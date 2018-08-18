Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 02 кві, 2021 19:10
Libo написав:
И это всего за один год пандемии! А что с нами будет через 5 лет?!
Сегодня не все могут в завтрашний день смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все - мало кто может это делать (с)
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 19:18
BIGor написав: Прохожий написав:
упс, нежданчик...
"
A mazon планує повернути співробітників з "дистанційки" до осені Google змінює свою політику щодо віддаленої роботи і хоче повернути співробітників до своїх офісів у США до 1 вересня
."
https://lb.ua/tech/2021/04/02/481372_am ... rnuti.html
где зРадист?
нужно уточнить
это зрада или перемога???
Каким боком Amazon и Google до КРЖН и Украины?
Якце яким?
Перебрались і працюють віддалено з Конотопа та Березні.
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 19:23
vitaliian написав:
Сколько таких митингов и майданов было? результат их эффективности нулевой. Люди просят рыбку а не удочку.
Если бы не майданы, ты бы сейчас лизал грязную жёпу пьяной русской свиньи и твои дети были бы тоже обречены жить в русском рабстве. Если этого не понимаешь, то значит полный дурак.
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