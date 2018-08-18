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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 03 кві, 2021 05:48
Serg-ik написав: change_pm написав:
Флай, надія тільки на тебе і філіпінок
новая нация: филифлайцы и флаепинки
гражданами Непала могут быть только люди зачатые непальцем и непалкой
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Додано: Суб 03 кві, 2021 07:32
Vlad442 написав:
Цены продажи если еще не 13, то вполне 09 года. Квартира, которая мне понравилась, я даже прозвонил, но не доехал посмотреть, ушла за 2 недели. Аренда однушек в ступоре. Может потому что цены ставят на уровне осенних пиков.
а в котлованах разбираются прежде всего однушки.
вывод? аренда однушек в ступоре из-за переизбытка предложений, сильно много желающих заработать на аренде. Когда до нарида это дойдёт, резко упадут продажи новостроев и (вероятно) цена вместе с ними.
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vitaliian
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Додано: Суб 03 кві, 2021 08:53
vitaliian написав: Vlad442 написав:
Цены продажи если еще не 13, то вполне 09 года. Квартира, которая мне понравилась, я даже прозвонил, но не доехал посмотреть, ушла за 2 недели. Аренда однушек в ступоре. Может потому что цены ставят на уровне осенних пиков.
а в котлованах разбираются прежде всего однушки.
вывод? аренда однушек в ступоре из-за переизбытка предложений, сильно много желающих заработать на аренде. Когда до нарида это дойдёт, резко упадут продажи новостроев и (вероятно) цена вместе с ними.
Неужели придется все бросить и начать работать?!
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Bolt
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Додано: Суб 03 кві, 2021 09:32
Bolt написав: vitaliian написав: Vlad442 написав:
Цены продажи если еще не 13, то вполне 09 года. Квартира, которая мне понравилась, я даже прозвонил, но не доехал посмотреть, ушла за 2 недели. Аренда однушек в ступоре. Может потому что цены ставят на уровне осенних пиков.
а в котлованах разбираются прежде всего однушки.
вывод? аренда однушек в ступоре из-за переизбытка предложений, сильно много желающих заработать на аренде. Когда до нарида это дойдёт, резко упадут продажи новостроев и (вероятно) цена вместе с ними.
Неужели придется все бросить и начать работать?!
В Киеве может и да.
Расказали историю в Виннице.
Инвестировал родственник +-12-15 у.е. в однуху.
Жлооб-ремонт, на все про все до трех лет.
Здал за 7000 тыс. месяц-два назад.
Аналоги без ремонта пробуют за 30 толкать.
Я задумалсо.
Долярчика план рабтает.
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Хомякоид
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Додано: Суб 03 кві, 2021 09:39
Хомякоид написав: Bolt написав: vitaliian написав:
[]Цены продажи если еще не 13, то вполне 09 года. Квартира, которая мне понравилась, я даже прозвонил, но не доехал посмотреть, ушла за 2 недели. Аренда однушек в ступоре. Может потому что цены ставят на уровне осенних пиков.
а в котлованах разбираются прежде всего однушки.
вывод? аренда однушек в ступоре из-за переизбытка предложений, сильно много желающих заработать на аренде. Когда до нарида это дойдёт, резко упадут продажи новостроев и (вероятно) цена вместе с ними.
Неужели придется все бросить и начать работать?!
В Киеве может и да.
Расказали историю в Виннице.
Инвестировал родственник +-12-15 у.е. в однуху.
Жлооб-ремонт, на все про все до трех лет.
Здал за 7000 тыс. месяц-два назад.
Аналоги без ремонта пробуют за 30 толкать.
Я задумалсо.
Долярчика план рабтает.
[/quote]
По нынешним временам, даже для Львова это не плохо.Если он , конечно, слегка не преувиличивает;)
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Bolt
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Додано: Суб 03 кві, 2021 09:42
airmax78 написав:
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Метро Еревана - 10 станций
Метро Тбилиси - 23 станции
Метро Ташкента - 43 станции
Метро Минска - 33 станции
Метро Алматы - 9 станций
Вы Киев сравнивание с этими городами? Тогда наверное и цены нужно сравнивать с ними же
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hume
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Додано: Суб 03 кві, 2021 10:03
Amat написав: Прохожий написав:
ИМХО с таким бюджетом нужно ориентироваться на условный ПОХ
или искать в лучшей локации квартиру под капиталку или срочную продажу
...или увеличивать бюджет)
То есть, по вашим ощущениям, цены в Киеве, вернулись (почти) к ценам 2007 (или 2006?)
В те времена, за сотню я мог расчитывать или на ПОХ или на лесной (я про однушку)...
Я правильно понимаю ?
Или, говоря про сотню на ПОХ вы имете ввиду трешку ?
Я не тролю, если что..
Я действительно интересуюсь..
Мне как то в Срибной Веже предлагали однушку за 65 на 4 ом этаже,и подозреваю таких цен уже нет, в лучшем случае в сотку уложится. Нужно было брать. Помню вас Лукьяновка интересует?
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Додано: Суб 03 кві, 2021 10:06
vitaliian написав:
а в котлованах разбираются прежде всего однушки.
вывод? аренда однушек в ступоре из-за переизбытка предложений, сильно много желающих заработать на аренде. Когда до нарида это дойдёт, резко упадут продажи новостроев и (вероятно) цена вместе с ними.
Не резко. Рынок насытился предложением, но нужно еще учитывать спад спроса из-за экономического спада, вызванного вирусом, и сезонности. Это не навсегда.
Падение рентабельности аренды постепенно
приведет к уменьшению спроса к этому инструменту.
Стоимость новостроя определяется себестоимостью, поэтому не стоит рассчитывать что при падении продаж застройщики начнут снижать цену.
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Vlad442
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Додано: Суб 03 кві, 2021 10:13
Хомякоид написав: Bolt написав: vitaliian написав:
а в котлованах разбираются прежде всего однушки.
вывод? аренда однушек в ступоре из-за переизбытка предложений, сильно много желающих заработать на аренде. Когда до нарида это дойдёт, резко упадут продажи новостроев и (вероятно) цена вместе с ними.
Неужели придется все бросить и начать работать?!
В Киеве может и да.
Расказали историю в Виннице.
Инвестировал родственник +-12-15 у.е. в однуху.
Жлооб-ремонт, на все про все до трех лет.
Здал за 7000 тыс. месяц-два назад.
Аналоги без ремонта пробуют за 30 толкать.
Я задумалсо.
Долярчика план рабтает.
Вы такой ветренный и переменчивый. Не в вас немецкой последовательности и упорства. Не привили еще.
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airmax78
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Додано: Суб 03 кві, 2021 10:17
Хомякоид написав:
В Киеве может и да.
Расказали историю в Виннице.
Инвестировал родственник +-12-15 у.е. в однуху.
Жлооб-ремонт, на все про все до трех лет.
Здал за 7000 тыс. месяц-два назад.
Аналоги без ремонта пробуют за 30 толкать.
Я задумалсо.
Долярчика план рабтает.
Если он инвестировал в 17-ом, то любой котлован, что в Киеве, что во Львове, что в Харькове, дал за это время *2. "Жлоб-ремонт" потянул в голых стенах тысяч на 10 с мебелою и техникой. 7 тыс в пересчете на цену 30+10 дает рентабельность 7,5% годовых, что, учитывая эффект первой сдачи (+0,5%), среднее по рынку.
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Vlad442
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