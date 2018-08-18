Faceless написав:

В словах Макса есть доля истины. Для части (ну не для всех, конечно) людей, у которых планы насобирать на свое побыстрее, аренда рассматривается как временная вынужденная мера, и теснятся они в маленьких квартирах для минимизации расходов и возможности больше откладывать на покупку своего. Вспоминаем Юру-теплотехника, автора мемов о копийчужках, ОШ и ЯЗ, и его яростное скирдование. Люди готовы ютится с маленьком дешевом жилье в плохой локации, только бы быстрее собрать на желаемое. У меня не один коллега шел по такому же пути, несколько лет аренды в гостинке, порой вообще в пригороде, пока не удалось насобирать на свое, пусть даже на однушку/двушку на котловане и потом только бы дотянуть до сдачи и свалить уже в свое.Так вот, если бы не цель накопить на свое он ивполне могли бы снимать что-то покомфортнее и побольше