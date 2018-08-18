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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 21:15
Amat написав: Прохожий написав:
ИМХО с таким бюджетом нужно ориентироваться на условный ПОХ
или искать в лучшей локации квартиру под капиталку или срочную продажу
...или увеличивать бюджет)
То есть, по вашим ощущениям, цены в Киеве, вернулись (почти) к ценам 2007 (или 2006?)
В те времена, за сотню я мог расчитывать или на ПОХ или на лесной (я про однушку)...
Я правильно понимаю ?
Или, говоря про сотню на ПОХ вы имете ввиду трешку ?
Я не тролю, если что..
Я действительно интересуюсь..
Наверное имелось в виду, что в центре или прицентралье готовый новострой с ремонтом будет стоить дороже 100, поэтому вы ничего не сможете купить, а на ПОХе с такой суммой вы будете королем.
Цены (хотелки) почти вернулись к уровню 13-ого года.
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Vlad442
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 21:24
Vlad442 написав:
Вы что-то написали и в подтверждение своих слов привели ссылку, которая не открывается (предлагает заплатить деньги). Это показывает уровень поста и уровень дискуссии с вашей стороны.
Прохожий привел ссылку, где черным по белому написано что люди с удаленки будут возвращены в офис. Вы не смогли это опровергнуть.
Я дал ссылку на авторитетный источник Telegraph, сделавший развернутую публикацию. А ссылка на переведенный обрезок от LB - вот это именно уровень дискуссии Прохожего и его подпевал, включая вас. Ну и в любом случае, если бы даже мой комментарий ничего не опровергал, это не повод его удалять. С таким подходом ваших комментариев на ветке не осталось бы - настолько они пустые и недостоверные.
PS: насчет полного доступа к статьям западных СМИ - у меня корпоративный прокси со всеми подписками, могу просто не знать, что без них что-то конкретное не открывается
Востаннє редагувалось zРадио
в П'ят 02 кві, 2021 21:26, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 21:25
Vlad442 написав: ruvex написав:
Никогда не рассуждал на тему "чужие - свои" о населении в пределах границ страны.
Наверное тебе виднее. Донбасса нет?
В СССР после войны в анкетах долго был пункт "был ли на оккупированных территориях". Кто был, воспринимались как легкие коллаборанты.
Я воспринимаю это так - если человек до 50 остался там после 15 года, работает, платит там налоги, коммунальные, то это коллаборант. Поэтому отношение к таким людям соответствующее. Патриоты и Граждане Украины выехали оттуда еще в 14.
Я сам киевлянин, но с темой немного знаком.
В том смысле, что знаю людей переехавших «от туда».
Скажу так, все люди одинаковые. Когда печь заходит о их реальных интересах. Живи ты в Бразилии, в Лондоне, в Киеве или в Д/ЛНР..
Не все могут себе позволить сменить место жительства... даже, если есть деньги.
И даже те, кто смогли себе это позволить... не все могут об этом сказать..
Бесплатный (непрошенный) совет, как известно, «бесценен»... но тогда я, на правах форумчанин, все же попрошу, ВАС, уважаемые форумчане, не делить людей на «патриотов» и «не выевхаших»... не зная детально «причинно-следственные причины»), прошу прощения за « тавтологию»...
Люди, везде, всегда, одинаковые!
А вот «партийный вектор» отличается...
И да, люди подстраиваются..
Но это не делает из плохими...
Примерьте на себе.
А потом говорите..
Ну или забейте (;
Выбор за Вами
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 21:36
Amat написав: Прохожий написав:
ИМХО с таким бюджетом нужно ориентироваться на условный ПОХ
или искать в лучшей локации квартиру под капиталку или срочную продажу
...или увеличивать бюджет)
То есть, по вашим ощущениям, цены в Киеве, вернулись (почти) к ценам 2007 (или 2006?)
В те времена, за сотню я мог расчитывать
или на ПОХ или на лесной (я про однушку)...Я правильно понимаю ?
