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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7056705770587059

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 146
1. Зросли більш, як на 30%
27%
39
2. Зросли на 20 - 30%
3%
4
3. Зросли на 10 - 20%
3%
5
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
3
5. Приблизно ті самі
19%
28
6. Впали менш ніж на 10%
6%
9
7. Впали на 10 - 20%
7%
10
8. Впали на 20 - 30%
6%
9
9. Впали більш, як на 30%
27%
39
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 10:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

При сегодняшних ценах на новострой, при ценах на строй материалы и ремонтные работы смысла покупать под аренду 0. Максимум для себя. А большинство новых проектов полное гвно, как для себя, так и для аренды.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 10:27

  hume написав:При сегодняшних ценах на новострой, при ценах на строй материалы и ремонтные работы смысла покупать под аренду 0. Максимум для себя. А большинство новых проектов полное гвно, как для себя, так и для аренды.

Согласен.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 10:28

  airmax78 написав:Вы такой ветренный и переменчивый. Не в вас немецкой последовательности и упорства. Не привили еще.


Ищу, рассматриваю все варианты.
Родители за Винницу.
Я стремаюсь вкладывать у Кийов.
Мне кажеться мы на пороге большого шухера.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 10:38

  hume написав:При сегодняшних ценах на новострой, при ценах на строй материалы и ремонтные работы смысла покупать под аренду 0. Максимум для себя. А большинство новых проектов полное гвно, как для себя, так и для аренды.

Приведу свежий пример, покупки знакомым 1к в чикага
2500 за метр = 125000
Ремонт с мебелью - 70000 (без комментариев)

Сдал в аренду за -1200
Считайте
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 10:42

  Хомякоид написав:
  airmax78 написав:Вы такой ветренный и переменчивый. Не в вас немецкой последовательности и упорства. Не привили еще.


Ищу, рассматриваю все варианты.
Родители за Винницу.
Я стремаюсь вкладывать у Кийов.
Мне кажеться мы на пороге большого шухера.

Несмотря на сотни страниц на форуме про забитые окнами доски семейный совет все-таки решил похоронить деньги на РН. Более того, закопать их в котлован.
Вспомнил про чистильщиков обуви и подумал, что может все-таки стоит продать излишки.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 10:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Олежан написав:Приведу свежий пример, покупки знакомым 1к в чикага
2500 за метр = 125000
Ремонт с мебелью - 70000 (без комментариев)

Сдал в аренду за -1200
Считайте

7,4% с эффектом первой сдачи. Все как в примере выше. Может даже меньше, так как сейчас без ремонта она уже может стоить дороже, чем 125. Хотя и в примере Хомякоида 30 это хотелка.
Так что цифры рентабельности плюс-минус одинаковые что в эконом новострое с жлоб ремонтом в Виннице, что в высшем сегменте Киева.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 10:49

:|
  Олежан написав:
  hume написав:При сегодняшних ценах на новострой, при ценах на строй материалы и ремонтные работы смысла покупать под аренду 0. Максимум для себя. А большинство новых проектов полное гвно, как для себя, так и для аренды.

Приведу свежий пример, покупки знакомым 1к в чикага
2500 за метр = 125000
Ремонт с мебелью - 70000 (без комментариев)

Сдал в аренду за -1200
Считайте

У меня пример такой. Кардинал за 65, ремонт за 27. Аренда 950 уе.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 10:50

Кардинал за 65 это текущая цена готового?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 10:51

  hume написав:При сегодняшних ценах на новострой, при ценах на строй материалы и ремонтные работы смысла покупать под аренду 0. Максимум для себя. А большинство новых проектов полное гвно, как для себя, так и для аренды.

У недвиги Львова еще какие-то перспективы в короткой перспективе есть.Сейчас рашка побряцает на границе оружием, граждане с приграничных областей вытащят из кубышек последние заначки и побегут скупать говноновострои за линией Керзона.Но даже в среднесрочной преспективе не вижу тут будущего.
Bolt
 
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