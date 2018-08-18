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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7059706070617062

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 146
1. Зросли більш, як на 30%
27%
39
2. Зросли на 20 - 30%
3%
4
3. Зросли на 10 - 20%
3%
5
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
3
5. Приблизно ті самі
19%
28
6. Впали менш ніж на 10%
6%
9
7. Впали на 10 - 20%
7%
10
8. Впали на 20 - 30%
6%
9
9. Впали більш, як на 30%
27%
39
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 14:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Хомякоид написав:Долярчика план рабтает.

А я ж гаварілЬЬЬ!© :D
Так що -
ДУМАЄМ!
ДІЄМ!
БАГАТІЄМ!
:D
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 14:46

  hume написав:Распродадут. Место лимитированное, а коррупционеров как собак нерезанных.

потолки низковаты и в паркинге еще с полсотни мест нехватает
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 14:58

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  Олежан написав:225 000 грн за метр ($8000)
состояние - забор.

https://lun.ua/ru/%D0%B6%D0%BA-krauss-g ... 0%B5%D0%B2


Зображення

Дешево! :mrgreen:
Тут - ціна ОДНОГО М2!
А мені моя смарт-квартира в 27м2 обійшлась в 16Кдол. ВСЯ!!! :mrgreen:

От вже з Нового року ще 3 пов. вигнали до тепер, так що - все буде добре! :D
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 15:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Успіх написав:А мені моя смарт-квартира в 27м2 обійшлась в 16Кдол. ВСЯ!!!

Успіх-Долярчик - насправді Ваша квартира вам обійшлася дорожче 16Кдол., так як вартість грошей в часі. Ви ці 16Кдол. або еквівалент могли вже прокрутити на грн. депо, і отримати умовно 16,5Кдол. - і так до самої здачі вам квартири.
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 15:25

  Олежан написав:225 000 грн за метр ($8000)
состояние - забор.

https://lun.ua/ru/%D0%B6%D0%BA-krauss-g ... 0%B5%D0%B2


Зображення


капец во что Киев превращают, мой родной район.... :(
а рядом, на месте спортивной площадки школы №86, еще круче монстр! :evil:
https://lun.ua/uk/linden-luxury-residences-%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2
и за школой 86, еще один дом на месте детской площадки украинской школы влепили!
и кто от еще хочет жить в центре? сейчас там дичь что твориться по сравнению с тем как раньше там было спокойно и зелено...
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 15:27

  BIGor написав:
  Успіх написав:А мені моя смарт-квартира в 27м2 обійшлась в 16Кдол. ВСЯ!!!

Успіх-Долярчик - насправді Ваша квартира вам обійшлася дорожче 16Кдол., так як вартість грошей в часі. Ви ці 16Кдол. або еквівалент могли вже прокрутити на грн. депо, і отримати умовно 16,5Кдол. - і так до самої здачі вам квартири.

Так чекайте!
Вгорі ж чітко написали - стан - "паркан"!
От я порівнюю котлован до котлована!
А зараз, то в мене вже 4 пов. вигнано!
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 16:25

  Хомякоид написав: Ищу, рассматриваю все варианты.
Родители за Винницу.


А я за Полтаву. Следующее жилье наверно там. Для себя. Для души. Под летний отуск. В тихом центре. С высокими потолками и аркой.
Просыпаешься, выглянул в окошка, а там зелено, чисто, никакой суеты и никакой движухи, чистый воздух. Полтава самый тихий, спокойный и чистый город, как из прошлого столетия. А на кухне уже экономка хлопочет, тесто для галушек месит и полтавский борщ на обед мастырит. Уже купила на рынке настоящего домашнего пивныка, натюрлих молочка и сметанки. Там все необыкновенно вкусное. И люди там внешне самые красивые. :?
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 16:30

  Успіх написав:
  Хомякоид написав:Долярчика план рабтает.

А я ж гаварілЬЬЬ!© :D
Так що -
ДУМАЄМ!
ДІЄМ!
БАГАТІЄМ!
:D

Я шо то пропустил?
В связи с чем ребрендинг? :?
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