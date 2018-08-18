Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Sidus написав:Что позволяет сделать такой вывод? Удаленка очень даже себя оправдывает и многие компании уже не вернуться в офис в полном составе - все будет по желанию/необходимости
Где она оправдывала, она была еще до ковида. Думали, что отныне это новый формат работы навсегда, оказалось нет. Да, ее доля увеличится, но коренных преобразований не произойдет. Это как школьники. Попробовали дистанционку, но вернулись в школу, хотя некоторый малый процент остался в школах дистанционного обучения.
Sidus написав:Что позволяет сделать такой вывод? Удаленка очень даже себя оправдывает и многие компании уже не вернуться в офис в полном составе - все будет по желанию/необходимости
Где она оправдывала, она была еще до ковида. Думали, что отныне это новый формат работы навсегда, оказалось нет. Да, ее доля может увеличится, но коренных преобразований не произойдет. Это как школьники. Попробовали дистанционку, но вернулись в школу, хотя некоторый малый процент остался в школах дистанционного обучения.
И очень неразумно и самонадеянно высказываться по такому столь грандиозному и глобальному вопросу без всяких ссылок на кого либо/что либо, не повторяя безустанно - по моему скромному мнению, по моему ОЧЕНЬ СКРОМНОМУ мнению ...
Vlad442 написав:Отлично, построили, а потом приехал бульдозер по указу местного начальника и сломал. Инвесторы идут в суд, где их годами маринуют.
с таким же успехом бульдозером могут снести что угодно, любую стройку которую вы или другие инвесторы проинвестировали.
Vlad442 написав:Аркаду положил Кличко. Тут все как дважды два. Город не отдавал долги годами ходя по судам. Даже когда суд принял решение отдать, сказал "делайте что хотите, не отдадим". Забрал землю ПнО, разрушил мост, не дал строить подстанцию.
Кличко так же мешает им достроить вашу Патриотику? Речь шла о том что доверяя деньги строительной компании у вас нет ни малейших рычагов влияния или хотя бы контроля. Полное и добровольное бесправие инвесторов.
Vlad442 написав:От государства требуют в первую очередь не вставлять палки в колеса, видя во всем свою долю малую.
Такие государства уже в ЕС, может быть есть смысл там инвестировать? Коррупционная система досталась Украине от совка (когда власть была единственным легальным бизнесом), и никто от неё не собирается отказываться.
Влад я вас не подкалываю и не учу, пытаюсь добавить объективности в вашу ситуацию. Если Аркаду разорил Кличко, можно с адвокатами обратиться в суд.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 02 кві, 2021 17:48, всього редагувалось 1 раз.
Sidus написав:Что позволяет сделать такой вывод? Удаленка очень даже себя оправдывает и многие компании уже не вернуться в офис в полном составе - все будет по желанию/необходимости
Где она оправдывала, она была еще до ковида. Думали, что отныне это новый формат работы навсегда, оказалось нет. Да, ее доля увеличится, но коренных преобразований не произойдет. Это как школьники. Попробовали дистанционку, но вернулись в школу, хотя некоторый малый процент остался в школах дистанционного обучения.
Я тут вижу, что удаленку хейтят те кто не никогда не работал удаленно, мне удаленка нравиться. Компания экономит на дорогом и престижном офисе в центре Киева, сотрудники - на дорогой аренде в Киеве. Да и Украине возврат в офисы ближайшие пару лет не грозит. Вакцинация проходит даже не черепашьей скоростью.
BIGor написав:Я тут вижу, что удаленку хейтят те кто не никогда не работал удаленно, мне удаленка нравиться.
я руководил удаленными сотрудниками, головняка в 10 раз больше, физически невозможно контролировать человека на удаленке, хорошо если работа от таких сотрудников мало зависит, но чаще наоборот, потом отвечай за тех кто в бесконтролье не сделал вовремя работу. У наших людей системные проблемы с саморегуляцией и отсутствием внутренней дисциплины, привитые ещё в школе. Если не контролируют работу можно не делать.
Vlad442 написав:Это понятно. Митинг, в данном случае, чтобы государство, у которого рыльце в пушку, дало зеленый свет и просто в виде исключения выполняло свою функцию - обеспечивать законность и порядок,
Сколько таких митингов и майданов было? результат их эффективности нулевой. Люди просят рыбку а не удочку.
По факту новость не о возвращении к офисному формату, а о переходе к смешанному формату, и не о повинности, а о возможности. Временами встречаться, действительно, нужно, но во время пандемии с этим были проблемы.
