А я ж гаварілЬЬЬ!©
Так що -
ДУМАЄМ!
ДІЄМ!
БАГАТІЄМ!
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 03 кві, 2021 14:45
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Суб 03 кві, 2021 14:46
Додано: Суб 03 кві, 2021 14:58
А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©
Дешево!
Тут - ціна ОДНОГО М2!
А мені моя смарт-квартира в 27м2 обійшлась в 16Кдол. ВСЯ!!!
От вже з Нового року ще 3 пов. вигнали до тепер, так що - все буде добре!
Додано: Суб 03 кві, 2021 15:08
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Успіх-Долярчик - насправді Ваша квартира вам обійшлася дорожче 16Кдол., так як вартість грошей в часі. Ви ці 16Кдол. або еквівалент могли вже прокрутити на грн. депо, і отримати умовно 16,5Кдол. - і так до самої здачі вам квартири.
Додано: Суб 03 кві, 2021 15:25
капец во что Киев превращают, мой родной район....
а рядом, на месте спортивной площадки школы №86, еще круче монстр!
и за школой 86, еще один дом на месте детской площадки украинской школы влепили!
и кто от еще хочет жить в центре? сейчас там дичь что твориться по сравнению с тем как раньше там было спокойно и зелено...
Додано: Суб 03 кві, 2021 15:27
Так чекайте!
Вгорі ж чітко написали - стан - "паркан"!
От я порівнюю котлован до котлована!
А зараз, то в мене вже 4 пов. вигнано!
Додано: Суб 03 кві, 2021 16:25
А я за Полтаву. Следующее жилье наверно там. Для себя. Для души. Под летний отуск. В тихом центре. С высокими потолками и аркой.
Просыпаешься, выглянул в окошка, а там зелено, чисто, никакой суеты и никакой движухи, чистый воздух. Полтава самый тихий, спокойный и чистый город, как из прошлого столетия. А на кухне уже экономка хлопочет, тесто для галушек месит и полтавский борщ на обед мастырит. Уже купила на рынке настоящего домашнего пивныка, натюрлих молочка и сметанки. Там все необыкновенно вкусное. И люди там внешне самые красивые.
Додано: Суб 03 кві, 2021 16:30
|