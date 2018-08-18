Додано: П'ят 02 кві, 2021 18:55

Олежан написав: вообще интересная ситуация на рынке

кругом очень много стоит нежилого вакантного помещения и никто не спешит арендовать

при этом желая недвига разлетается как горячие пирожки. цены прут. за 70к пристойную 1к нереально найти с ремонтом вообще интересная ситуация на рынкекругом очень много стоит нежилого вакантного помещения и никто не спешит арендоватьпри этом желая недвига разлетается как горячие пирожки. цены прут. за 70к пристойную 1к нереально найти с ремонтом

Прчитал последние 10 страниц. По теме единственный пост. И то, не ясно насколько он соответствует действительности....Например, 4 месяца назад продавалась однушка в доме, который мне интересен («Красный дом», на Герцена 12(кажется). Макс знает. (Кстати он ещё есть ?) 38 метров, с ремонтом. Жалею, что не взял... Ну да ладно.Рассуждения об аудиторах «Биг4» и их доходах «улыбают»... Так как аудитор (в Украине) только на командировочных может получать до 50% своего оклада... + много тренингов (за границей) и участия в проектах CIS региона... Вполне можно треть (географического) мира объездить за деньги компании (особенно, если ты ИТник).Но все же, ЗП у текущих аудиторов (Big4), как ни странно, низкие. На рынке дают больше, с куда меньшей квалификацией. Парадокс, но факт.В Лондоне, как и в Европе в целом, локальных аудиторов редко привлекают в другие страны. Так как, персонал рассчитан под локальные проекты.АССА это международный сертификат бухгалтера.. и в аудите (Big4) воспринимается больше как additional skill что, в свою очередь, лишь «бонус» к росту. Голова, все равно важнее.. Но в Лондоне, да. Это типа минимум, но опять таки, для начинающих.В целом, согласен с теми, кто считает, что в Украине жить лучше (за меньшие деньги, чем в ЕС). Это ИМХО, но я так думаю. Единственная проблема Украины в сравнении с ЕС (упс, забыл. И Лондоном, в частности) это экология. Чернобыль, к сожалению, ещё лет 200 будет отселе напоминать...В остальном (кроме продолжительности жизни) у нас лучше.И да, иностранцы приезжают к нам работать как «в рай». Это правда. (ИМХО, конечно).Это если кратко.Так что, все же, происходит с РН Киева сейчас, кто подскажет ?Я, наконец-то дошёл до этапа серьезно задуматься о покупке (в качестве пенсионного фонда, для «новеньких»). Даже подумываю пообщаться с парой риэлторов на эту тему (не смотря на комиссию, кстати).Но вот, что Вы! мне, уважаемые форумчане, посоветуете ?Давно просто я здесь не был...