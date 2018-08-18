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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 03 кві, 2021 12:38
Faceless написав:
Смотрю варианты для "улучшения жилищных условий". Уже думаю заказать малым тиражом буклеты с графиками, чтобы бить ими по мордасам продавцов. На всякий случай, понял, что надо указать на каждом, где верх, где низ - а то продавцы и менеджеры ОП, кажется, смотрят на них вверх ногами.
Интересная идея, но у вас своя фишка. Вы можете составить список всего предложения на рынке, удалить то, что вам не нравится, распечатать то, что осталось, и по этой выборке рассказывать менеджерам ОП, что и сколько должно стоить
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Додано: Суб 03 кві, 2021 12:49
BIGor написав: zРадио написав: airmax78 написав:
Когда аренда станет для народа не временным жильем "на перекантоваться пока свое не купишь", а условно постоянным. Мода на все эти смарты и микрооднушки пройдет. И спрос будет на 2ки и 3ки. Поэтому сейчас если покупать однушки, то только смежные, с возможностью объединения.
А когда пройдет мода на бедность? Такую чушь пишешь, что кровь из глаз идет. Разбитые американские корыта на дорогах - мода, европейская сэконд-хенд одежда на базарах - мода, каши на завтрак, обед и ужин на столах пересичных - ЗОЖ. Ясно )
Логика Макса - нет денег на однушку - покупаешь двушку
Логика простая: когда ты понимаешь, что в аренде тебе сидеть не год-три-пять, а лет 10-15, потому что своя недвига тебе не светит или не нужна - не будешь ты арендовать смарт или однуху.
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