В общем, как в том анекдоте: не миллион, а тысячу, не выиграл, а проиграл и не в лотерею, а в карты
PS: еще совсем забыли упомянуть, что возможность работать из офиса появляется там, где вакцинируются. А там, где нет - эпидемия будет продолжаться годы
Sidus написав:Что позволяет сделать такой вывод? Удаленка очень даже себя оправдывает и многие компании уже не вернуться в офис в полном составе - все будет по желанию/необходимости
Где она оправдывала, она была еще до ковида. Думали, что отныне это новый формат работы навсегда, оказалось нет. Да, ее доля может увеличится, но коренных преобразований не произойдет. Это как школьники. Попробовали дистанционку, но вернулись в школу, хотя некоторый малый процент остался в школах дистанционного обучения.
И очень неразумно и самонадеянно высказываться по такому столь грандиозному и глобальному вопросу без всяких ссылок на кого либо/что либо, не повторяя безустанно - по моему скромному мнению, по моему ОЧЕНЬ СКРОМНОМУ мнению ...
Причем заметьте, эти категоричные заявления звучат от человека, много лет не работающего в офисном формате. В то время как виртуальные рабочие места перестали уступать классическим чисто по техническим возможностям 3-5 лет назад, не раньше. Почта в удаленке - это такое. Попробуй безопасно перенести в ремоут-доступы деликатные корпоративные данные, чтобы их не сливали направо-налево, а также сложные внутренние продуктивные ИТ-системы вроде ERP и CRM. Передовые компании к этому только приходят. Что уже говорить обо всех остальных. Процесс только начался
Олежан написав:вообще интересная ситуация на рынке кругом очень много стоит нежилого вакантного помещения и никто не спешит арендовать при этом желая недвига разлетается как горячие пирожки. цены прут. за 70к пристойную 1к нереально найти с ремонтом
Прчитал последние 10 страниц. По теме единственный пост. И то, не ясно насколько он соответствует действительности.... Например, 4 месяца назад продавалась однушка в доме, который мне интересен («Красный дом», на Герцена 12(кажется). Макс знает. (Кстати он ещё есть ?) 38 метров, с ремонтом. Жалею, что не взял... Ну да ладно. Рассуждения об аудиторах «Биг4» и их доходах «улыбают»... Так как аудитор (в Украине) только на командировочных может получать до 50% своего оклада... + много тренингов (за границей) и участия в проектах CIS региона... Вполне можно треть (географического) мира объездить за деньги компании (особенно, если ты ИТник). Но все же, ЗП у текущих аудиторов (Big4), как ни странно, низкие. На рынке дают больше, с куда меньшей квалификацией. Парадокс, но факт. В Лондоне, как и в Европе в целом, локальных аудиторов редко привлекают в другие страны. Так как, персонал рассчитан под локальные проекты. АССА это международный сертификат бухгалтера.. и в аудите (Big4) воспринимается больше как additional skill что, в свою очередь, лишь «бонус» к росту. Голова, все равно важнее.. Но в Лондоне, да. Это типа минимум, но опять таки, для начинающих. В целом, согласен с теми, кто считает, что в Украине жить лучше (за меньшие деньги, чем в ЕС). Это ИМХО, но я так думаю. Единственная проблема Украины в сравнении с ЕС (упс, забыл. И Лондоном, в частности) это экология. Чернобыль, к сожалению, ещё лет 200 будет отселе напоминать... В остальном (кроме продолжительности жизни) у нас лучше. И да, иностранцы приезжают к нам работать как «в рай». Это правда. (ИМХО, конечно). Это если кратко.
Так что, все же, происходит с РН Киева сейчас, кто подскажет ? Я, наконец-то дошёл до этапа серьезно задуматься о покупке (в качестве пенсионного фонда, для «новеньких»). Даже подумываю пообщаться с парой риэлторов на эту тему (не смотря на комиссию, кстати). Но вот, что Вы! мне, уважаемые форумчане, посоветуете ? Давно просто я здесь не был...
Sidus написав:Что позволяет сделать такой вывод? Удаленка очень даже себя оправдывает и многие компании уже не вернуться в офис в полном составе - все будет по желанию/необходимости
Рано или поздно - большинство персонала таки вернется. Не все, но большая часть. Экспериметам с удаленкой не год, не пять и не десять
Да, но нынешняя удаленка на качественно новом уровне. Огромный прогресс в программном обеспечении. Новые возможности. Виртуальность на грани действительности. Почти уже телепортация. Компании даже задумались над созданием виртуальных международных офисов. Зачем приглашать индуса в Детройт, платить ему американскую з/п и пакет, когда он может эффективно работать из Бомбея и телепартически присутствовать на совещаниях в Детройте, работать в рабочих группах и т.д., практически с нами.
ЗЫ И это всего за один год пандемии! А что с нами будет через 5 лет?!