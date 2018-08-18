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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7049705070517052

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 146
1. Зросли більш, як на 30%
27%
39
2. Зросли на 20 - 30%
3%
4
3. Зросли на 10 - 20%
3%
5
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
3
5. Приблизно ті самі
19%
28
6. Впали менш ніж на 10%
6%
9
7. Впали на 10 - 20%
7%
10
8. Впали на 20 - 30%
6%
9
9. Впали більш, як на 30%
27%
39
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 14:19

Все ж дуже просто!©

  vitaliian написав:
  Успіх написав:То що - хтось взяв доступну іпотеку? :)

уже скоро
Инвесторы банка "Аркада" с утра пикетируют административные здания в правительственном квартале.

С 09:30 они успели перекрыть улицу Институтскую напротив Нацбанка и требовали помочь им достроить ЖК, выделив на ипотечные кредиты для населения 3,5 млрд грн.

От всі кажуть - що це повністю провина вкладників/інвесторів!
А я кажу - що більша провина влади, що допустила таке!
Чому, взагалі, немає державних комісій/ревізорів, які б в кожному місті/за містом контролювали КОЖНОГО забудовника ще на стадії "огороджуємо територію і копаємо котлован" і супроводжували своїм контролем всю стадію будівництва?!
Чому до цього часу не створено такі ДЕРЖАВНІ ревізійні комісії???
Так само держава дивиться на це все крізь пальці, як на бі-ту-бі Джеверлі! :roll:
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 14:40

Успіх
Имеенно так и есть - сами виноваты. А почему очередные умные и успешные ходят под ОП и просят решить свои проблемы за счет той части страны которая в говностройки не лезла
voinovev
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 14:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:Так само держава дивиться на це все крізь пальці, як на бі-ту-бі Джеверлі!
не-не, держава, а точнее личности, которых она наделили полномочиями, смотрит на всё сквозь баксы, а не пальцы. Когда смотришь через баксы, не видно ни забор, ни котлован. Баксы=-они не прозрачные.
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:Чому до цього часу не створено такі ДЕРЖАВНІ ревізійні комісії???
за чей счёт банкет, За счёт тех налогоплательщиков которые к вашим инвестициям не имеют никакого отношения?

Я бы вообще запретил продавать недостроенное жильё, по сути это продажа воздуха - намерения что-то построить. И называть квартирами стройки тоже бы запретил. Запретили ж когда то спрэды называть маслом?

Инвесторы могут объединяться, нанимать подрядчиков и сами строить, зачем им брать на себя риски непрозрачных строительных организаций у которых возможно нет денег на строительство? Тогда все станет на свои места, есть деньги - стройся, нет денег досвидос и никаких пирамид аля Аркада за счёт вечнообманутых и вечнобунтующих буратин.

Сами же отдаёте деньги неизвестно кому, при чём тут государство? Это ж элементарно как попу подтереть...
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 02 кві, 2021 15:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:12

  vitaliian написав:Инвесторы могут объединяться, нанимать подрядчиков и сами строить

Это было бы идеально. Собрались 10 семей, скинулись, построили клубный дом на 10 квартир. Боюсь конечно что с многоквартирными будет сложнее частникам управиться. Даже на 10 квартирный дом надо будет привлекать каких то консультантов/решал со стороны, что бы достучаться до всех кабинетов. Страна такая, решал и коррупционеров.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

вообще интересная ситуация на рынке
кругом очень много стоит нежилого вакантного помещения и никто не спешит арендовать
при этом желая недвига разлетается как горячие пирожки. цены прут. за 70к пристойную 1к нереально найти с ремонтом
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:34

  alex_dvornichenko написав:
  vitaliian написав:Инвесторы могут объединяться, нанимать подрядчиков и сами строить

Это было бы идеально. Собрались 10 семей, скинулись, построили клубный дом на 10 квартир. Боюсь конечно что с многоквартирными будет сложнее частникам управиться. Даже на 10 квартирный дом надо будет привлекать каких то консультантов/решал со стороны, что бы достучаться до всех кабинетов. Страна такая, решал и коррупционеров.
это так должно быть кто финансирует тот и контролирует использование средств, иначе абсурд может деньги инвесторов идут на любовниц мимо стройки, это государство должно контролировать?
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

надо франту показать вакансию:
помощник на шиномонтаж 30к грн в месяц
http://forum.autoua.net/showflat.php?Ca ... st12299950
Олежан
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:44

  Serg-ik написав:Впервые с 2015 года Нацбанк зафиксировал отток иностранных инвестиций из Украины - чистый отток за 2020 год составил $868,2 млн
https://censor.net/ru/news/3257246/vper ... i_ottok_za

а в остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо


Вообще интересно бы услышать Zradio по этому пункту.
Звоночек не очень.

П.С. В Виннице вся семья болеет короной.
В Германии не слышал что-бы кто-то из знакомых заболел.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:48

Можливо все - було б лише бажання!;)

  vitaliian написав:Сами же отдаёте деньги неизвестно кому, при чём тут государство? Это ж элементарно как попу подтереть...

Все б то так, але ж ображені інвестори куди підуть? Підуть до влади вимагати "справедливості"!
Тому влада, має забезпечити, в першу чергу СОБІ безпеку! І щоб не було бунтів - недопускати/грати на випередження шахрайських дій - створивши свій контроль!
Тим більше, що це забудовується земля міста(чи передмістя) - а це вже йде пряме втручання в інфраструктуру/змінення генплану і т.д. і т.п. - відповідно, хоч на це має реагувати держава!

Постворювали ж всякі НАБУ/ШНАБУ/СБУ/ЄБУ - то що не можна їм цей контроль доручити, чи ще створити один контролюючо-ревізійний орган? - наприклад - ЖКОНЗ
Жорстокий
Каральний
Орган
Недобросовісних
Забудовників
:)
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