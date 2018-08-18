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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7046704770487049

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 146
1. Зросли більш, як на 30%
27%
39
2. Зросли на 20 - 30%
3%
4
3. Зросли на 10 - 20%
3%
5
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
3
5. Приблизно ті самі
19%
28
6. Впали менш ніж на 10%
6%
9
7. Впали на 10 - 20%
7%
10
8. Впали на 20 - 30%
6%
9
9. Впали більш, як на 30%
27%
39
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 11:00

  Serg-ik написав:
  Genie написав:площадь Афин в 2 раза меньше Киева, как говорит Википедия,
кол-во населения несравнимо)
кол-во станций метро в Киеве - 52, в Афинах - 65

Этому есть простое объяснение: метро выкопали древние греки, более 2-х тысяч лет назад. Частично это было метро, частично- винные погреба. Современники только реставрировали его


а наши за 6 лет после даже после переселения половины Донбаса и Крыма после 2014го в Киев не удосужились ни 1 станции построить
Genie
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 11:10

  Genie написав:


+1, Севастопольская, Борщаговка, Южная Борщаговка, Березняки как вариант

а на Дарнице разве нет метро?[/quote]
На дарнице метро нет в нужном количестве. Открываем карту и смотрим, что в дарницком районе метро есть только вдоль Бажана и 1 станция на красном хуторе, где домов практически нет
Kostia
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 11:12

  Kostia написав:
  Genie написав:


+1, Севастопольская, Борщаговка, Южная Борщаговка, Березняки как вариант

а на Дарнице разве нет метро?

На дарнице метро нет в нужном количестве. Открываем карту и смотрим, что в дарницком районе метро есть только вдоль Бажана и 1 станция на красном хуторе, где домов практически нет[/quote]

имелось в виду станция метро Дарница, понятно что дальше там где надо - его нет
Востаннє редагувалось Genie в П'ят 02 кві, 2021 11:18, всього редагувалось 1 раз.
Genie
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 11:16

  Serg-ik написав:
  Genie написав:площадь Афин в 2 раза меньше Киева, как говорит Википедия,
кол-во населения несравнимо)
кол-во станций метро в Киеве - 52, в Афинах - 65

Этому есть простое объяснение: метро выкопали древние греки, более 2-х тысяч лет назад. Частично это было метро, частично- винные погреба. Современники только реставрировали его


с центральной станции метро ходит по графику автобус в аэропорт,
то же самое - за город к достопримечательностям, эх...
я молчу о Кракове, Мюнхене...
в общем пока сидишь в Киеве и никуда не выезжаешь-не вылетаешь, вроде ок, но если полетел - не хочется возвращаться.
Genie
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 11:23

  Genie написав:
  Kostia написав:
  Genie написав:


+1, Севастопольская, Борщаговка, Южная Борщаговка, Березняки как вариант

а на Дарнице разве нет метро?

На дарнице метро нет в нужном количестве. Открываем карту и смотрим, что в дарницком районе метро есть только вдоль Бажана и 1 станция на красном хуторе, где домов практически нет


имелось в виду станция метро Дарница, понятно что дальше там где надо - его нет[/quote]
Какое отношение метро дарница имеет к дарницкому району? Вы меня цитирует и говорите что я имел ввиду?)
Kostia
 
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  #<1 ... 7046704770487049
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