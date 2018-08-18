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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 7062706370647065>

Як змінилися ваші доходи за рік в дол екв у 2020 році (очікувані до кінця року), порівняно з 2013 роком?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 146
1. Зросли більш, як на 30%
27%
39
2. Зросли на 20 - 30%
3%
4
3. Зросли на 10 - 20%
3%
5
4. Зросли менш, ніж на 10%
2%
3
5. Приблизно ті самі
19%
28
6. Впали менш ніж на 10%
6%
9
7. Впали на 10 - 20%
7%
10
8. Впали на 20 - 30%
6%
9
9. Впали більш, як на 30%
27%
39
Всього голосів : 146
Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 19:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:
  Faceless написав:В словах Макса есть доля истины. Для части (ну не для всех, конечно) людей, у которых планы насобирать на свое побыстрее, аренда рассматривается как временная вынужденная мера, и теснятся они в маленьких квартирах для минимизации расходов и возможности больше откладывать на покупку своего. Вспоминаем Юру-теплотехника, автора мемов о копийчужках, ОШ и ЯЗ, и его яростное скирдование. Люди готовы ютится с маленьком дешевом жилье в плохой локации, только бы быстрее собрать на желаемое. У меня не один коллега шел по такому же пути, несколько лет аренды в гостинке, порой вообще в пригороде, пока не удалось насобирать на свое, пусть даже на однушку/двушку на котловане и потом только бы дотянуть до сдачи и свалить уже в свое.
Так вот, если бы не цель накопить на свое он ивполне могли бы снимать что-то покомфортнее и побольше


Так и я согласен, что доля истины в словах Максима и ваших есть. Просто величина этой доли - 10% (те, чьи доходы стабильно и качественно превышают расходы). Остальные 90% случаев - это когда желания не совпадают с возможностями

Откуда конкретно оценка в 10%?
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 19:42

  hume написав:Эир просто заблудился в мире скрытых плинтусов.

Плинтусов скрытого монтажа. Момент истины приближается. Встанут - не встанут - вот в чем вопрос.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 19:44

  Faceless написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:Логика простая: когда ты понимаешь, что в аренде тебе сидеть не год-три-пять, а лет 10-15, потому что своя недвига тебе не светит или не нужна - не будешь ты арендовать смарт или однуху.


То есть лорды уступят часть своей прибыли, начав массово сдавать двушки-трешки по ценам однух? Или ты продолжаешь настаивать, что люди теснятся в маленьких квартирах из-за предрассудков о величине расходов на аренду, а не реального отсутствия бюджета тратить на нее больше? Почему-то вспомнился перл "продал собаку - оплатил коммуналку" :mrgreen: Так и тут - пересичный откажется от сяом и ебиптов, но из гостинки-хруща обязательно переедет в 2-комнатный новострой. Мечтай дальше, что тут еще скажешь...

В словах Макса есть доля истины. Для части (ну не для всех, конечно) людей, у которых планы насобирать на свое побыстрее, аренда рассматривается как временная вынужденная мера, и теснятся они в маленьких квартирах для минимизации расходов и возможности больше откладывать на покупку своего. Вспоминаем Юру-теплотехника, автора мемов о копийчужках, ОШ и ЯЗ, и его яростное скирдование. Люди готовы ютится с маленьком дешевом жилье в плохой локации, только бы быстрее собрать на желаемое. У меня не один коллега шел по такому же пути, несколько лет аренды в гостинке, порой вообще в пригороде, пока не удалось насобирать на свое, пусть даже на однушку/двушку на котловане и потом только бы дотянуть до сдачи и свалить уже в свое.
Так вот, если бы не цель накопить на свое он ивполне могли бы снимать что-то покомфортнее и побольше

Так и я так делал, пока не подвернулась квартира на Герцена по цене не на много дороже однухи на Оболони.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 19:45

  Libo написав:
  Хомякоид написав: Ищу, рассматриваю все варианты.
Родители за Винницу.


А я за Полтаву. Следующее жилье наверно там. Для себя. Для души. Под летний отуск. В тихом центре. С высокими потолками и аркой.
Просыпаешься, выглянул в окошка, а там зелено, чисто, никакой суеты и никакой движухи, чистый воздух. Полтава самый тихий, спокойный и чистый город, как из прошлого столетия. А на кухне уже экономка хлопочет, тесто для галушек месит и полтавский борщ на обед мастырит. Уже купила на рынке настоящего домашнего пивныка, натюрлих молочка и сметанки. Там все необыкновенно вкусное. И люди там внешне самые красивые. :?

