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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 03 кві, 2021 11:19
Прохожий написав: Amat написав: Прохожий написав:
ИМХО с таким бюджетом нужно ориентироваться на условный ПОХ
или искать в лучшей локации квартиру под капиталку или срочную продажу
...или увеличивать бюджет)
То есть, по вашим ощущениям, цены в Киеве, вернулись (почти) к ценам 2007 (или 2006?)
В те времена, за сотню я мог расчитывать
или на ПОХ или на лесной (я про однушку)...Я правильно понимаю ?
Или, говоря про сотню на ПОХ вы имете ввиду трешку ?
Я не тролю, если что..
Я действительно интересуюсь..
Я рассматриваю свежий заселенный новострой с горизонтальной разводкой отопления)
если с вменяемым ремонтом то да, 1к, макс мелкая 2к
возможно лучше прицентралье ПБ но полноразмерная 1к, думаю это перспективней на долгосроке и лучше под аренду
если под ремонт то конечно можно взять бетон получше и попросторней но тогда нужно увеличивать бюджет на ремонт а сейчас это больно(дорого)
вот таки дела...
Спасибо.
А что такое ПБ ?
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Amat
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Додано: Суб 03 кві, 2021 11:21
hume написав:
Нет, цена до 100 наверное. Это она мне в рассрочку обошлась, до 67 если более точно.Около двушки за квадрат без ремонта
Около тысячи в среднем аренда этой локации.
Тогда получается 9% годовых. Отличный, по сегодняшним временам, результат.
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Vlad442
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Додано: Суб 03 кві, 2021 11:31
hume написав:
При сегодняшних ценах на новострой, при ценах на строй материалы и ремонтные работы смысла покупать под аренду 0. Максимум для себя. А большинство новых проектов полное гвно, как для себя, так и для аренды.
А рассматриваю покупку как инвестицию на 10 лет вперёд.
И да, я бы конечно хотел на Лукьяновке, но возле зелёных зон. А там выбор очень не большой.
Но все же, если трезво смотреть на цель, то важнее дальнейшая окупаемость, а не то что мне нравится или нет (:
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Amat
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Додано: Суб 03 кві, 2021 11:40
Vlad442 написав: vitaliian написав:
а в котлованах разбираются прежде всего однушки.
вывод? аренда однушек в ступоре из-за переизбытка предложений, сильно много желающих заработать на аренде. Когда до нарида это дойдёт, резко упадут продажи новостроев и (вероятно) цена вместе с ними.
Не резко. Рынок насытился предложением, но нужно еще учитывать спад спроса из-за экономического спада, вызванного вирусом, и сезонности. Это не навсегда.
Падение рентабельности аренды постепенно
приведет к уменьшению спроса к этому инструменту.
Стоимость новостроя определяется себестоимостью, поэтому не стоит рассчитывать что при падении продаж застройщики начнут снижать цену.
Когда аренда станет для народа не временным жильем "на перекантоваться пока свое не купишь", а условно постоянным. Мода на все эти смарты и микрооднушки пройдет. И спрос будет на 2ки и 3ки. Поэтому сейчас если покупать однушки, то только смежные, с возможностью объединения.
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airmax78
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Додано: Суб 03 кві, 2021 11:49
Хомякоид написав: Bolt написав: vitaliian написав:
а в котлованах разбираются прежде всего однушки.
вывод? аренда однушек в ступоре из-за переизбытка предложений, сильно много желающих заработать на аренде. Когда до нарида это дойдёт, резко упадут продажи новостроев и (вероятно) цена вместе с ними.
Неужели придется все бросить и начать работать?!
В Киеве может и да.
Расказали историю в Виннице.
Инвестировал родственник +-12-15 у.е. в однуху.
Жлооб-ремонт, на все про все до трех лет.
Здал за 7000 тыс. месяц-два назад.
Аналоги без ремонта пробуют за 30 толкать.
Я задумалсо.
Долярчика план рабтает.
Аренда в Виннице 7к... Зубажиння шагает семимильными шагами
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Додано: Суб 03 кві, 2021 12:14
airmax78 написав:
Когда аренда станет для народа не временным жильем "на перекантоваться пока свое не купишь", а условно постоянным. Мода на все эти смарты и микрооднушки пройдет. И спрос будет на 2ки и 3ки. Поэтому сейчас если покупать однушки, то только смежные, с возможностью объединения.
