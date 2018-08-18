Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Успіх написав:То що - хтось взяв доступну іпотеку?
уже скоро
Инвесторы банка "Аркада" с утра пикетируют административные здания в правительственном квартале.
С 09:30 они успели перекрыть улицу Институтскую напротив Нацбанка и требовали помочь им достроить ЖК, выделив на ипотечные кредиты для населения 3,5 млрд грн.
От всі кажуть - що це повністю провина вкладників/інвесторів! А я кажу - що більша провина влади, що допустила таке! Чому, взагалі, немає державних комісій/ревізорів, які б в кожному місті/за містом контролювали КОЖНОГО забудовника ще на стадії "огороджуємо територію і копаємо котлован" і супроводжували своїм контролем всю стадію будівництва?! Чому до цього часу не створено такі ДЕРЖАВНІ ревізійні комісії??? Так само держава дивиться на це все крізь пальці, як на бі-ту-бі Джеверлі!
Успіх написав:Чому до цього часу не створено такі ДЕРЖАВНІ ревізійні комісії???
за чей счёт банкет, За счёт тех налогоплательщиков которые к вашим инвестициям не имеют никакого отношения?
Я бы вообще запретил продавать недостроенное жильё, по сути это продажа воздуха - намерения что-то построить. И называть квартирами стройки тоже бы запретил. Запретили ж когда то спрэды называть маслом?
Инвесторы могут объединяться, нанимать подрядчиков и сами строить, зачем им брать на себя риски непрозрачных строительных организаций у которых возможно нет денег на строительство? Тогда все станет на свои места, есть деньги - стройся, нет денег досвидос и никаких пирамид аля Аркада за счёт вечнообманутых и вечнобунтующих буратин.
Сами же отдаёте деньги неизвестно кому, при чём тут государство? Это ж элементарно как попу подтереть...
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 02 кві, 2021 15:19, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian написав:Инвесторы могут объединяться, нанимать подрядчиков и сами строить
Это было бы идеально. Собрались 10 семей, скинулись, построили клубный дом на 10 квартир. Боюсь конечно что с многоквартирными будет сложнее частникам управиться. Даже на 10 квартирный дом надо будет привлекать каких то консультантов/решал со стороны, что бы достучаться до всех кабинетов. Страна такая, решал и коррупционеров.
вообще интересная ситуация на рынке кругом очень много стоит нежилого вакантного помещения и никто не спешит арендовать при этом желая недвига разлетается как горячие пирожки. цены прут. за 70к пристойную 1к нереально найти с ремонтом
vitaliian написав:Инвесторы могут объединяться, нанимать подрядчиков и сами строить
Это было бы идеально. Собрались 10 семей, скинулись, построили клубный дом на 10 квартир. Боюсь конечно что с многоквартирными будет сложнее частникам управиться. Даже на 10 квартирный дом надо будет привлекать каких то консультантов/решал со стороны, что бы достучаться до всех кабинетов. Страна такая, решал и коррупционеров.
это так должно быть кто финансирует тот и контролирует использование средств, иначе абсурд может деньги инвесторов идут на любовниц мимо стройки, это государство должно контролировать?
vitaliian написав:Сами же отдаёте деньги неизвестно кому, при чём тут государство? Это ж элементарно как попу подтереть...
Все б то так, але ж ображені інвестори куди підуть? Підуть до влади вимагати "справедливості"! Тому влада, має забезпечити, в першу чергу СОБІ безпеку! І щоб не було бунтів - недопускати/грати на випередження шахрайських дій - створивши свій контроль! Тим більше, що це забудовується земля міста(чи передмістя) - а це вже йде пряме втручання в інфраструктуру/змінення генплану і т.д. і т.п. - відповідно, хоч на це має реагувати держава!
Постворювали ж всякі НАБУ/ШНАБУ/СБУ/ЄБУ - то що не можна їм цей контроль доручити, чи ще створити один контролюючо-ревізійний орган? - наприклад - ЖКОНЗ Жорстокий Каральний Орган Недобросовісних Забудовників