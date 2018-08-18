Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Vlad442 написав:Аркаду положил Кличко. Тут все как дважды два. Город не отдавал долги годами ходя по судам. Даже когда суд принял решение отдать, сказал "делайте что хотите, не отдадим". Забрал землю ПнО, разрушил мост, не дал строить подстанцию.
Неважно кто, кого положил. "Инвестор" должен понимать, что если он хочет дешевле купить воздух, который возможно когда-то превратится в квартиру с доками, то соответственно есть риски вообще остаться ни с чем. Не хочешь рисковать, есть вторичка. Это аксиома на сегодняшний день в Украине. Все остальное, лирика.
На вторинці свої ризики. Статтю як влетів ІТник при покупці приводив з DOU
Amat написав:Но вот, что Вы! мне, уважаемые форумчане, посоветуете ?
юнит республика или тетрис конечно!
Не хочу связываться с недостроями... Мой друг, в девелопменте кстати работает. Директором даже. Ещё 5 (или 7) лет назад предлагал мне выкупить этаж и жить рядом в этой пресловутой «Республике»... Говорил, мол, серьезные люди в проекте... точно достроят... Но потом, что-то, как обычно, пошло не так... и строят до сих пор... и даже часть территории, кажется, у них отжали... Ещё года 3-4 назад. А ещё один мой знакомый, профессор кажется, но преподаватель точно (в МВД, не просто какой-то технарь или гуманитарий) продал мне гараж... с целью инвестировать в новостной от Укрбуд... Правда говорил, что «на операцию папе». Но и он, и его риэлтор, и даже нотариус оформлявший сделку, все мне говорили, что это 100% выгонная инвестиция... Оказалось, что по факту это -00% инвестиция... А гараж у меня остался. Хоть и ху...вый (я тоже, тот ещё «инвестор» в гаражи (: Потому я с нашими «инвестициями» предпочитаю не связываться... Только «хардкор», «по старинке так сказать» - только готовое... Юнит, кстати, меня сначала тоже заинтересовал (попадает в интересный мне район, я там вырос). Но они уже столько лет пиарят свой «ИТ- хаб» на базе этого прекрасного мотоциклетного завода (простите, ЮНИТа). А выхлопа пока, мягко говоря, не много.... Вот и с перспективой строительства у меня тоже, если честно, возникают аналогичные ощущения... Пиара много, а вот денег.... вопрос.
Amat написав:Так что, все же, происходит с РН Киева сейчас, кто подскажет ? Я, наконец-то дошёл до этапа серьезно задуматься о покупке (в качестве пенсионного фонда, для «новеньких»). Даже подумываю пообщаться с парой риэлторов на эту тему (не смотря на комиссию, кстати). Но вот, что Вы! мне, уважаемые форумчане, посоветуете ? Давно просто я здесь не был...
хз, на рынке полная непонятка ищите ликвидную вторичку(сданные новострои), ведите приглянувшиеся объекты и будьте готовы действовать быстро еслишо) кстати какой ваш бюджет и хотелка?
Бюджет до сотни. Хотелка... Хотелки две: Или хорошее место под аренду (в перекрутите 5-10 лет) Или хорошее место для жизни (ближе к центру, не высокая плотность населения, зелёные зоны, более чистый воздух (обычно возле зелёных зон), НО в то же время хорошее место под аренду (: Второй вариант рассматриваю исключительно из тех соображений, что с падающей демографией, непонятной с РФ, экономикой и можно ещё с десяток «страшилок» назвать... может наступить такой момент, когда в Киеве квартир под аренду будет больше, чем желающих их снять... и тогда квартира ближе к центру, наверное, будет интереснее, чем Позняках за те же деньги.... Хотя мой личный опыт показывает, что людям «хоть в лоб, хоть по лбу, они все равно будут искать свой субъективный вариант... и доводы про «центровочной» и «экологию» за те же деньги им как-то по барабану...(: Но, все же рассматриваю оба варианта - и дорогой (под аренду) и просто под аренду. С перспективой 5-20 лет. Дальше пусть дети заглядывают (-;
ИМХО с таким бюджетом нужно ориентироваться на условный ПОХ или искать в лучшей локации квартиру под капиталку или срочную продажу ...или увеличивать бюджет)
Amat написав:Так что, все же, происходит с РН Киева сейчас, кто подскажет ? Я, наконец-то дошёл до этапа серьезно задуматься о покупке (в качестве пенсионного фонда, для «новеньких»).
