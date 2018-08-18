Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Логика простая: когда ты понимаешь, что в аренде тебе сидеть не год-три-пять, а лет 10-15, потому что своя недвига тебе не светит или не нужна - не будешь ты арендовать смарт или однуху.
То есть лорды уступят часть своей прибыли, начав массово сдавать двушки-трешки по ценам однух? Или ты продолжаешь настаивать, что люди теснятся в маленьких квартирах из-за предрассудков о величине расходов на аренду, а не реального отсутствия бюджета тратить на нее больше? Почему-то вспомнился перл "продал собаку - оплатил коммуналку" Так и тут - пересичный откажется от сяом и ебиптов, но из гостинки-хруща обязательно переедет в 2-комнатный новострой. Мечтай дальше, что тут еще скажешь...
В словах Макса есть доля истины. Для части (ну не для всех, конечно) людей, у которых планы насобирать на свое побыстрее, аренда рассматривается как временная вынужденная мера, и теснятся они в маленьких квартирах для минимизации расходов и возможности больше откладывать на покупку своего. Вспоминаем Юру-теплотехника, автора мемов о копийчужках, ОШ и ЯЗ, и его яростное скирдование. Люди готовы ютится с маленьком дешевом жилье в плохой локации, только бы быстрее собрать на желаемое. У меня не один коллега шел по такому же пути, несколько лет аренды в гостинке, порой вообще в пригороде, пока не удалось насобирать на свое, пусть даже на однушку/двушку на котловане и потом только бы дотянуть до сдачи и свалить уже в свое. Так вот, если бы не цель накопить на свое он ивполне могли бы снимать что-то покомфортнее и побольше
Faceless написав:В словах Макса есть доля истины. Для части (ну не для всех, конечно) людей, у которых планы насобирать на свое побыстрее, аренда рассматривается как временная вынужденная мера, и теснятся они в маленьких квартирах для минимизации расходов и возможности больше откладывать на покупку своего. Вспоминаем Юру-теплотехника, автора мемов о копийчужках, ОШ и ЯЗ, и его яростное скирдование. Люди готовы ютится с маленьком дешевом жилье в плохой локации, только бы быстрее собрать на желаемое. У меня не один коллега шел по такому же пути, несколько лет аренды в гостинке, порой вообще в пригороде, пока не удалось насобирать на свое, пусть даже на однушку/двушку на котловане и потом только бы дотянуть до сдачи и свалить уже в свое. Так вот, если бы не цель накопить на свое он ивполне могли бы снимать что-то покомфортнее и побольше
Так и я согласен, что доля истины в словах Максима и ваших есть. Просто величина этой доли - 10% (те, чьи доходы стабильно и качественно превышают расходы). Остальные 90% случаев - это когда желания не совпадают с возможностями
Faceless написав:В словах Макса есть доля истины. Для части (ну не для всех, конечно) людей, у которых планы насобирать на свое побыстрее, аренда рассматривается как временная вынужденная мера, и теснятся они в маленьких квартирах для минимизации расходов и возможности больше откладывать на покупку своего. Вспоминаем Юру-теплотехника, автора мемов о копийчужках, ОШ и ЯЗ, и его яростное скирдование. Люди готовы ютится с маленьком дешевом жилье в плохой локации, только бы быстрее собрать на желаемое. У меня не один коллега шел по такому же пути, несколько лет аренды в гостинке, порой вообще в пригороде, пока не удалось насобирать на свое, пусть даже на однушку/двушку на котловане и потом только бы дотянуть до сдачи и свалить уже в свое. Так вот, если бы не цель накопить на свое он ивполне могли бы снимать что-то покомфортнее и побольше
Так и я согласен, что доля истины в словах Максима и ваших есть. Просто величина этой доли - 10% (те, чьи доходы стабильно и качественно превышают расходы). Остальные 90% случаев - это когда желания не совпадают с возможностями
airmax78 написав:Логика простая: когда ты понимаешь, что в аренде тебе сидеть не год-три-пять, а лет 10-15, потому что своя недвига тебе не светит или не нужна - не будешь ты арендовать смарт или однуху.
То есть лорды уступят часть своей прибыли, начав массово сдавать двушки-трешки по ценам однух? Или ты продолжаешь настаивать, что люди теснятся в маленьких квартирах из-за предрассудков о величине расходов на аренду, а не реального отсутствия бюджета тратить на нее больше? Почему-то вспомнился перл "продал собаку - оплатил коммуналку" Так и тут - пересичный откажется от сяом и ебиптов, но из гостинки-хруща обязательно переедет в 2-комнатный новострой. Мечтай дальше, что тут еще скажешь...
