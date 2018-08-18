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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7061706270637064>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 146
1. Зросли більш, як на 30%
27%
39
2. Зросли на 20 - 30%
3%
4
3. Зросли на 10 - 20%
3%
5
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
3
5. Приблизно ті самі
19%
28
6. Впали менш ніж на 10%
6%
9
7. Впали на 10 - 20%
7%
10
8. Впали на 20 - 30%
6%
9
9. Впали більш, як на 30%
27%
39
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 17:16

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Логика простая: когда ты понимаешь, что в аренде тебе сидеть не год-три-пять, а лет 10-15, потому что своя недвига тебе не светит или не нужна - не будешь ты арендовать смарт или однуху.


То есть лорды уступят часть своей прибыли, начав массово сдавать двушки-трешки по ценам однух? Или ты продолжаешь настаивать, что люди теснятся в маленьких квартирах из-за предрассудков о величине расходов на аренду, а не реального отсутствия бюджета тратить на нее больше? Почему-то вспомнился перл "продал собаку - оплатил коммуналку" :mrgreen: Так и тут - пересичный откажется от сяом и ебиптов, но из гостинки-хруща обязательно переедет в 2-комнатный новострой. Мечтай дальше, что тут еще скажешь...

У мну сейас ИТ шник квартиру, бо жена и двое детишек работать не дают.А так , да,смарт или однушка на три , четыре человека самое оно :)
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 17:28

  BIGor написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:Когда аренда станет для народа не временным жильем "на перекантоваться пока свое не купишь", а условно постоянным. Мода на все эти смарты и микрооднушки пройдет. И спрос будет на 2ки и 3ки. Поэтому сейчас если покупать однушки, то только смежные, с возможностью объединения.


А когда пройдет мода на бедность? Такую чушь пишешь, что кровь из глаз идет. Разбитые американские корыта на дорогах - мода, европейская сэконд-хенд одежда на базарах - мода, каши на завтрак, обед и ужин на столах пересичных - ЗОЖ. Ясно )

Логика Макса - нет денег на однушку - покупаешь двушку :D


Это точно.
Вот заметил такой факт.
Бремя небедного человека это раз.
Человек все равно меряет всех по себе это два.
Voistov
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 17:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Эир просто заблудился в мире скрытых плинтусов.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 17:54

  Vlad442 написав:
  Хомякоид написав:В Киеве может и да.
Расказали историю в Виннице.
Инвестировал родственник +-12-15 у.е. в однуху.
Жлооб-ремонт, на все про все до трех лет.
Здал за 7000 тыс. месяц-два назад.
Аналоги без ремонта пробуют за 30 толкать.
Я задумалсо.

Долярчика план рабтает.

Если он инвестировал в 17-ом, то любой котлован, что в Киеве, что во Львове, что в Харькове, дал за это время *2. "Жлоб-ремонт" потянул в голых стенах тысяч на 10 с мебелою и техникой. 7 тыс в пересчете на цену 30+10 дает рентабельность 7,5% годовых, что, учитывая эффект первой сдачи (+0,5%), среднее по рынку.

Ага, любий
В тому числі Аркади і Укрбуда.
І не тільки
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 17:55

  Мизантрóп написав:
  Vadim V написав:
  Успіх написав:А я ж гаварілЬЬЬ!© :D
Так що -
ДУМАЄМ!
ДІЄМ!
БАГАТІЄМ!
:D

Я шо то пропустил?
В связи с чем ребрендинг? :?

viewtopic.php?p=5192613#p5192613
Вышел под залог.Телефон как вещдок остался.Уже писАл-трут,да и первые его опусы подтерли :wink:

Ну допустим ,потерял ,бывает, а ник и аватарку для чого так радикально змінив? :mrgreen:
Vadim V
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 18:00

  Faceless написав:
Хомякоид написав:
  Bolt написав:Неужели придется все бросить и начать работать?! :(


В Киеве может и да.
Расказали историю в Виннице.
Инвестировал родственник +-12-15 у.е. в однуху.
Жлооб-ремонт, на все про все до трех лет.
Здал за 7000 тыс. месяц-два назад.
Аналоги без ремонта пробуют за 30 толкать.
Я задумалсо.

Долярчика план рабтает. :shock:
Аренда в Виннице 7к... Зубажиння шагает семимильными шагами

Мінімальна з.п. 6к.
Да шагає.
В селі за 100 км. від Києва ще два роки тому було два магазини.
Тепер ні одного.
Не вигідно.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 18:03

  Bolt написав:У мну сейас ИТ шник квартиру, бо жена и двое детишек работать не дают.А так , да,смарт или однушка на три , четыре человека самое оно :)


И вы туда же? )) Ответьте тогда на вопрос, который я задал выше. Почему ездить на бу-шной ударенной машине - нормально, одеваться в сэконд-хенде - нормально, лечиться в больницах прошлого века - нормально, а жить вчетвером в однушке - ненормально?

Лично для меня низкое качество жизни пересичного никаким открытием не является. Сожаление - вызывает, удивление - нет. Так с чего при среднедушевом ВВП ниже 4к долларов в год стандарты жилья будут резко выбиваться из общей социально-экономической картины?

Спрос на дешевое жилье будет оставаться массовым до тех пор, пока дешевый труд будет оставаться массовым... ИТ-шников в стране менее 0,5%, а вот медицинских работников и учителей, например, 6%, сотрудников с/х отрасли - 8%, торговли - 11%...

Структура занятости тут, если кто забыл, где он живет:
http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ ... 2017_u.xls
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 18:07

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Логика простая: когда ты понимаешь, что в аренде тебе сидеть не год-три-пять, а лет 10-15, потому что своя недвига тебе не светит или не нужна - не будешь ты арендовать смарт или однуху.


То есть лорды уступят часть своей прибыли, начав массово сдавать двушки-трешки по ценам однух? Или ты продолжаешь настаивать, что люди теснятся в маленьких квартирах из-за предрассудков о величине расходов на аренду, а не реального отсутствия бюджета тратить на нее больше? Почему-то вспомнился перл "продал собаку - оплатил коммуналку" :mrgreen: Так и тут - пересичный откажется от сяом и ебиптов, но из гостинки-хруща обязательно переедет в 2-комнатный новострой. Мечтай дальше, что тут еще скажешь...

Аірмакс - The minimalist
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 18:09

  flyman написав:Аірмакс - The minimalist


Airmin78? :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 18:09

  zРадио написав: Почему одеваться в сэконд-хенде - нормально,а жить вчетвером в однушке - ненормально?


Ну сколько таких, для которых это норма, дурень?! :roll:
Libo
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