А когда пройдет мода на бедность? Такую чушь пишешь, что кровь из глаз идет. Разбитые американские корыта на дорогах - мода, европейская сэконд-хенд одежда на базарах - мода, каши на завтрак, обед и ужин на столах пересичных - ЗОЖ. Ясно )
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Додано: Суб 03 кві, 2021 12:22
airmax78 написав: Vlad442 написав: vitaliian написав:
а в котлованах разбираются прежде всего однушки.
вывод? аренда однушек в ступоре из-за переизбытка предложений, сильно много желающих заработать на аренде. Когда до нарида это дойдёт, резко упадут продажи новостроев и (вероятно) цена вместе с ними.
Не резко. Рынок насытился предложением, но нужно еще учитывать спад спроса из-за экономического спада, вызванного вирусом, и сезонности. Это не навсегда.
Падение рентабельности аренды постепенно
приведет к уменьшению спроса к этому инструменту.
Стоимость новостроя определяется себестоимостью, поэтому не стоит рассчитывать что при падении продаж застройщики начнут снижать цену.
Когда аренда станет для народа не временным жильем "на перекантоваться пока свое не купишь", а условно постоянным. Мода на все эти смарты и микрооднушки пройдет. И спрос будет на 2ки и 3ки. Поэтому сейчас если покупать однушки, то только смежные, с возможностью объединения.
Так случится только если аренда, с одной стороны, станет цивилизованной, с другой, покупка станет настолько недоступной, что план "перекантоваться, пока не накоплю на свое" почти для всех станет нереалистичным. Мне такой исход как-то не нравится.
Смотрю варианты для "улучшения жилищных условий". Уже думаю заказать малым тиражом буклеты с графиками, чтобы бить ими по мордасам продавцов. На всякий случай, понял, что надо указать на каждом, где верх, где низ - а то продавцы и менеджеры ОП, кажется, смотрят на них вверх ногами.
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Додано: Суб 03 кві, 2021 12:27
zРадио написав: airmax78 написав:
Когда аренда станет для народа не временным жильем "на перекантоваться пока свое не купишь", а условно постоянным. Мода на все эти смарты и микрооднушки пройдет. И спрос будет на 2ки и 3ки. Поэтому сейчас если покупать однушки, то только смежные, с возможностью объединения.
А когда пройдет мода на бедность? Такую чушь пишешь, что кровь из глаз идет. Разбитые американские корыта на дорогах - мода, европейская сэконд-хенд одежда на базарах - мода, каши на завтрак, обед и ужин на столах пересичных - ЗОЖ. Ясно )
Логика Макса - нет денег на однушку - покупаешь двушку
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Додано: Суб 03 кві, 2021 12:28
Faceless написав:
Смотрю варианты для "улучшения жилищных условий". Уже думаю заказать малым тиражом буклеты с графиками, чтобы бить ими по мордасам продавцов. На всякий случай, понял, что надо указать на каждом, где верх, где низ - а то продавцы и менеджеры ОП, кажется, смотрят на них вверх ногами.
По графикам сейчас рост на 2% в баксе каждый месяц. Баксов у людей столько, что уже МВФ послали подальше.
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Додано: Суб 03 кві, 2021 12:30
BIGor написав: zРадио написав: airmax78 написав:
Когда аренда станет для народа не временным жильем "на перекантоваться пока свое не купишь", а условно постоянным. Мода на все эти смарты и микрооднушки пройдет. И спрос будет на 2ки и 3ки. Поэтому сейчас если покупать однушки, то только смежные, с возможностью объединения.
А когда пройдет мода на бедность? Такую чушь пишешь, что кровь из глаз идет. Разбитые американские корыта на дорогах - мода, европейская сэконд-хенд одежда на базарах - мода, каши на завтрак, обед и ужин на столах пересичных - ЗОЖ. Ясно )
Логика Макса - нет денег на однушку - покупаешь двушку
Мария-Антуанетта наших дней - если у них нет хлеба, пусть едят пирожные
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