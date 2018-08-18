Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Логика простая: когда ты понимаешь, что в аренде тебе сидеть не год-три-пять, а лет 10-15, потому что своя недвига тебе не светит или не нужна - не будешь ты арендовать смарт или однуху.
То есть лорды уступят часть своей прибыли, начав массово сдавать двушки-трешки по ценам однух? Или ты продолжаешь настаивать, что люди теснятся в маленьких квартирах из-за предрассудков о величине расходов на аренду, а не реального отсутствия бюджета тратить на нее больше? Почему-то вспомнился перл "продал собаку - оплатил коммуналку" Так и тут - пересичный откажется от сяом и ебиптов, но из гостинки-хруща обязательно переедет в 2-комнатный новострой. Мечтай дальше, что тут еще скажешь...
У мну сейас ИТ шник квартиру, бо жена и двое детишек работать не дают.А так , да,смарт или однушка на три , четыре человека самое оно
airmax78 написав:Когда аренда станет для народа не временным жильем "на перекантоваться пока свое не купишь", а условно постоянным. Мода на все эти смарты и микрооднушки пройдет. И спрос будет на 2ки и 3ки. Поэтому сейчас если покупать однушки, то только смежные, с возможностью объединения.
А когда пройдет мода на бедность? Такую чушь пишешь, что кровь из глаз идет. Разбитые американские корыта на дорогах - мода, европейская сэконд-хенд одежда на базарах - мода, каши на завтрак, обед и ужин на столах пересичных - ЗОЖ. Ясно )
Логика Макса - нет денег на однушку - покупаешь двушку
Это точно. Вот заметил такой факт. Бремя небедного человека это раз. Человек все равно меряет всех по себе это два.
Хомякоид написав:В Киеве может и да. Расказали историю в Виннице. Инвестировал родственник +-12-15 у.е. в однуху. Жлооб-ремонт, на все про все до трех лет. Здал за 7000 тыс. месяц-два назад. Аналоги без ремонта пробуют за 30 толкать. Я задумалсо.
Долярчика план рабтает.
Если он инвестировал в 17-ом, то любой котлован, что в Киеве, что во Львове, что в Харькове, дал за это время *2. "Жлоб-ремонт" потянул в голых стенах тысяч на 10 с мебелою и техникой. 7 тыс в пересчете на цену 30+10 дает рентабельность 7,5% годовых, что, учитывая эффект первой сдачи (+0,5%), среднее по рынку.
Ага, любий В тому числі Аркади і Укрбуда. І не тільки
Bolt написав:Неужели придется все бросить и начать работать?!
В Киеве может и да. Расказали историю в Виннице. Инвестировал родственник +-12-15 у.е. в однуху. Жлооб-ремонт, на все про все до трех лет. Здал за 7000 тыс. месяц-два назад. Аналоги без ремонта пробуют за 30 толкать. Я задумалсо.
Долярчика план рабтает.
Аренда в Виннице 7к... Зубажиння шагает семимильными шагами
Мінімальна з.п. 6к. Да шагає. В селі за 100 км. від Києва ще два роки тому було два магазини. Тепер ні одного. Не вигідно.
Bolt написав:У мну сейас ИТ шник квартиру, бо жена и двое детишек работать не дают.А так , да,смарт или однушка на три , четыре человека самое оно
И вы туда же? )) Ответьте тогда на вопрос, который я задал выше. Почему ездить на бу-шной ударенной машине - нормально, одеваться в сэконд-хенде - нормально, лечиться в больницах прошлого века - нормально, а жить вчетвером в однушке - ненормально?
Лично для меня низкое качество жизни пересичного никаким открытием не является. Сожаление - вызывает, удивление - нет. Так с чего при среднедушевом ВВП ниже 4к долларов в год стандарты жилья будут резко выбиваться из общей социально-экономической картины?
Спрос на дешевое жилье будет оставаться массовым до тех пор, пока дешевый труд будет оставаться массовым... ИТ-шников в стране менее 0,5%, а вот медицинских работников и учителей, например, 6%, сотрудников с/х отрасли - 8%, торговли - 11%...
airmax78 написав:Логика простая: когда ты понимаешь, что в аренде тебе сидеть не год-три-пять, а лет 10-15, потому что своя недвига тебе не светит или не нужна - не будешь ты арендовать смарт или однуху.
То есть лорды уступят часть своей прибыли, начав массово сдавать двушки-трешки по ценам однух? Или ты продолжаешь настаивать, что люди теснятся в маленьких квартирах из-за предрассудков о величине расходов на аренду, а не реального отсутствия бюджета тратить на нее больше? Почему-то вспомнился перл "продал собаку - оплатил коммуналку" Так и тут - пересичный откажется от сяом и ебиптов, но из гостинки-хруща обязательно переедет в 2-комнатный новострой. Мечтай дальше, что тут еще скажешь...