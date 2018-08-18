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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7056705770587059>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 146
1. Зросли більш, як на 30%
27%
39
2. Зросли на 20 - 30%
3%
4
3. Зросли на 10 - 20%
3%
5
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
3
5. Приблизно ті самі
19%
28
6. Впали менш ніж на 10%
6%
9
7. Впали на 10 - 20%
7%
10
8. Впали на 20 - 30%
6%
9
9. Впали більш, як на 30%
27%
39
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 05:48

  Serg-ik написав:
  change_pm написав:Флай, надія тільки на тебе і філіпінок

новая нация: филифлайцы и флаепинки


гражданами Непала могут быть только люди зачатые непальцем и непалкой
:lol:
rjkz
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 07:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Цены продажи если еще не 13, то вполне 09 года. Квартира, которая мне понравилась, я даже прозвонил, но не доехал посмотреть, ушла за 2 недели. Аренда однушек в ступоре. Может потому что цены ставят на уровне осенних пиков.
а в котлованах разбираются прежде всего однушки.

вывод? аренда однушек в ступоре из-за переизбытка предложений, сильно много желающих заработать на аренде. Когда до нарида это дойдёт, резко упадут продажи новостроев и (вероятно) цена вместе с ними.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 08:53

  vitaliian написав:
  Vlad442 написав:Цены продажи если еще не 13, то вполне 09 года. Квартира, которая мне понравилась, я даже прозвонил, но не доехал посмотреть, ушла за 2 недели. Аренда однушек в ступоре. Может потому что цены ставят на уровне осенних пиков.
а в котлованах разбираются прежде всего однушки.

вывод? аренда однушек в ступоре из-за переизбытка предложений, сильно много желающих заработать на аренде. Когда до нарида это дойдёт, резко упадут продажи новостроев и (вероятно) цена вместе с ними.

Неужели придется все бросить и начать работать?! :(
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 09:32

  Bolt написав:
  vitaliian написав:
  Vlad442 написав:Цены продажи если еще не 13, то вполне 09 года. Квартира, которая мне понравилась, я даже прозвонил, но не доехал посмотреть, ушла за 2 недели. Аренда однушек в ступоре. Может потому что цены ставят на уровне осенних пиков.
а в котлованах разбираются прежде всего однушки.

вывод? аренда однушек в ступоре из-за переизбытка предложений, сильно много желающих заработать на аренде. Когда до нарида это дойдёт, резко упадут продажи новостроев и (вероятно) цена вместе с ними.

Неужели придется все бросить и начать работать?! :(


В Киеве может и да.
Расказали историю в Виннице.
Инвестировал родственник +-12-15 у.е. в однуху.
Жлооб-ремонт, на все про все до трех лет.
Здал за 7000 тыс. месяц-два назад.
Аналоги без ремонта пробуют за 30 толкать.
Я задумалсо.

Долярчика план рабтает. :shock:
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 09:39

  Хомякоид написав:
  Bolt написав:
  vitaliian написав:[]Цены продажи если еще не 13, то вполне 09 года. Квартира, которая мне понравилась, я даже прозвонил, но не доехал посмотреть, ушла за 2 недели. Аренда однушек в ступоре. Может потому что цены ставят на уровне осенних пиков.
а в котлованах разбираются прежде всего однушки.

вывод? аренда однушек в ступоре из-за переизбытка предложений, сильно много желающих заработать на аренде. Когда до нарида это дойдёт, резко упадут продажи новостроев и (вероятно) цена вместе с ними.

Неужели придется все бросить и начать работать?! :(


В Киеве может и да.
Расказали историю в Виннице.
Инвестировал родственник +-12-15 у.е. в однуху.
Жлооб-ремонт, на все про все до трех лет.
Здал за 7000 тыс. месяц-два назад.
Аналоги без ремонта пробуют за 30 толкать.
Я задумалсо.

Долярчика план рабтает. :shock:[/quote]
По нынешним временам, даже для Львова это не плохо.Если он , конечно, слегка не преувиличивает;)
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 09:42

  airmax78 написав:[
Метро Еревана - 10 станций
Метро Тбилиси - 23 станции
Метро Ташкента - 43 станции
Метро Минска - 33 станции
Метро Алматы - 9 станций

Вы Киев сравнивание с этими городами? Тогда наверное и цены нужно сравнивать с ними же
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 10:03

  Amat написав:
  Прохожий написав:ИМХО с таким бюджетом нужно ориентироваться на условный ПОХ
или искать в лучшей локации квартиру под капиталку или срочную продажу
...или увеличивать бюджет)


То есть, по вашим ощущениям, цены в Киеве, вернулись (почти) к ценам 2007 (или 2006?)
В те времена, за сотню я мог расчитывать или на ПОХ или на лесной (я про однушку)...
Я правильно понимаю ?
Или, говоря про сотню на ПОХ вы имете ввиду трешку ?
Я не тролю, если что..
Я действительно интересуюсь..


Мне как то в Срибной Веже предлагали однушку за 65 на 4 ом этаже,и подозреваю таких цен уже нет, в лучшем случае в сотку уложится. Нужно было брать. Помню вас Лукьяновка интересует?
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 10:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:а в котлованах разбираются прежде всего однушки.

вывод? аренда однушек в ступоре из-за переизбытка предложений, сильно много желающих заработать на аренде. Когда до нарида это дойдёт, резко упадут продажи новостроев и (вероятно) цена вместе с ними.

Не резко. Рынок насытился предложением, но нужно еще учитывать спад спроса из-за экономического спада, вызванного вирусом, и сезонности. Это не навсегда.
Падение рентабельности аренды постепенно приведет к уменьшению спроса к этому инструменту.
Стоимость новостроя определяется себестоимостью, поэтому не стоит рассчитывать что при падении продаж застройщики начнут снижать цену.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 10:13

  Хомякоид написав:
  Bolt написав:
  vitaliian написав:а в котлованах разбираются прежде всего однушки.

вывод? аренда однушек в ступоре из-за переизбытка предложений, сильно много желающих заработать на аренде. Когда до нарида это дойдёт, резко упадут продажи новостроев и (вероятно) цена вместе с ними.

Неужели придется все бросить и начать работать?! :(


В Киеве может и да.
Расказали историю в Виннице.
Инвестировал родственник +-12-15 у.е. в однуху.
Жлооб-ремонт, на все про все до трех лет.
Здал за 7000 тыс. месяц-два назад.
Аналоги без ремонта пробуют за 30 толкать.
Я задумалсо.

Долярчика план рабтает. :shock:

Вы такой ветренный и переменчивый. Не в вас немецкой последовательности и упорства. Не привили еще.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 10:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Хомякоид написав:В Киеве может и да.
Расказали историю в Виннице.
Инвестировал родственник +-12-15 у.е. в однуху.
Жлооб-ремонт, на все про все до трех лет.
Здал за 7000 тыс. месяц-два назад.
Аналоги без ремонта пробуют за 30 толкать.
Я задумалсо.

Долярчика план рабтает.

Если он инвестировал в 17-ом, то любой котлован, что в Киеве, что во Львове, что в Харькове, дал за это время *2. "Жлоб-ремонт" потянул в голых стенах тысяч на 10 с мебелою и техникой. 7 тыс в пересчете на цену 30+10 дает рентабельность 7,5% годовых, что, учитывая эффект первой сдачи (+0,5%), среднее по рынку.
Vlad442
 
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