Додано: Суб 03 кві, 2021 18:03

Bolt написав: У мну сейас ИТ шник квартиру, бо жена и двое детишек работать не дают.А так , да,смарт или однушка на три , четыре человека самое оно У мну сейас ИТ шник квартиру, бо жена и двое детишек работать не дают.А так , да,смарт или однушка на три , четыре человека самое оно

И вы туда же? )) Ответьте тогда на вопрос, который я задал выше. Почему ездить на бу-шной ударенной машине - нормально, одеваться в сэконд-хенде - нормально, лечиться в больницах прошлого века - нормально, а жить вчетвером в однушке - ненормально?Лично для меня низкое качество жизни пересичного никаким открытием не является. Сожаление - вызывает, удивление - нет. Так с чего при среднедушевом ВВП ниже 4к долларов в год стандарты жилья будут резко выбиваться из общей социально-экономической картины?Спрос на дешевое жилье будет оставаться массовым до тех пор, пока дешевый труд будет оставаться массовым... ИТ-шников в стране менее 0,5%, а вот медицинских работников и учителей, например, 6%, сотрудников с/х отрасли - 8%, торговли - 11%...Структура занятости тут, если кто забыл, где он живет: