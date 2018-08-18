Додано: Суб 03 кві, 2021 18:14

zРадио написав: airmax78 написав: Логика простая: когда ты понимаешь, что в аренде тебе сидеть не год-три-пять, а лет 10-15, потому что своя недвига тебе не светит или не нужна - не будешь ты арендовать смарт или однуху. Логика простая: когда ты понимаешь, что в аренде тебе сидеть не год-три-пять, а лет 10-15, потому что своя недвига тебе не светит или не нужна - не будешь ты арендовать смарт или однуху.



То есть лорды уступят часть своей прибыли, начав массово сдавать двушки-трешки по ценам однух? Или ты продолжаешь настаивать, что люди теснятся в маленьких квартирах из-за предрассудков о величине расходов на аренду, а не реального отсутствия бюджета тратить на нее больше? Почему-то вспомнился перл "продал собаку - оплатил коммуналку" Так и тут - пересичный откажется от сяом и ебиптов, но из гостинки-хруща обязательно переедет в 2-комнатный новострой. Мечтай дальше, что тут еще скажешь... То есть лорды уступят часть своей прибыли, начав массово сдавать двушки-трешки по ценам однух? Или ты продолжаешь настаивать, что люди теснятся в маленьких квартирах из-за предрассудков о величине расходов на аренду, а не реального отсутствия бюджета тратить на нее больше? Почему-то вспомнился перл "продал собаку - оплатил коммуналку"Так и тут - пересичный откажется от сяом и ебиптов, но из гостинки-хруща обязательно переедет в 2-комнатный новострой. Мечтай дальше, что тут еще скажешь...

В словах Макса есть доля истины. Для части (ну не для всех, конечно) людей, у которых планы насобирать на свое побыстрее, аренда рассматривается как временная вынужденная мера, и теснятся они в маленьких квартирах для минимизации расходов и возможности больше откладывать на покупку своего. Вспоминаем Юру-теплотехника, автора мемов о копийчужках, ОШ и ЯЗ, и его яростное скирдование. Люди готовы ютится с маленьком дешевом жилье в плохой локации, только бы быстрее собрать на желаемое. У меня не один коллега шел по такому же пути, несколько лет аренды в гостинке, порой вообще в пригороде, пока не удалось насобирать на свое, пусть даже на однушку/двушку на котловане и потом только бы дотянуть до сдачи и свалить уже в свое.Так вот, если бы не цель накопить на свое он ивполне могли бы снимать что-то покомфортнее и побольше