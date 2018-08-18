|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 03 кві, 2021 10:20
При сегодняшних ценах на новострой, при ценах на строй материалы и ремонтные работы смысла покупать под аренду 0. Максимум для себя. А большинство новых проектов полное гвно, как для себя, так и для аренды.
-
hume
-
-
- Повідомлень: 7707
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 805 раз.
- Подякували: 1458 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 03 кві, 2021 10:27
hume написав:
При сегодняшних ценах на новострой, при ценах на строй материалы и ремонтные работы смысла покупать под аренду 0. Максимум для себя. А большинство новых проектов полное гвно, как для себя, так и для аренды.
Согласен.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 7968
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1680 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 03 кві, 2021 10:28
airmax78 написав:
Вы такой ветренный и переменчивый. Не в вас немецкой последовательности и упорства. Не привили еще.
Ищу, рассматриваю все варианты.
Родители за Винницу.
Я стремаюсь вкладывать у Кийов.
Мне кажеться мы на пороге большого шухера.
-
Хомякоид
-
-
- Повідомлень: 1178
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 1801 раз.
- Подякували: 213 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 03 кві, 2021 10:38
hume написав:
При сегодняшних ценах на новострой, при ценах на строй материалы и ремонтные работы смысла покупать под аренду 0. Максимум для себя. А большинство новых проектов полное гвно, как для себя, так и для аренды.
Приведу свежий пример, покупки знакомым 1к в чикага
2500 за метр = 125000
Ремонт с мебелью - 70000 (без комментариев)
Сдал в аренду за -1200
Считайте
-
Олежан
-
-
- Повідомлень: 252
- З нами з: 01.12.20
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 03 кві, 2021 10:42
Хомякоид написав: airmax78 написав:
Вы такой ветренный и переменчивый. Не в вас немецкой последовательности и упорства. Не привили еще.
Ищу, рассматриваю все варианты.
Родители за Винницу.
Я стремаюсь вкладывать у Кийов.
Мне кажеться мы на пороге большого шухера.
Несмотря на сотни страниц на форуме про забитые окнами доски семейный совет все-таки решил похоронить деньги на РН. Более того, закопать их в котлован.
Вспомнил про чистильщиков обуви и подумал, что может все-таки стоит продать излишки.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 7968
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1680 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 03 кві, 2021 10:46
Олежан написав:
Приведу свежий пример, покупки знакомым 1к в чикага
2500 за метр = 125000
Ремонт с мебелью - 70000 (без комментариев)
Сдал в аренду за -1200
Считайте
7,4% с эффектом первой сдачи. Все как в примере выше. Может даже меньше, так как сейчас без ремонта она уже может стоить дороже, чем 125. Хотя и в примере Хомякоида 30 это хотелка.
Так что цифры рентабельности плюс-минус одинаковые что в эконом новострое с жлоб ремонтом в Виннице, что в высшем сегменте Киева.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 7968
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1680 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 03 кві, 2021 10:49
Олежан написав: hume написав:
При сегодняшних ценах на новострой, при ценах на строй материалы и ремонтные работы смысла покупать под аренду 0. Максимум для себя. А большинство новых проектов полное гвно, как для себя, так и для аренды.
Приведу свежий пример, покупки знакомым 1к в чикага
2500 за метр = 125000
Ремонт с мебелью - 70000 (без комментариев)
Сдал в аренду за -1200
Считайте
У меня пример такой. Кардинал за 65, ремонт за 27. Аренда 950 уе.
-
hume
-
-
- Повідомлень: 7707
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 805 раз.
- Подякували: 1458 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 03 кві, 2021 10:50
Кардинал за 65 это текущая цена готового?
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 7968
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1680 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 03 кві, 2021 10:51
hume написав:
При сегодняшних ценах на новострой, при ценах на строй материалы и ремонтные работы смысла покупать под аренду 0. Максимум для себя. А большинство новых проектов полное гвно, как для себя, так и для аренды.
У недвиги Львова еще какие-то перспективы в короткой перспективе есть.Сейчас рашка побряцает на границе оружием, граждане с приграничных областей вытащят из кубышек последние заначки и побегут скупать говноновострои за линией Керзона.Но даже в среднесрочной преспективе не вижу тут будущего.
-
Bolt
-
-
- Повідомлень: 620
- З нами з: 09.11.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|20138
|3463696
|
Чет 01 кві, 2021 11:31
dir
|
|488
|214910
|
П'ят 26 бер, 2021 16:53
Ірина_
|
|16
|21186
|
|