Цена аренды падает, цена продажи растет. Рентабельность уменьшается.
Amat написав:может наступить такой момент, когда в Киеве квартир под аренду будет больше, чем желающих их снять... и тогда квартира ближе к центру, наверное, будет интереснее, чем Позняках за те же деньги....
Уже наступил. Сдавать квартиру дороже за те же деньги это бизнес еще тот... Зачем тогда этим заниматься? Если за разные деньги, то еще неизвестно, где быстрей снимут.
ruvex написав:Никогда не рассуждал на тему "чужие - свои" о населении в пределах границ страны. Наверное тебе виднее. Донбасса нет?
В СССР после войны в анкетах долго был пункт "был ли на оккупированных территориях". Кто был, воспринимались как легкие коллаборанты. Я воспринимаю это так - если человек до 50 остался там после 15 года, работает, платит там налоги, коммунальные, то это коллаборант. Поэтому отношение к таким людям соответствующее. Патриоты и Граждане Украины выехали оттуда еще в 14.
Прохожий написав:ИМХО с таким бюджетом нужно ориентироваться на условный ПОХ или искать в лучшей локации квартиру под капиталку или срочную продажу ...или увеличивать бюджет)
То есть, по вашим ощущениям, цены в Киеве, вернулись (почти) к ценам 2007 (или 2006?) В те времена, за сотню я мог расчитывать или на ПОХ или на лесной (я про однушку)... Я правильно понимаю ? Или, говоря про сотню на ПОХ вы имете ввиду трешку ? Я не тролю, если что.. Я действительно интересуюсь..
Прохожий написав:ИМХО с таким бюджетом нужно ориентироваться на условный ПОХ или искать в лучшей локации квартиру под капиталку или срочную продажу ...или увеличивать бюджет)
То есть, по вашим ощущениям, цены в Киеве, вернулись (почти) к ценам 2007 (или 2006?) В те времена, за сотню я мог расчитывать или на ПОХ или на лесной (я про однушку)... Я правильно понимаю ? Или, говоря про сотню на ПОХ вы имете ввиду трешку ? Я не тролю, если что.. Я действительно интересуюсь..
До 100к с неубитым ремонтом - в лучшем случае 3к в старой панели. Если не совкопанель, то даже 2к с неубитым ремонтом найти до 100к будет очень сложно. Пишите, если найдёте
Voistov написав:И очень неразумно и самонадеянно высказываться по такому столь грандиозному и глобальному вопросу без всяких ссылок на кого либо/что либо, не повторяя безустанно - по моему скромному мнению, по моему ОЧЕНЬ СКРОМНОМУ мнению ...
Sidus написав:Что позволяет сделать такой вывод? Удаленка очень даже себя оправдывает и многие компании уже не вернуться в офис в полном составе - все будет по желанию/необходимости
Вышеприведенная цитата и ссылка на статью.
zРадио написав:Картина маслом - модератор сам флудит об удаленке, но чужие неугодные ему комментарии о ней удаляет. Не надоело еще информационным онанизмом заниматься?
Вы что-то написали и в подтверждение своих слов привели ссылку, которая не открывается (предлагает заплатить деньги). Это показывает уровень поста и уровень дискуссии с вашей стороны. Прохожий привел ссылку, где черным по белому написано что люди с удаленки будут возвращены в офис. Вы не смогли это опровергнуть.