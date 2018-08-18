Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Успіх написав:А мені моя смарт-квартира в 27м2 обійшлась в 16Кдол. ВСЯ!!!
Успіх-Долярчик - насправді Ваша квартира вам обійшлася дорожче 16Кдол., так як вартість грошей в часі. Ви ці 16Кдол. або еквівалент могли вже прокрутити на грн. депо, і отримати умовно 16,5Кдол. - і так до самої здачі вам квартири.
капец во что Киев превращают, мой родной район.... а рядом, на месте спортивной площадки школы №86, еще круче монстр! https://lun.ua/uk/linden-luxury-residences-%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2 и за школой 86, еще один дом на месте детской площадки украинской школы влепили! и кто от еще хочет жить в центре? сейчас там дичь что твориться по сравнению с тем как раньше там было спокойно и зелено...
Успіх написав:А мені моя смарт-квартира в 27м2 обійшлась в 16Кдол. ВСЯ!!!
Успіх-Долярчик - насправді Ваша квартира вам обійшлася дорожче 16Кдол., так як вартість грошей в часі. Ви ці 16Кдол. або еквівалент могли вже прокрутити на грн. депо, і отримати умовно 16,5Кдол. - і так до самої здачі вам квартири.
Так чекайте! Вгорі ж чітко написали - стан - "паркан"! От я порівнюю котлован до котлована! А зараз, то в мене вже 4 пов. вигнано!
Хомякоид написав: Ищу, рассматриваю все варианты. Родители за Винницу.
А я за Полтаву. Следующее жилье наверно там. Для себя. Для души. Под летний отуск. В тихом центре. С высокими потолками и аркой. Просыпаешься, выглянул в окошка, а там зелено, чисто, никакой суеты и никакой движухи, чистый воздух. Полтава самый тихий, спокойный и чистый город, как из прошлого столетия. А на кухне уже экономка хлопочет, тесто для галушек месит и полтавский борщ на обед мастырит. Уже купила на рынке настоящего домашнего пивныка, натюрлих молочка и сметанки. Там все необыкновенно вкусное. И люди там внешне самые красивые.
Хомякоид написав: Ищу, рассматриваю все варианты. Родители за Винницу.
А я за Полтаву. Следующее жилье наверно там. Для себя. Для души. Под летний отуск. В тихом центре. С высокими потолками и аркой. Просыпаешься, выглянул в окошка, а там зелено, чисто, никакой суеты и никакой движухи, чистый воздух. Полтава самый тихий, спокойный и чистый город, как из прошлого столетия. А на кухне уже экономка хлопочет, тесто для галушек месит и полтавский борщ на обед мастырит. Уже купила на рынке настоящего домашнего пивныка, натюрлих молочка и сметанки. Там все необыкновенно вкусное. И люди там внешне самые красивые.
Двумя руками за новый тренд "украинский дауншифтинг". Особенно актуально для ностальгирующих эмигрантов с Украины, длительно проживавших в капиталистических "райских" странах. Полтавчанам местным, к сожалению не понять в чём фишка))
Востаннє редагувалось roberto dark в Суб 03 кві, 2021 17:09, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Логика простая: когда ты понимаешь, что в аренде тебе сидеть не год-три-пять, а лет 10-15, потому что своя недвига тебе не светит или не нужна - не будешь ты арендовать смарт или однуху.
То есть лорды уступят часть своей прибыли, начав массово сдавать двушки-трешки по ценам однух? Или ты продолжаешь настаивать, что люди теснятся в маленьких квартирах из-за предрассудков о величине расходов на аренду, а не реального отсутствия бюджета тратить на нее больше? Почему-то вспомнился перл "продал собаку - оплатил коммуналку" Так и тут - пересичный откажется от сяом и ебиптов, но из гостинки-хруща обязательно переедет в 2-комнатный новострой. Мечтай дальше, что тут еще скажешь...