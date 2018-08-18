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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 02 кві, 2021 11:00
Serg-ik написав: Genie написав:
площадь Афин в 2 раза меньше Киева, как говорит Википедия,
кол-во населения несравнимо)
кол-во станций метро в Киеве - 52, в Афинах - 65
Этому есть простое объяснение: метро выкопали древние греки, более 2-х тысяч лет назад. Частично это было метро, частично- винные погреба. Современники только реставрировали его
а наши за 6 лет после даже после переселения половины Донбаса и Крыма после 2014го в Киев не удосужились ни 1 станции построить
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Genie
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 11:10
Genie написав:
+1, Севастопольская, Борщаговка, Южная Борщаговка, Березняки как вариант
а на Дарнице разве нет метро?[/quote]
На дарнице метро нет в нужном количестве. Открываем карту и смотрим, что в дарницком районе метро есть только вдоль Бажана и 1 станция на красном хуторе, где домов практически нет
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Kostia
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 11:12
Kostia написав: Genie написав:
+1, Севастопольская, Борщаговка, Южная Борщаговка, Березняки как вариант
а на Дарнице разве нет метро?
На дарнице метро нет в нужном количестве. Открываем карту и смотрим, что в дарницком районе метро есть только вдоль Бажана и 1 станция на красном хуторе, где домов практически нет[/quote]
имелось в виду станция метро Дарница, понятно что дальше там где надо - его нет
Востаннє редагувалось Genie
в П'ят 02 кві, 2021 11:18, всього редагувалось 1 раз.
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Genie
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 11:16
Serg-ik написав: Genie написав:
площадь Афин в 2 раза меньше Киева, как говорит Википедия,
кол-во населения несравнимо)
кол-во станций метро в Киеве - 52, в Афинах - 65
Этому есть простое объяснение: метро выкопали древние греки, более 2-х тысяч лет назад. Частично это было метро, частично- винные погреба. Современники только реставрировали его
с центральной станции метро ходит по графику автобус в аэропорт,
то же самое - за город к достопримечательностям, эх...
я молчу о Кракове, Мюнхене...
в общем пока сидишь в Киеве и никуда не выезжаешь-не вылетаешь, вроде ок, но если полетел - не хочется возвращаться.
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Genie
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 11:23
Genie написав: Kostia написав: Genie написав:
+1, Севастопольская, Борщаговка, Южная Борщаговка, Березняки как вариант
а на Дарнице разве нет метро?
На дарнице метро нет в нужном количестве. Открываем карту и смотрим, что в дарницком районе метро есть только вдоль Бажана и 1 станция на красном хуторе, где домов практически нет
имелось в виду станция метро Дарница, понятно что дальше там где надо - его нет[/quote]
Какое отношение метро дарница имеет к дарницкому району? Вы меня цитирует и говорите что я имел ввиду?)
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Kostia
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