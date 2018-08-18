RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7053705470557056

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 146
1. Зросли більш, як на 30%
27%
39
2. Зросли на 20 - 30%
3%
4
3. Зросли на 10 - 20%
3%
5
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
3
5. Приблизно ті самі
19%
28
6. Впали менш ніж на 10%
6%
9
7. Впали на 10 - 20%
7%
10
8. Впали на 20 - 30%
6%
9
9. Впали більш, як на 30%
27%
39
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 19:10

  Libo написав:И это всего за один год пандемии! А что с нами будет через 5 лет?! :roll:


Сегодня не все могут в завтрашний день смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все - мало кто может это делать (с)
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9667
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2035 раз.
Подякували: 4376 раз.
 
Профіль
16
7
3
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 19:18

  BIGor написав:
  Прохожий написав:упс, нежданчик...

"Amazon планує повернути співробітників з "дистанційки" до осені
Google змінює свою політику щодо віддаленої роботи і хоче повернути співробітників до своїх офісів у США до 1 вересня."
https://lb.ua/tech/2021/04/02/481372_am ... rnuti.html

где зРадист?
нужно уточнить
это зрада или перемога???

Каким боком Amazon и Google до КРЖН и Украины?

Якце яким?
Перебрались і працюють віддалено з Конотопа та Березні.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23985
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1230 раз.
Подякували: 1838 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 19:23

  vitaliian написав:Сколько таких митингов и майданов было? результат их эффективности нулевой. Люди просят рыбку а не удочку.


Если бы не майданы, ты бы сейчас лизал грязную жёпу пьяной русской свиньи и твои дети были бы тоже обречены жить в русском рабстве. Если этого не понимаешь, то значит полный дурак. :P
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 9539
З нами з: 14.11.11
Подякував: 380 раз.
Подякували: 4195 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 7053705470557056
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2012, 2013, 2014
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
20138 3463165
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 кві, 2021 11:31
dir
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 47, 48, 49
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
488 214889
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 26 бер, 2021 16:53
Ірина_
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
16 21180
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 лют, 2021 22:28
vitaliian

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (94289)
02.04.2021 20:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.