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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 03 кві, 2021 12:38
Faceless написав:
Смотрю варианты для "улучшения жилищных условий". Уже думаю заказать малым тиражом буклеты с графиками, чтобы бить ими по мордасам продавцов. На всякий случай, понял, что надо указать на каждом, где верх, где низ - а то продавцы и менеджеры ОП, кажется, смотрят на них вверх ногами.
Интересная идея, но у вас своя фишка. Вы можете составить список всего предложения на рынке, удалить то, что вам не нравится, распечатать то, что осталось, и по этой выборке рассказывать менеджерам ОП, что и сколько должно стоить
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Додано: Суб 03 кві, 2021 12:49
BIGor написав: zРадио написав: airmax78 написав:
Когда аренда станет для народа не временным жильем "на перекантоваться пока свое не купишь", а условно постоянным. Мода на все эти смарты и микрооднушки пройдет. И спрос будет на 2ки и 3ки. Поэтому сейчас если покупать однушки, то только смежные, с возможностью объединения.
А когда пройдет мода на бедность? Такую чушь пишешь, что кровь из глаз идет. Разбитые американские корыта на дорогах - мода, европейская сэконд-хенд одежда на базарах - мода, каши на завтрак, обед и ужин на столах пересичных - ЗОЖ. Ясно )
Логика Макса - нет денег на однушку - покупаешь двушку
Логика простая: когда ты понимаешь, что в аренде тебе сидеть не год-три-пять, а лет 10-15, потому что своя недвига тебе не светит или не нужна - не будешь ты арендовать смарт или однуху.
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Додано: Суб 03 кві, 2021 13:05
Faceless написав:
Аренда в Виннице 7к... Зубажиння шагает семимильными шагами
эти ньювасюки скоро Киев обгонят, все мечтают жить в Виннице.
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Додано: Суб 03 кві, 2021 13:20
Amat написав:
А что такое ПБ ?
правый берег)
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Додано: Суб 03 кві, 2021 13:33
Faceless написав:
Аренда в Виннице 7к... Зубажиння шагает семимильными шагами
Глянул аналоги в этом доме.
Одна квартира за 7, четыре за 6.
Наверно все таки не обманывает родственник, получилось здать за 7.
Сам не ожидал таких цен.
Потом наверно более подробно узнаю.
Может быть иностранцу-студенту повезло здать или програмеру.
Что еще таки важно. Там кирпичный дом с утеплением.
Отопление - индивидуальное.
Думаю можно хорошо экономить на комунали.
Востаннє редагувалось Хомякоид
в Суб 03 кві, 2021 13:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 03 кві, 2021 13:35
zРадио написав: Faceless написав:
Смотрю варианты для "улучшения жилищных условий". Уже думаю заказать малым тиражом буклеты с графиками, чтобы бить ими по мордасам продавцов. На всякий случай, понял, что надо указать на каждом, где верх, где низ - а то продавцы и менеджеры ОП, кажется, смотрят на них вверх ногами.
Интересная идея, но у вас своя фишка. Вы можете составить список всего предложения на рынке, удалить то, что вам не нравится, распечатать то, что осталось, и по этой выборке рассказывать менеджерам ОП, что и сколько должно стоить
По этой выборке они могут решить ещё цену поднять
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Додано: Суб 03 кві, 2021 13:40
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Додано: Суб 03 кві, 2021 13:49
Распродадут. Место лимитированное, а коррупционеров как собак нерезанных.
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Додано: Суб 03 кві, 2021 14:00
airmax78 написав:
Логика простая: когда ты понимаешь, что в аренде тебе сидеть не год-три-пять, а лет 10-15, потому что своя недвига тебе не светит или не нужна - не будешь ты арендовать смарт или однуху.
Но есть вероятность, что появится ипотека и копить будут не на квартиру, а на даунпеймент (1й взнос).
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Додано: Суб 03 кві, 2021 14:43
hume написав:
Распродадут. Место лимитированное, а коррупционеров как собак нерезанных.
за 200куе можно взять 1к 50м2
ИМХО для такой локации норм)
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