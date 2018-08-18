Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:01

Успіх написав: Чому до цього часу не створено такі ДЕРЖАВНІ ревізійні комісії??? Чому до цього часу не створено такі ДЕРЖАВНІ ревізійні комісії???

за чей счёт банкет, За счёт тех налогоплательщиков которые к вашим инвестициям не имеют никакого отношения?Я бы вообще запретил продавать недостроенное жильё, по сути это продажа воздуха - намерения что-то построить. И называть квартирами стройки тоже бы запретил. Запретили ж когда то спрэды называть маслом?Инвесторы могут объединяться, нанимать подрядчиков и сами строить, зачем им брать на себя риски непрозрачных строительных организаций у которых возможно нет денег на строительство? Тогда все станет на свои места, есть деньги - стройся, нет денег досвидос и никаких пирамид аля Аркада за счёт вечнообманутых и вечнобунтующих буратин.Сами же отдаёте деньги неизвестно кому, при чём тут государство? Это ж элементарно как попу подтереть...