Или, говоря про сотню на ПОХ вы имете ввиду трешку ?
Я не тролю, если что..
Я действительно интересуюсь..
Я рассматриваю свежий заселенный новострой с горизонтальной разводкой отопления)
если с вменяемым ремонтом то да, 1к, макс мелкая 2к
возможно лучше прицентралье ПБ но полноразмерная 1к, думаю это перспективней на долгосроке и лучше под аренду
если под ремонт то конечно можно взять бетон получше и попросторней но тогда нужно увеличивать бюджет на ремонт а сейчас это больно(дорого)
вот таки дела...
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Прохожий
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 21:57
Amat написав: vitaliian написав: Amat написав:
Но вот, что Вы! мне, уважаемые форумчане, посоветуете ?
юнит республика или тетрис конечно!
Не хочу связываться с недостроями...
Мой друг, в девелопменте кстати работает. Директором даже. Ещё 5 (или 7) лет назад предлагал мне выкупить этаж и жить рядом в этой пресловутой «Республике»... Говорил, мол, серьезные люди в проекте... точно достроят...
Но потом, что-то, как обычно, пошло не так... и строят до сих пор... и даже часть территории, кажется, у них отжали... Ещё года 3-4 назад.
А ещё один мой знакомый, профессор кажется, но преподаватель точно (в МВД, не просто какой-то технарь или гуманитарий) продал мне гараж... с целью инвестировать в новостной от Укрбуд... Правда говорил, что «на операцию папе». Но и он, и его риэлтор, и даже нотариус оформлявший сделку, все мне говорили, что это 100% выгонная инвестиция... Оказалось, что по факту это -00% инвестиция... А гараж у меня остался. Хоть и ху...вый (я тоже, тот ещё «инвестор» в гаражи (:
Потому я с нашими «инвестициями» предпочитаю не связываться... Только «хардкор», «по старинке так сказать» - только готовое...
Юнит, кстати, меня сначала тоже заинтересовал (попадает в интересный мне район, я там вырос). Но они уже столько лет пиарят свой «ИТ- хаб» на базе этого прекрасного мотоциклетного завода (простите, ЮНИТа). А выхлопа пока, мягко говоря, не много.... Вот и с перспективой строительства у меня тоже, если честно, возникают аналогичные ощущения... Пиара много, а вот денег.... вопрос.
В Юните па 1400 надо было брать однозначно. Эээээх....
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 22:00
Amat написав:
Люди, везде, всегда, одинаковые!
А вот «партийный вектор» отличается...
Именно. Поэтому отношение к людям живущим на неокупированной части Украины и в лднрах разное. Можно ли их с таким партийным вектором считать полноценными гражданами? При Сталине этот вопрос решался просто - Сибирь. Сейчас все политкоррекнтые, но факт остается фактом.
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Vlad442
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 22:02
zРадио написав:
PS: насчет полного доступа к статьям западных СМИ - у меня корпоративный прокси со всеми подписками, могу просто не знать, что без них что-то конкретное не открывается
Не похоже на вас. Я думаю это было сделано специально чтобы подчеркнуть свой ЧСВ.
В любом случае, что же там написано остается только гадать.
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Vlad442
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 22:14
Пробежался по Избранному. Цены продажи если еще не 13, то вполне 09 года. Квартира, которая мне понравилась, я даже прозвонил, но не доехал посмотреть, ушла за 2 недели. Аренда однушек в ступоре. Может потому что цены ставят на уровне осенних пиков. Двушки с хорошим ремонтом разлетаются как горячие пирожки, что меня не может не радовать.
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Vlad442
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Додано: П'ят 02 кві, 2021 22:19
Amat написав:
И да, люди подстраиваются..
Но это не делает из плохими...
Так что нам надо под них подстраиваться?!
Под безграмотное, бескультурное, умалишённое донбасянское или русское животное?!
Хай вони повыздыхают в своем русском мире, а не я под эту блевотину подстраивался.
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Libo
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