/примусовий підпис договір, що після здачі, я погоджуюсь, щоб 1 рік з мене здирала гроші їхня УК!
(тобто, тариф можуть поставити конячий)
Востаннє редагувалось Успіх в П'ят 02 кві, 2021 10:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 10:21

Re:

вот к примеру еще, в прошлом году были в Афинах,
площадь Афин в 2 раза меньше Киева, как говорит Википедия,
кол-во населения несравнимо)
кол-во станций метро в Киеве - 52, в Афинах - 65 :shock:
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 10:28

  Genie написав:..
+1, Севастопольская, Борщаговка, Южная Борщаговка, Березняки как вариант

а на Дарнице разве нет метро?

а Ленинградской площади, Софиевским/Петропавловским Борщагам, аэропорту Жуляны, Харьковскому шоссе, ДВРЗ, Перова и Братиславской - страдать? ))
не будет метро - там же ничего не подорожает, о чем вообще на ветке писать? ))
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 10:53

  sequence написав:
  Genie написав:..
+1, Севастопольская, Борщаговка, Южная Борщаговка, Березняки как вариант

а на Дарнице разве нет метро?

а Ленинградской площади, Софиевским/Петропавловским Борщагам, аэропорту Жуляны, Харьковскому шоссе, ДВРЗ, Перова и Братиславской - страдать? ))
не будет метро - там же ничего не подорожает, о чем вообще на ветке писать? ))


если что, я не против)) только за.
Насчет Севастопольской - не шутка, там еще в 2000х коллапс был с утра до ночи, очень много продолжают строить, местонахождение жк Медовый вообще за гранью добра и зла. Там могут жить только айтишники на фрилансе
Востаннє редагувалось Genie в П'ят 02 кві, 2021 10:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 10:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Genie написав:площадь Афин в 2 раза меньше Киева, как говорит Википедия,
кол-во населения несравнимо)
кол-во станций метро в Киеве - 52, в Афинах - 65

Этому есть простое объяснение: метро выкопали древние греки, более 2-х тысяч лет назад. Частично это было метро, частично- винные погреба. Современники только реставрировали его
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 10:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

То что происходит с ценами квартир в киеве - https://nerukhomi.ua/novostrojki-kiev/, вообще не поддается обьяснению, а в днепре вообще ЖК моцарт - https://nerukhomi.ua/n-zhk-mozart-dnepr/ рекорд по продажам поставили, умудрились как-то продать 120 квартир за 3 дня....
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 10:58

  sequence написав: Вам же русским по белому написали: цена не имеет значения, Киеву метро не нужно - некуда ехать; нужны велодорожки и парк Наталка :D


Не только лишь Наталка - президентские амбиции толкают в спину и теперь будет еще и Радунка (парк на ЛБ). А метро - зачем метро, когда есть Секвойя?
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