В словах Макса есть доля истины. Для части (ну не для всех, конечно) людей, у которых планы насобирать на свое побыстрее, аренда рассматривается как временная вынужденная мера, и теснятся они в маленьких квартирах для минимизации расходов и возможности больше откладывать на покупку своего. Вспоминаем Юру-теплотехника, автора мемов о копийчужках, ОШ и ЯЗ, и его яростное скирдование. Люди готовы ютится с маленьком дешевом жилье в плохой локации, только бы быстрее собрать на желаемое. У меня не один коллега шел по такому же пути, несколько лет аренды в гостинке, порой вообще в пригороде, пока не удалось насобирать на свое, пусть даже на однушку/двушку на котловане и потом только бы дотянуть до сдачи и свалить уже в свое. Так вот, если бы не цель накопить на свое он ивполне могли бы снимать что-то покомфортнее и побольше
Так и я так делал, пока не подвернулась квартира на Герцена по цене не на много дороже однухи на Оболони.
Хомякоид написав: Ищу, рассматриваю все варианты. Родители за Винницу.
А я за Полтаву. Следующее жилье наверно там. Для себя. Для души. Под летний отуск. В тихом центре. С высокими потолками и аркой. Просыпаешься, выглянул в окошка, а там зелено, чисто, никакой суеты и никакой движухи, чистый воздух. Полтава самый тихий, спокойный и чистый город, как из прошлого столетия. А на кухне уже экономка хлопочет, тесто для галушек месит и полтавский борщ на обед мастырит. Уже купила на рынке настоящего домашнего пивныка, натюрлих молочка и сметанки. Там все необыкновенно вкусное. И люди там внешне самые красивые.
Ох уж эти влажные мечты заокеанських дописувачів))) Ты давно в той Полтаве был? У меня, кстати, тоже раньше было похожее к ней отношение, даже прикупил там пенсионного (думалось) фонда) Магаз продуктовый, домик на конечной троллейбуса на участке немаленьком. Родня живет, мама оттуда. А теперь заезжал пару раз - перехотелось. Чек в рестике как в Киеве, но еда похуже. Продуктовый набор - не киевский, продиктован местным спросом. Медицины нормальной нет. Цены на хорошее жилье выросли существенно. Глянь почем нормальные квартиры в районе Корпусного, краеведческого, парка Победы и т.п. Или ты думаешь, что на условной Огнивке/алмазном найдешь высокие потолки с арочкой?))) Строителя-ремонтника искать долго, платить практически по киевским расценкам. Одним словом этот текст о райской жизни в украинской провинции за три копейки - казки діда Панаса.
Faceless написав:Для части (ну не для всех, конечно) людей, у которых планы насобирать на свое побыстрее, аренда рассматривается как временная вынужденная мера, и теснятся они в маленьких квартирах для минимизации расходов и возможности больше откладывать на покупку своего. Вспоминаем Юру-теплотехника, автора мемов о копийчужках, ОШ и ЯЗ, и его яростное скирдование. Люди готовы ютится с маленьком дешевом жилье в плохой локации, только бы быстрее собрать на желаемое. У меня не один коллега шел по такому же пути, несколько лет аренды в гостинке, порой вообще в пригороде, пока не удалось насобирать на свое, пусть даже на однушку/двушку на котловане и потом только бы дотянуть до сдачи и свалить уже в свое.
Жить в нищете 10-15 самых лучших лет жизни - такое себе конечно...
Faceless написав:Для части (ну не для всех, конечно) людей, у которых планы насобирать на свое побыстрее, аренда рассматривается как временная вынужденная мера, и теснятся они в маленьких квартирах для минимизации расходов и возможности больше откладывать на покупку своего. Вспоминаем Юру-теплотехника, автора мемов о копийчужках, ОШ и ЯЗ, и его яростное скирдование. Люди готовы ютится с маленьком дешевом жилье в плохой локации, только бы быстрее собрать на желаемое. У меня не один коллега шел по такому же пути, несколько лет аренды в гостинке, порой вообще в пригороде, пока не удалось насобирать на свое, пусть даже на однушку/двушку на котловане и потом только бы дотянуть до сдачи и свалить уже в свое.
Жить в нищете 10-15 самых лучших лет жизни - такое себе конечно...
В нищете это вы сильно перегнули, теснота еще не нищета, да и те кто действительно активно собирает, справляются быстрее. Ну и можно противопоставить противоположный подход: дорогая аренда просторной квартиры, регулярные путешествия... Да, лучшие годы пройдут насыщенно. Правда, не успеешь оглянуться - полжизни прожито, а из активов - только пару терабайт фоточек. И за аренду уже отдано дяде стоимость двушки с хорошим ремонтом.