Ох уж эти влажные мечты заокеанських дописувачів)))
Ты давно в той Полтаве был? У меня, кстати, тоже раньше было похожее к ней отношение, даже прикупил там пенсионного (думалось) фонда) Магаз продуктовый, домик на конечной троллейбуса на участке немаленьком. Родня живет, мама оттуда.
А теперь заезжал пару раз - перехотелось. Чек в рестике как в Киеве, но еда похуже.
Продуктовый набор - не киевский, продиктован местным спросом.
Медицины нормальной нет. Цены на хорошее жилье выросли существенно. Глянь почем нормальные квартиры в районе Корпусного, краеведческого, парка Победы и т.п. Или ты думаешь, что на условной Огнивке/алмазном найдешь высокие потолки с арочкой?)))
Строителя-ремонтника искать долго, платить практически по киевским расценкам.
Одним словом этот текст о райской жизни в украинской провинции за три копейки - казки діда Панаса.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 19:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Для части (ну не для всех, конечно) людей, у которых планы насобирать на свое побыстрее, аренда рассматривается как временная вынужденная мера, и теснятся они в маленьких квартирах для минимизации расходов и возможности больше откладывать на покупку своего. Вспоминаем Юру-теплотехника, автора мемов о копийчужках, ОШ и ЯЗ, и его яростное скирдование. Люди готовы ютится с маленьком дешевом жилье в плохой локации, только бы быстрее собрать на желаемое. У меня не один коллега шел по такому же пути, несколько лет аренды в гостинке, порой вообще в пригороде, пока не удалось насобирать на свое, пусть даже на однушку/двушку на котловане и потом только бы дотянуть до сдачи и свалить уже в свое.

Жить в нищете 10-15 самых лучших лет жизни - такое себе конечно...
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 19:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vadim V написав:а ник и аватарку для чого так радикально змінив?

Навпаки, наблизив нік до реальності! :D
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 19:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

BIGor написав:
  Faceless написав:Для части (ну не для всех, конечно) людей, у которых планы насобирать на свое побыстрее, аренда рассматривается как временная вынужденная мера, и теснятся они в маленьких квартирах для минимизации расходов и возможности больше откладывать на покупку своего. Вспоминаем Юру-теплотехника, автора мемов о копийчужках, ОШ и ЯЗ, и его яростное скирдование. Люди готовы ютится с маленьком дешевом жилье в плохой локации, только бы быстрее собрать на желаемое. У меня не один коллега шел по такому же пути, несколько лет аренды в гостинке, порой вообще в пригороде, пока не удалось насобирать на свое, пусть даже на однушку/двушку на котловане и потом только бы дотянуть до сдачи и свалить уже в свое.

Жить в нищете 10-15 самых лучших лет жизни - такое себе конечно...


В нищете это вы сильно перегнули, теснота еще не нищета, да и те кто действительно активно собирает, справляются быстрее.
Ну и можно противопоставить противоположный подход: дорогая аренда просторной квартиры, регулярные путешествия... Да, лучшие годы пройдут насыщенно. Правда, не успеешь оглянуться - полжизни прожито, а из активов - только пару терабайт фоточек. И за аренду уже отдано дяде стоимость двушки с хорошим ремонтом.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 19:58

  zРадио написав:
  Bolt написав:У мну сейас ИТ шник квартиру, бо жена и двое детишек работать не дают.А так , да,смарт или однушка на три , четыре человека самое оно :)


И вы туда же? )) Ответьте тогда на вопрос, который я задал выше. Почему ездить на бу-шной ударенной машине - нормально, одеваться в сэконд-хенде - нормально, лечиться в больницах прошлого века - нормально, а жить вчетвером в однушке - ненормально?

Лично для меня низкое качество жизни пересичного никаким открытием не является. Сожаление - вызывает, удивление - нет. Так с чего при среднедушевом ВВП ниже 4к долларов в год стандарты жилья будут резко выбиваться из общей социально-экономической картины?

Спрос на дешевое жилье будет оставаться массовым до тех пор, пока дешевый труд будет оставаться массовым... ИТ-шников в стране менее 0,5%, а вот медицинских работников и учителей, например, 6%, сотрудников с/х отрасли - 8%, торговли - 11%...

Структура занятости тут, если кто забыл, где он живет:
http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ ... 2017_u.xls

Выкиньте из этого уравнения деньги, ВВП, госстат.
Есть люди, есть квартиры. Количество людей уменьшается (смертность, выезд в Польши и т. п.), количество квартир увеличивается - стройки не останавливаются. Раньше молодой семье даже с детьми жить на съемной квартире было экзотикой, сейчас у меня вызывает вопросы адекватность семьи, которая с одним ребенком пытается снять однушку с ремонтом, хотя за эти деньги можно найти двушку-трешку без ремонта.
По мере увеличения обеспеченности людей жильем спрос со стороны семей будет смещаться (уже смещается) на 2-3 комнатные квартиры. При этом тенденция single living поддерживает спрос на студии и однушки.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 19:59

  airmax78 написав:
  hume написав:Эир просто заблудился в мире скрытых плинтусов.

Плинтусов скрытого монтажа. Момент истины приближается. Встанут - не встанут - вот в чем вопрос.

Встанут, но криво.
Ошибка на этапе проектирования.
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Повідомлення Додано: Суб 03 кві, 2021 19:59

  airmax78 написав:
  hume написав:Эир просто заблудился в мире скрытых плинтусов.

Плинтусов скрытого монтажа. Момент истины приближается. Встанут - не встанут - вот в чем вопрос.

где не встанут болгаркой подправят...

нужно профиль с подсветкой ставить чтобы не блудить)
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