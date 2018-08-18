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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 03 кві, 2021 05:48
Serg-ik написав: change_pm написав:
Флай, надія тільки на тебе і філіпінок
новая нация: филифлайцы и флаепинки
гражданами Непала могут быть только люди зачатые непальцем и непалкой
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Додано: Суб 03 кві, 2021 07:32
Vlad442 написав:
Цены продажи если еще не 13, то вполне 09 года. Квартира, которая мне понравилась, я даже прозвонил, но не доехал посмотреть, ушла за 2 недели. Аренда однушек в ступоре. Может потому что цены ставят на уровне осенних пиков.
а в котлованах разбираются прежде всего однушки.
вывод? аренда однушек в ступоре из-за переизбытка предложений, сильно много желающих заработать на аренде. Когда до нарида это дойдёт, резко упадут продажи новостроев и (вероятно) цена вместе с ними.
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vitaliian
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Додано: Суб 03 кві, 2021 08:53
vitaliian написав: Vlad442 написав:
Цены продажи если еще не 13, то вполне 09 года. Квартира, которая мне понравилась, я даже прозвонил, но не доехал посмотреть, ушла за 2 недели. Аренда однушек в ступоре. Может потому что цены ставят на уровне осенних пиков.
а в котлованах разбираются прежде всего однушки.
вывод? аренда однушек в ступоре из-за переизбытка предложений, сильно много желающих заработать на аренде. Когда до нарида это дойдёт, резко упадут продажи новостроев и (вероятно) цена вместе с ними.
Неужели придется все бросить и начать работать?!
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Bolt
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