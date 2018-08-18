Додано: П'ят 02 кві, 2021 20:14

vitaliian написав: Amat написав: Но вот, что Вы! мне, уважаемые форумчане, посоветуете ? Но вот, что Вы! мне, уважаемые форумчане, посоветуете ? юнит республика или тетрис конечно! юнит республика или тетрис конечно!

Не хочу связываться с недостроями...Мой друг, в девелопменте кстати работает. Директором даже. Ещё 5 (или 7) лет назад предлагал мне выкупить этаж и жить рядом в этой пресловутой «Республике»... Говорил, мол, серьезные люди в проекте... точно достроят...Но потом, что-то, как обычно, пошло не так... и строят до сих пор... и даже часть территории, кажется, у них отжали... Ещё года 3-4 назад.А ещё один мой знакомый, профессор кажется, но преподаватель точно (в МВД, не просто какой-то технарь или гуманитарий) продал мне гараж... с целью инвестировать в новостной от Укрбуд... Правда говорил, что «на операцию папе». Но и он, и его риэлтор, и даже нотариус оформлявший сделку, все мне говорили, что это 100% выгонная инвестиция... Оказалось, что по факту это -00% инвестиция... А гараж у меня остался. Хоть и ху...вый (я тоже, тот ещё «инвестор» в гаражи (:Потому я с нашими «инвестициями» предпочитаю не связываться... Только «хардкор», «по старинке так сказать» - только готовое...Юнит, кстати, меня сначала тоже заинтересовал (попадает в интересный мне район, я там вырос). Но они уже столько лет пиарят свой «ИТ- хаб» на базе этого прекрасного мотоциклетного завода (простите, ЮНИТа). А выхлопа пока, мягко говоря, не много.... Вот и с перспективой строительства у меня тоже, если честно, возникают аналогичные ощущения... Пиара много, а вот денег.... вопрос.